Google blokira najpopularnije torent sajtove: Spisak zemalja u kojima se zabranjuju piratski sajtovi

Filter protiv piratskih i torent sadržaja sve aktivniji u sve većem broju zemalja širom svijeta.

Izvor: MONDO / The Pirate Bay

Kompanija Google odavno je krenula u borbu protiv piraterije po nalogu regulatornih tijela u nekim zemljama, ali se spisak upravo drastično uvećao.

S obzirom na to da mnogi korisnici već znaju kako da zaobiđu blokatore koje su im postavili njihovi internet provajderi, državna tijela za borbu protiv piraterije zahtijevaju od Google kompanije sve češće da ukine piratske sajtove i torent izvore iz pretrage - kao da ne postoje.

Tako korisnici koji ne ukucaju direktno adresu sajta sa torent linkovima i piratizovanim sadržajima i ne mogu da dođu tako lako do fajlova ili multimedije zaštićene autorskim pravima i besplatno.

Poslije Norveške, Holandije, Brazila i Francuske, u kojima se mjera već sprovodi ista mjera se sprema u SAD, Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi, Indiji, Japanu, Švedskoj i velikom broju EU zemlja, koje će to morati da čine na nivou unije i svake draže posebno, objavio je TorrentFreak.

Popularni sajt objašnjava da ova mjera, iako nije savršena i lako može biti zaobiđena, daje rezultate, a državna tela pod pritiskom držaoca autorskih prava čine sve što mogu da se broj onlajn pirata što više smanji.

Iako se Google u početku protivio ovim mjerama na kraju je počeo da ih primjenjuje, a one su na snazi čak i u Rusiji, ne samo za neke piratske sadržaje, nego i za sadržaje koje država zahtijeva da budu uklonjeni iz pretrage. Prvi sajt na udaru je i prvi sajt sa naše liste Top 10 torent sajtova za 2022. godinu - The Pirate Bay, mada nismo sigurni koliko će to, zapravo, imati uticaja na bilo šta, jer većina korisnika interneta zna za ovaj sajt i umije da mu pristupi. To nije slučaj za neke druge, manje poznata sajtove i to je, vjerovatno i cilj ove mjere.

Šta vi mislite o ovoj situaciji?