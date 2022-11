Članstvo u UNICEF-ovom vijeću kao priznanje za odgovornost

Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, članica novoosnovanog Poslovnog savjetodavnog vijeća koji je pokrenuo UNICEF BiH.

Izvor: mtel

Kako bi podstakao značaj društveno odgovornog poslovanja u čijem središtu su djeca i dječija prava, UNICEF BiH pokrenuo je Poslovno savjetodavno vijeće.

Kako je kompanija m:tel opredijeljena da svoje poslovanje temelji na podršci zajednici u kojoj posluje, te kako je jedan od najsvjetlijih primjera značajnih ulaganja u društvenu odgovornost u BiH, sasvim je prirodno da postane dio jednog ovakvog tijela poput Poslovnog savjetodavnog vijeća UNICEF-a BiH. Tim više jer je kompanija koja je okrenuta humanosti, ali i ulaganju u kulturne, obrazovne i sportske projekte i aktivnosti u zajednici.

„Mi imamo ozbiljan pristup društvenoj odgovornosti kao kompanija, ali i kao pojedinci u njoj. Svakako, članstvo u Poslovnom savjetodavnom vijeću UNICEF BiH je priznanje za sve ono što smo do sada činili u okviru društveno odgovornog poslovanja, kao i čvrsto uvjerenje da ćemo to i dalje činiti. A da hoćemo, u to ne treba niko da sumnja“, rekla je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel povodom kreiranja poslovne platforme za razmjenu odgovornih praksi u BiH. Ona je naglasila da će ova kompanija i u budućnosti još snažnije i više da ulaže u zajednicu, s naročitim akcentom na zaštitu djece na internetu.

Kao ključne oblasti uticaja i djelovanja Poslovnog savjetodavnog vijeća UNICEF-a u narednom periodu označene su bezbjednost i zaštita dece u on-line i off-line okruženju, mentalno zdravlje, te razvoj vještina za nesmetan prelazak iz obrazovanja u radno okruženje.