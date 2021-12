WhatsApp ima novu opciju: Preslušajte glasovne poruke prije slanja

Često kada šaljemo glasovne poruke, one ne ispadnu uvijek kako treba, ili nas neko prekine, ili pravimo prevelike pauze, a to shvatimo tek kad su otišle. WhatsApp razvojni tim je rekao dosta lošim glasovnim porukama!

Uobičajena praksa do sad je bila da pritisnete i držite dugme za snimanje, ali bi se ponekad desilo da slučajno pošaljete poruku za koju mislite da bi mogla da zvuči bolje. Umjesto da je obrišete nakon slanja, nova opcija vam omogućava da poruku preslušate prije slanja, i da onda odlučite da li ste bili dovoljno jasni, razgovijetni i sve ono što ste željeli da postignete.

Kada malo razmislite, nakon desktop aplikacije, ovo je veoma zgodna opcija, posebno za korisnike koji često koriste glasovne poruke u svakodnevnoj komunikaciji. Iako još uvijek nije stigla do telefona, očekujte da će prvi update WhatsApp aplikacije najvjerovatnije to da promijeni. Ruku na srce, ova opcija je najavljena još u maju mjesecu u okviru WhatsApp novina koje se planiraju, ali je sada konačno došla na red za implementaciju.

