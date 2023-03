Koji su rizici i kako će vještačka inteligencija promijeniti svijet: Bil Gejts iznio svoja predviđanja

U tekstu na sedam strana, Bil Gejts je iznio svoja predviđanja o budućnosti i rizicima upotrebe vještačke inteligencije

Izvor: YouTube / Netflix

Jedan od najbogatijih ljudi na planeti, Bil Gejts, smatra da će vještačka inteligencija (AI) transformisati svijet, odnosno "promijeniti način na koji ljudi rade, uče, putuju, primaju medicinsku pomoć i komuniciraju jedni sa drugima". Međutim, svjestan je rizika koji razvoj ove tehnologija donosi.

U tekstu koji je objavio na svom blogu, Gejts je podijelio svoj entuzijazam, ali i neka predviđanja o vještačkoj inteligenciji - tehnologiji koju je nazvao revolucionarnom, poput mikroprocesora, računara, interneta i mobilnih telefona.

Posao, medicina i poljoprivreda

Kada su predviđanja u pitanju, osnivač Microsoft-a, kompanije koja je nedavno i sama implementirala vještačku inteligenciju u svoj pretraživač, piše da će vještačka inteligencija biti naći široku primjenu u formi "ličnog digitalnog asistenta" koji će povećati produktivnost radnika. Integrisanje AI tehnologije u poslovne alatke, kao što je Microsoft Office, moglo bi da bude vrlo korisno za upravljanje i pisanje mejlova, a "digitalni agenti", koji posjeduju veliku količinu podataka o kompaniji i industriji, služiće kao odličan resurs sa kojim zaposleni mogu da komuniciraju.

Gejts se dotakao i medicinske industrije, za koju tvrdi da će joj AI biti od velike koristi, što će zauzvrat rasteretiti zaposlene od određenih zadataka kao što su podnošenje zahtjeva osiguranju, papirologija i pisanje ljekarskih izvještaja. Ovo rasterećenje će po njegovom mišljenju smanjiti vrijeme čekanja na primanje medicinske pomoći, a ne isključuje da će jednog dana pacijenti koji ne žive blizu zdravstvenih ustanova moći da dobiju pomoć na daljinu, što će biti vrlo značajno za stanovnike najsiromašnijih zemalja.

Kako se vještačka inteligencija već koristi za analiziranje medicinskih podataka i pravljenje lijekova, Gejts smatra da će neke sljedeće generacije ove tehnologije moći da pomognu u predviđanju neželjenih efekata lijekova i doziranju prepisanog lijeka.

Kao najveći zemljoposjednik u SAD, Gejts je podijelio i svoja razmišljanja o benefitima koje će AI donijeti poljoprivredi. Kako tvrdi, dizajniranje sjemena za određene klimatske uslove i stvaranje vakcina za stoku će biti posebno značajno za poljoprivrednike u siromašnim zemljama.

Edukacija

U sljedećih pet do 10 godina, vještačka inteligencija će u potpunosti transformisati škole i univerzitete tako što će prilagođavati sadržaj svakoj osobi, odnosno njihovom načinu učenja, istovremeno učeći šta ih motiviše ili dovodi do toga da im dosadi neka tema, smatra Gejts. Naravno, ovo se odnosi na budućnost, ali trenutno može biti od velike koristi profesorima u pripremanju svojih predavanja.

"Čak i kada se tehnologija usavrši, učenje će i dalje zavisiti od odnosa između profesora i učenika. Poboljšaće, ali nikad neće zamijeniti rad koji profesori i učenici obavljaju u učionicama", kaže milijarder. Ipak, po njegovom mišljenju, profesori će morati da se naviknu na to da učenici koriste nove tehnologije, kao što je ChatGPT.

Problemi i rizici upotrebe vještačke inteligencije

Bil Gejts je svjestan da vještačka inteligencija, iako veoma impresivna, još uvijek nije na potrebnom nivou, te odgovori koje daje mogu da budu netačni. Kao jedan od primjera toga je naveo pogrešna rješenja zadatih matematičkih problema, što pripisuje teškoći koju AI ima sa rezonovanjem, ali smatra da će se ovakvi nedostaci "ispeglati" u naredne dvije godine.

Kao i svi izumi, ova tehnologija se može koristiti za dobro, ali i za loše, pa Gejts smatra da najveću prijetnju predstavljaju ljudski akteri "naoružani vještačkom inteligencijom", a rješenje vidi u tome da će vlade morati da blisko sarađuju sa privatnim sektorom kako bi se rizici smanjili.

Ipak, odgovor na to kako spriječiti vještačku inteligenciju da ljude shvati kao prijetnju Gejts nije dao, već smatra da je to pitanje za budućnost, jer još uvijek nismo blizu da razvijemo vještačku generalnu inteligenciju (AGI) - tehnologiju koja može da razmišlja, razumije i uči na način na koji to mogu ljudi. Kada će se razvoj te tehnologije desiti? Milijarder nije siguran, već kaže da to može biti za 10, ali i za 100 godina.