Ne žurite kod servisera: Zašto se telefoni brže prazne tokom zime

Ne brinite, vjerovatno još uvijek nije došlo vrijeme da mijenjate bateriju svog telefona - problem su niske temperature.

Izvor: Unsplash

Unutar naših telefona nalaze se litijum-jonske baterije koje možemo vidjeti i u mnogim drugim elektronskim uređajima poput igračaka, bežičnih slušalica, bežičnih alata, kuhinjskih aparata, ali i u električnim vozilima ili sistemima za skladištenje električne energije.

Baterije, baš kao i ljudi, najbolje funkcionišu na sobnoj temperaturi, pa izlaganje temperaturama koje su ispod ili iznad 20° C može osjetno uticati na njihove performanse, a samim tim i na autonomiju naših uređaja. Dakle, ukoliko vam se čini da baterija vašeg telefona traje kraće ovih dana, ne brinite, niste jedini.

Visoke temperature

Iako je sobna temperatura idealna za funkcionisanje baterije, mnogi proizvođači reklamiraju njene specifikacije u uslovima od 27° C, jer pri većim temperaturama, baterije funkcionišu bolje. U takvim uslovima se lakše odvija hemijska reakcija unutar njih, a rezultat je veća voltaža i kapacitet. Ipak, ne kaže se bez razloga da su najveći neprijatelji baterija vrijeme i temperatura - šta god vi radili, one će vremenom degradirati, a brzina tog procesa zavisi od učestalosti upotrebe pri višim temperaturama. Tako će baterija koja se često upotrebljava pri temperaturi od 30° C imati 20% kraći životni vijek, dok je pri čestoj upotrebi na 40° C, njen životni vijek kraći za 40% nego što je to slučaj sa upotrebnom na sobnoj temperaturi.

Niske temperature

S druge strane, ukoliko se baterije upotrebljavaju na nižim temperaturama, one gube svoju voltažu i kapacitet. Ovo najbolje znaju vozači električnih automobila, jer njihova vozila tokom zime imaju manji domet, ali ne samo zato što troše dodatnu energiju na zagrijavanje kabine, već i zato što se u ovim uslovima povećava otpor unutar samih baterija. Pri ekstremnim temperaturama od -20° C, litijum-jonske baterije mogu da izgube oko 50% svog kapaciteta.

Dakle, naslov ovog teksta nije tačan, iako se tako "narodski" kaže. Naši telefoni se ne prazne brže tokom zime - prazne se istom brzinom - problem je taj što im je na nižim temperaturama na raspolaganju manji kapacitet baterije. Srećom, ovo smanjenje kapaciteta nije trajno, već će se ponovo povećati kada zagrijete svoj uređaj. Zbog toga se preporučuje da tokom hladnih dana držite telefon u unutrašnjem džepu svoje jakne i upotrebljavate ga što manje na hladnoći ukoliko vam je autonomija bitan faktor.

Na slici ispod možete vidjeti kako se ponaša 18650 litijum-jonska baterija, reklamiranog kapaciteta od 2.800 mAh, na različitim temperaturama.

Izvor: Bochum University of Applied Sciences

Srećom, osim smanjenog kapaciteta, odnosno manje autonomije baterije na hladom, prosječan korisnik telefona nije u opasnosti da trajno ošteti svoju bateriju u ovakvim uslovima. Mnoge druge komponente naših uređaja će mnogo ranije krenuti da prave probleme nego što je to slučaj sa baterijom, a kako su današnji telefoni pametni, svakako će onemogućiti dalju upotrebu uređaja ako procijene da to može dovesti do kvara.

Ipak, ono što hoće oštetiti bateriju i što se ne preporučuje da radite tokom zime jeste da svoj uređaj punite napolju ili u hladnim prostorijama. Iako se litijum-jonske baterije mogu bezbjedno puniti u temperaturnom opsegu od 5° C i 45° C, punjenje na nižim temperaturama će zbog porasta otpora trajati duže i može izazvati trajnu degradaciju performansi.

Ukoliko želite da koristite telefon na ekstremno niskim ili visokim temperaturama, razmotrite kupovinu robusnih uređaja koji ispunjavaju MIL-STD-810 američki vojni standard, poput Samsung XCover6 Pro, Ulephone Armor X6 Pro ili Oukitel WP19.

Vidi opis Ne žurite kod servisera: Zašto se telefoni brže prazne tokom zime Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ulefone Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ulefone Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Ulefone Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ulefone Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ulefone Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ulefone Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Ulefone Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ulefone Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Ulefone Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO)