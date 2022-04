DuckDuckGo razočarao ljude širom svijeta: Zabranili torent pretragu i YouTube video preuzimanje!

Kakav je to slobodan pretraživač interneta, ako nešto brani, a posebno nešto takvo kakvi su torenti…

Izvor: Smart Life/ DuckDuckGo

DuckDuckGo je izbor mnogih korisnika kojima je zaštita privatnosti i zabrana praćenja koju Google i Facebook praktikuju veoma važna.

Nažalost, posljednja odluka ljudi koji DuckDuckGo vode uzdrmala je povjerenje korisnika u to što ovaj pretraživač interneta zagovara.

Iz rezultata pretrage DuckDuckGo sistema su potpuno ukinute najpopularnije torent web adrese, među kojima su The Pirate Bay, 1337x i Fmovies, a nedostupne su i brojne stranice, alatke i servisi koji nude preuzimanje YouTube sadržaja sa te video mreže.

S obzirom da od 2008. godine, kad je pokrenut, DuckDuckGo cijeni privatnost svojih korisnika i ne koristi njihove osjetljive podatke niti čuva IP adrese i ostale pojedinosti, ova odluka nije očekivana.

Kako su objasnili u DuckDuckGo timu, pravnih prepreka za rad sa torentima i posebno sajtovima koji nude piratske sadržaje je previše i ljudi se osjećaju kao da će svakog trenutka početi hajka na njih zbog toga. Kako se to ne bi desilo DuckDuckGo je uklonio preko 2.000 sajtova torent i piratskog sadržaja, među kojima su i najpopularniji - The Pirate Bay, 1337x i RARBG. Sajt je ukinuo indeksiranje ovakvih stranica, a one koje nisu uklonjene - biće uskoro.

DuckDuckGo je odluku primijenio globalno, nezavisno od zemlje tj. regiona u kojem korisnik pokušava da traži zabranjene termine. Nažalost, ovo važi i za softver i servise koji omogućavaju preuzimanje YouTube videa, kao što je youtube-dl, što znači da je DuckDuckGo rešio da se, nakon Google Search-a, "obračuna" i sa ovakvim sadržajima i postepeno ih ukine iz rezultata pretrage.

Vlasnici autorskih prava će biti srećni kada vide da su piratske stranice uklonjene sa DuckDuckGo-a, ali to nije bez rizika za gubitak korisnika ovog servisa. Iako iskusni pirati vjerovatno još uvijek mogu da lociraju neke još uvijek nesklonjene sajtove, sumnjiviji sajtovi će se sad pojavljivati više u rezultatima pretrage i to će biti dodatan problem za neiskusne DuckDuckGo korisnike.

Šta vi kažete na ovu odluku?