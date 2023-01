Laptopi će biti još tanji zahvaljujući novim ekranima na dodir

Nakon pametnih telefona, OCTA ekrani stižu na prenosive računare.

Izvor: Samsung Display

Samsung Display, proizvođač ekrana za mnoge kompanije, uključujući i matičnu kompaniju Samsung Electronics, najavio je da je počeo masovnu proizvodnju nove vrste OLED ekrana laptopove, osjetljivih na dodir, koje naziva On Cell Touch AMOLED (OCTA).

Ono što razlikuje ovu tehnologiju od prethodnih jeste to što su senzori dodira ugrađeni u sam panel, umjesto da se preko postojećeg panela lijepi tanak film koji može da registruje dodire prstom. Kako ne koristi film, koji je predstavljao 6 do 11 procenata debljine ekrana, Samsung Display tvrdi da je OCTA tehnologija ekološki prihvatljivije rješenje nego što je to bio slučaj ranije, kao i da je značajno lakše i tanje.

OCTA ekrani za laptopove će takođe podržavati brzinu osvježavanja od 120 Hz. Velike brzine osvježavanja već igraju ogromnu ulogu u autonomiji baterije, ali kako su novi paneli takođe AMOLED, nema sumnje da ćemo novu tehnologiju vidjeti u tanjim i lakšim laptopovima, koji imaju manje prostora za veliku bateriju i ozbiljnije sisteme hlađenja.

Samsung Display kaže da će paneli debitovati na najnovijoj Samsung seriji Galaxy Book laptopova, koja stiže u februaru i koja će biti "veoma prenosiva". Očekuje se da će matična kompanija predstaviti na Unpacked događaju, zajedno sa Galaxy S23 telefonima.

Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

Prethodno smo OCTA tehnologiju viđali u pametnim telefonima, a proizvođač je predstavio davne 2010. godine. Ukoliko se dizajn pokaže uspješan u laptopima, kompanije bi mogle da iskoriste malo više prostora da ugrade veće baterije, bolje hlađenje, ali i veći izbor portova nego što je to trenutno slučaj sa laptopovima koji koriste OLED ekrane.

(MONDO)