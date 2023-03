HONOR pobrao nagrade na MWC sajmu: Takmiče se s najboljima, i to sa stilom

Inovacije koje je kompanija HONOR donijela na tržište pametnih telefona nisu prošle neopaženo na najvećem sajmu mobilne telefonije.

Izvor: Honor

Kompanija HONOR je na MWC 2023 sajmu globalnolansirala novu HONOR Magic5 seriju i sklopivi HONOR Magic Vs telefon. Inovativni inženjering i karakteristike novih HONOR flegšip telefona prepoznate su od strane brojnih svjetskih medija koji su ih označili kao "Best of MWC".

HONOR je dobio ukupno 42 nagrade dodijeljene od strane medija, a flegšip HONOR Magic5 Pro je osvojio 18 nagrada u različitim kategorijama. "HONOR Magic5 Pro čini sve da se takmiči sa najboljima u industriji i to radi sa stilom", izjavio je Android Authority. Trusted Reviews je takođe komentarisao da: "HONOR Magic5 Pro telefon obiluje vrhunskim i inovativnim tehnološkim rješenjima". Tom’s Guide, IT medij, odlične reputacije kada su u pitanju recenzije proizvoda, proglasio je HONOR Magic5 Pro najboljim telefonom koji je predstavljen na MWC 2023.

Pored HONOR Magic5 Pro modela, HONOR Magic Vs takođe je privukao veliku pažnju. "To je jedan od omiljenih sklopivih telefona na tržištu", izjavio je XDA Developers. MakeUseOf, jedan od najvećih IT portala, izjavio je u svojoj recenziji da "svaki inč Magic Vs telefona odiše luksuzom, a u isto vrijeme nudi istinsku inovaciju u polju pametnih telefona na preklapanje".

HONOR Magic5 Pro 12/512 GB biće dostupan od drugog kvartala 2023. po ceni od 1199 evra. HONOR Magic Vs 12/512 GB biće dostupan po ceni od 1599 evra.

(MONDO)