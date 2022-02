Riješite se smarača koji vas taguju: Nova Twitter opcija će vam olakšati život 

Twitter ne posjeduje opciju koja onemogućava bilo koga da vas taguje u konverzacijama i tako vas zatrpa ponekad nepotrebnim obavještenjima, ali će to ubrzo da se promijeni.

Nova opcija vam nudi tri izbora:

Twitter nigdje ne reklamira ovu novu opciju, niti negdje možete da pronađete kada će biti implementirana, ali je u pitanju dobrodošla promjena kojoj će se najviše obradovati korisnici sa velikim brojem pratilaca. Ona može biti korisna, jer sprečava druge korisnike da vas taguju, posebno u dosadnim ili starim konverzacijama.

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ