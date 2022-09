HONOR nam donosi sve flagship telefone i radiće još više na Android i Windows poboljšanjima

SmartLife je sjeo sa Tonijem Ranom, direktorom HONOR kompanije za Evropu, i popričao o planovima ove kompanije.

HONOR je tokom IFA 2022 sajma održao tzv. Keynote predavanje pred novinarima i odabranim auditorijumom, tokom kojeg je predstavio nekoliko uređaja.

Najznačajniji je svakako HONOR 70, ali ono što nadilazi ovaj uređaj je ekosistem u koji HONOR ulaže velike resurse i razvija ga uporedo za Android, Windows i IoT uređaje, čijom proizvodnjom bavi. Ipak, nije samo nova "platforma sve u jednom" (kako smo mi to krstili, a koja omogućava ne samo povezivanje, nego i umrežavanje svih HONOR uređaja) ono o čemu smo pričali sa Tonijem Renom.

Evropski direktor HONOR kompanije objasnio nam je nekoliko stvari, među kojima su diferencijacija ponude, otklon od kompanije Huawei i šta to tačno znači, kao i nova strategija dvostrukog flagship pristupa i unapređenja Android softvera. Nažalost, Toni Ren nije nam otkrio epohalne stvari i intervju je prošao više u tonu "utvrđivanja gradiva", nego u otkrivanju konkretnih planova za budućnost, ali nam je sagovornik u Berlinu otkrio čemu makar možemo da se nadamo od HONOR kompanije.

Krenuli smo od veza sa Huawei kompanijom, naravno… "Zauvijek smo zahvalni svemu što smo napravili sa Huawei kompanijom od koje smo se odvojili gotovo prije dvije godine. Taj period je iza nas i tokom proteklih mjeseci smo se trudili da stanemo na noge samostalno i da krenemo u ono što najbolje znamo - inovacije i istraživanje i razvoj. Ogroman broj ljudi radi na novim stvarima i naši kupci će uskoro vidjeti jasnu distinkciju u odnosu na Huawei kompaniju. Kad smo se razišli u procesu nastanka je bio veliki broj stvari koje nismo ni smjeli, a ni mogli da odbacimo, ali uslediće nove, koje će pokazati koliko smo drugačiji i jasnu HONOR viziju koju želimo da gradimo".

HONOR trenutno radi na optimizovanju softvera i hardvera tako da omogući umrežavanje svih HONOR uređaja, uključujući Internet of Things pametne aparate, u jedan ekosistem koji će nadograditi svaki pojedinačni uređaj i proširiti ga novim mogućnostima onog drugog. Na tome radi veliki broj softverskih i hardverskih inženjera. Takođe, velika stvar je to što HONOR prihvata i MATTER i OLA platforme za lakšu integraciju HONOR uređaja i HONOR IoT rješenja sa uređajima drugih proizvođača koji su članovi MATTER i OLA ekosistema. Ovo će olakšati komunikaciju među aparatima različitih proizvođača, povećati njihovu onlajn i oflajn bezbjednost, učiniti povezivanje bržim i jednostavnijim i nadogradnju kompletnog kućnog i poslovnog ili industrijskog Internet of Things ekosistema učiniti lakšim za optimizaciju, kontrolu i korišćenje.

Kompanija HONOR omogućiće, što je velika vest, uparivanje drugih uređaja koji nisu HONOR u njihov Health and Fitness interfejs i platformu, kao i to da se HONOR uređaji povežu sa platformama drugih sportskih i fitnes proizvođača da bi korisnici lakše vježbali i imali sve relevantne podatke uvijek na jednom mestu - pametni sat, kompjuter, telefon, tablet, fitnes narukvica ili neki drugi uređaj. Stiže i personalizovani fitnes asistent, koji će učiti navike korisnika i raditi na poboljšanju fitnes i zdravstvenih karakteristika svakog od korisnika.

"Novi cross-platform protokol omogućiće HONOR kompaniji i partnerima koji budu članovi platforme da imaju 10 ms i manju latenciju na svojim uređajima, brzinu do 1,2 Gbps u međusobnim konekcijama i do 20% manje izgubljenih podataka tokom razmjene", objasnio nam je Toni Ren i dodao da će "HONOR uskoro predstaviti Novu era povezivanja".

Ovo se odnosi ne samo na sve što smo maloprije pomenuli, nego i na novu Dual Flagship strategiju. Prema riječima Tonija Rena, ovo znači da će se svi savitljivi i ostali pametni telefoni kompanije naći na evropskom i međunarodnim tržištima.

HONOR je predstavio i MagicOS 7.0, novi operativni sistem koji nudi značajna unapređenja na različitim nivoima smartfon korišćenja, kao i na različitim uređajima.

"Zasnovan na Android, PC i IoT operativnim sistemima, pruža mogućnost da se uređaji sa različitim operativnim sistemima povežu sa MagicOS. Pored promjena u vezi sa interfejsom, MagicOS 7.0 omogućava korisnicima da upravljaju HONOR laptopom, pametnim telefonom i tabletom koristeći samo jednu tastaturu i miš. Pomoću ove karakteristike, korisnici mogu da bez problema prevlače datoteke preko različitih uređaja, kao i da unose tekst u tablet ili pametni telefon pomoću tastature za laptop. MagicOS 7.0 zvanično će biti predstavljen u četvrtom kvartalu ove godine", objasnio je Toni Ren za SmartLife.

"HONOR proširuje svoje partnerstvo sa kompanijom Microsoft kako bi obezbedio Phone Link opciju korisnicima HONOR uređaja. Prethodno dostupan samo korisnicima u Kini, Phone Link omogućava svim potrošačima da povežu odabrane HONOR pametne telefone sa Windows računarima kako bi otkrili nove mogućnosti na različitim uređajima, uključujući mogućnost pregleda obavještenja, upućivanja i primanja poziva na računaru i korišćenja mobilnih Android telefonskih aplikacija na Windows računaru. HONOR Magic4 Pro je među prvim modelima pametnih telefona koji podržava Phone Link , dok će HONOR 70, takođe, podržavati Phone Link, nakon OTA ažuriranja", zaključio je direktor evropskog regiona kompanije HONOR.

S ovim i mi zaključujemo ovaj intervju, koji je bio svojevrsna šetnja kroz sve ono što nas očekuje u bliskoj budućnosti od HONOR kompanije i tokom kojeg smo saznali plamičak onog što HONOR sprema.

Šta biste vi voljeli da HONOR uradi sljedeće?

