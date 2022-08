Kim Kardašijan je novo lice "Eplovih" slušalica: Odmah tražila druge boje

Kim Kardašijan je novo zaštitno lice kompanije Apple za njihove izuzetno popularne Beats Fit Pro slušalice.

Izvor: Apple

Para na paru ide, biznis na biznis se naslanja, a interesi spajaju nespojivo, pa je Kim Kardašijan vrlo brzo zaboravila kako je kukala da joj se vrati BlackBerry i sad tvrdi da obožava Apple.

Istina je tamo negdje, kao i uvijek, ali je i činjenica da su Apple i sestrinska kompanija Beats udružile snage sa Kim Kardašijan i njenom šminkom (oprostite mi ne znam kako se zove, a mrzi me da tražim na netu) i napravili tri nove verzije Beats Fit Pro bežičnih Bluetooth slušalica.

Ove slušalice su jedne od najpopularnijih na tržištu SAD, Kanade, Južne Amerike, pa i u Evropi i Australiji, a nedavno ih je i The Verge stavio na vrh liste najboljih “svakodnevnih“ Bluetooth slušalica.

Kim je, kako ona kaže, "njene omiljene slušalice koje nosi po cijeli dan" obojila pastelnim i zemljanim tonovima tj. bojama iz njene kolekcije šminke. Boje se zovu Dune, Earth i Moon, a slušalice su suštinski unutra tj. što se tehnologije i mogućnosti tiče, potpuno iste, osim što imaju drugačiju boju.

"Zar ne bi bilo kul da postoje moje omiljene slušalice u nekim neutralnijim bojama, jer kad ih već nosim svaki dan zašto se one jednostavno ne bi uklopile sa svim što nosim, a ja nikad nisam vidjela slušalice u takvim bojama", rekla je Kim Kardašijan i zaključila: "Uzela sam koncepte koje je uradio moj dizajner, odnela ih direktno u kompaniju koju oduvijek poštujem i rekla da bi bilo baš cool da neko napravi slušalice koje sam zamislila".

I tako to ide kad ste poznati i moćni - Beats by Dre je napravio slušalice po ideji i kolorističkom konceptu Kim Kardašijan i sad svako može da ih kupi po regularnoj cijeni, ona čak neće ni uticati na cenovnu politiku kuće, ali sumnjamo da će se odreći dijela zarade, jer - to je biznis i tu rasprave nema!

Kad smo kod biznisa trebalo bi da vas podsjetimo da je Beats by Dre kompaniju kupila kompanija Apple tokom 2014. godine, kad je u kešu dala 2,6 milijardi dolara, a ostatak do 3,2 na druge načine i od tada Beats pulsira u poslovnom ritmu jedne od najmoćnijih kompanija na planeti.

Za kraj nemamo da kažemo ništa drugo do da citiramo Kim Kardašijan, koja je lijepo zaključila: "Danas kad je svijet potpuno ludo mjesto sve ostalo bi trebalo da bude mnogo jednostavnije".

Slušalice će širom svijeta biti dostupne do kraja mjeseca na uobičajenim prodajnim mjestima i onlajn, ali kao i sve što Kim dotakne i na njih ćete morati da čekate na nekoj od lista čekanja vjerovatno…

Kim Kardashian Beats Fit Pro slušalice VIDEO Izvor: Beats by Dre

(Marko Čavić, mondo.rs)