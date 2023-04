Vodič za pametnu kupovinu slušalica: Baš sve što treba da znate kako biste odabrali najbolji zvuk

Saznajte kako da odaberete slušalice za telefon, muziku, gaming i drugo i naučite na štra treba da obratite pažnju prilikom izbora.

Izvor: Pexels

Dobre slušalice nije teško definisati - kvalitetom zvuka i tehničkim kakarteristikama treba da zadovoljavaju zahtjeve korisnika, kvalitetom izrade treba da prkose svim izazovima sa kojima će se suočavati tokom korišćenja i moraju da budu udobne.

Međutim, da biste došli do takvih slušalica, neophodno je da ih bolje upoznate kako biste znali na šta treba da obratite pažnju prilikom odabira tj. kupovine i koji su to faktori koji će najviše uticati na vaše zadovoljstvo, kvalitet zvuka i cijenu.

Iako ponuda nikada nije bila bogatija i raznovrsnija nego danas, uz ovaj vodič za pametnu kupovinu sllušalica u 2023. godini ćete lako donijeti pravu odluku. U nastavku teksta ćete naučiti:

U idealnom scenariju, slušalice bi trebalo da reprodukuju zvuk baš onako kako je i snimljen u studiju, tj. da u potpunosti očuvaju sve karakteristike zvuka i da ih ni na koji način ne izmene prilikom reprodukcije. Što su slušalice bliže ispunjenju ovog cilja, to je njihova cijena viša.

Kako bi cijena ostala u razumnim okvirima, proizvođači primjenjuju različita kompromisna rješenja koja će u manjoj ili većoj mjeri uticati na kvalitet zvuka i vaše zadovoljstvo, pa čak i na samu funkcionalnost slušalica. Zato budite mudri i izdvojte desetak minuta svog vremena na čitanje naših savjeta i preporuka za kupovinu slušalica - isplatiće vam se.

Kada će vam biti potrebne slušalice bez ugrađenog mikrofona, a kada sa mikrofonom

Za neke uređaje će vam biti potrebne slušalice bez mikrofona, dok će vam za neke trebati slušalice koje posjeduju i mikrofon - u zavisnosti od toga da li je u pitanju uređaj koji samo reprodukuje zvuk ili uređaj koji ima i sposobnost da ga zabilježi ili prenese dalje.

Mikrofon na slušalicama može biti napravljen u formi takozvanog pilotskog mikrofona, može biti smješten na kabl kojim se slušalice povezuju sa izvorom zvuka, a može biti i “nevidljiv” tj. skriven u jednoj od slušalica.

Uređaji kao što su televizori, radio-aparati, džepni MP3/MP4 plejeri i CD plejeri bave se reprodukcijom zvuka, što znači da im nije potreban mikrofon pa birajte slušalice bez ugrađenog mikrofona.

S druge strane, uređaji kao što su mobilni telefoni, desktop i laptop računari, tablet uređaji i gaming konzole zahtijevaju slušalice sa mikrofonom. Uz pomoć mikrofona ovi uređaji mogu da snime vaš glas ili da ga prenesu do vašeg sagovornika.

Ukoliko posjedujete neki specifičan uređaj, koji nije naveden u prethodnim primjerima, najbolje je da pročitate njegovu tehničku dokumentaciju ili da izvršite detaljnu vizuelnu provjeru raspoloživih priključaka i provjerite da li je priključak za slušalice označen kao "Headphones" ili kao "Headset".

Naime, slušalice bez mikrofona se na negleskom jeziku zovu "Headphones", dok se slušalice sa mikrofonom zovu "Headset", pa ćete na osnovu naziva priključka lako zaključiti kakve su vam slušalice potrebne.

Imajte u vidu da se umjesto pisanih oznaka često koriste grafički simboli koji reprezentuju slušalice bez mikrofona, slušalice sa ugrađenim mikrofonom ili samo mikrofon. U svakom slučaju, bez po muke ćete otkriti šta vam je potrebno.

Načini povezivanja slušalica sa uređajima

Ukoliko se nađete u situaciji da u rukama imate slušalice koje ne možete da povežete sa određenim uređajem, tada vam one neće zaničiti ništa - bez obzira na sve drugo.

Primjera radi, slušalice koje se povezuju isključivo putem Bluetooth bežične tehnologije vam neće biti ni od kakve koristi ukoliko uređaj sa kojim želite da ih povežete ne posjeduje Bluetooth tehnologiju i obrnuto.

Dakle, prvo razmislite o tome sa kojim ćete uređajima povezivati svoje nove slušalice, provjerite koje opcije ti uređaji nude i da li, možda, imaju neke specifične zahteve koje slušalice treba da ispunjavaju. Više informacija o raspoloživim opcijama ćete pronaći u tehničkoj specifikaciji svog uređaja ili u njegovom korisničkom uputstvu.

Prema načinu povezivanja, slušalice se dijele na žične i bežične, ali ima i "hibridnih" - koje istovremeno mogu koristiti i kabl i neku od bežičnih tehnologija.

Povezivanje žičnih slušalica

Bez obzira na to da li poseduju ugrađen mikrofon ili ne, žične slušalice se sa drugim uređajima mogu povezati na dva načina, u zavisnosti od toga da li koriste analogni ili digitalni zvučni signal.

Žične slušalice koje koriste analogni zvučni signal na kraju kabla imaju jedan tropolni (TRS) konektor prečnika 3,5 ili 6,3 mm. Ukoliko posjeduju i mikrofon, na kraju kabla će se nalaziti dva tropolna (TRS) konektora prečnika 3,5 mm (jedan za slušalice i jedan za mikrofon) ili jedan kombinovani četvoropolni (TRRS) konektor prečnika 3,5 mm. Uređaji manjih gabarita, kao što su mobilni telefoni i džepni muzički uređaji, najčešće koriste jedan kombinovani priključak za slušalice i mikrofon, zbog uštede prostora.

Izvor: SMARTLife / Pixabay

Žične slušalice koje koriste digitalni zvučni signal, kako one sa mikrofonom tako i one bez njega, povezuju se putem klasičnog USB-A priključka ili putem modernijeg USB-C priključka. Ovaj način povezivanja vjerovatno djeluje praktičnije, ali treba da imate u vidu da se USB slušalice ne mogu koristiti na svim uređajima, čak i ako oni imaju USB priključke, pa je zato potrebno da se pre kupovine uvjerite da vaš uređaj podržava USB slušalice. Ukratko, USB slušalice su prevashodno namijenjene desktop i laptop računarima, naprednijim modelima mobilnih telefona i određenim gaming konzolama, dok ih televizori ne podržavaju.

Povezivanje bežičnih slušalica

Bežične slušalice za povezivanje sa uređajima mogu koristiti Bluetooth vezu, RF vezu ili IF (infracrvenu) vezu. Najveći broj modernih bežičnih slušalica koristi Bluetooth vezu, ali ni slušalice koje koriste RF vezu nisu rijetkost. Slušalice koje za prenos zvuka koriste infracrvene talase polako nestaju sa tržišta, ali nije na odmet spomenuti ih.

Bluetooth bežične slušalice, logično, zahtijevaju da uređaj sa kojim ih povezujete bude opremljen Bluetooth tehnologijom. Imajte u vidu da se pojedini uređaji, iako posjeduju Bluetooth tehnologiju, ipak ne mogu povezati sa Bluetooth slušalicama. Drugačije rečeno, nije dovoljno samo da vaš uređaj ima Bluetooth, nego da ima i podršku za prenos zvuka preko Bluettoth veze.

Bluetooth slušalice se najčešće koriste uz mobilne telefone i laptop računare. Desktop računari su nešto rjeđe opremljeni Bluetooth vezom, ali se njen nedostatak može lako nadomestiti kupovinom USB Bluetooth adaptera.

Kada je riječ o televizorima, mogućnost povezivanja Bluetooth slušalica varira od modela do modela, pa je najbolje da pre kupovine slušalica provjerite da li vaš model televizora podržava Bluetooth slušalice - čak i ukoliko ste sigurni da televizor raspolaže Bluetooth tehnologijom, jer je kod nekih modela Bluetooth rezervisan za nešto drugo.

Većina modernih Bluetooth slušalica posjeduje i mikrofon, koji je najčešće ugrađen u jednu od slušalica pa ne narušava estetiku, a slušalice čini funkcionalnijim. Naravno, Bluetooth slušalice postoje u raznim oblicima tj. veličinama, a o tome će biti riječi nešto kasnije.

Izvor: Pexels

RF bežične slušalice za prenos zvuka koriste klasične radio-talase (radio-frekvenciju). Za razliku od Bluetooth slušalica, koje se sa uređajima povezuju direktno, RF bežične slušalice se ne povezuju direktno.

Naime, uz RF bežične slušalice ćete dobiti i takozvani RF transmiter - dodatak koji se uključuje u uređaj iz kojeg dolazi zvuk.

Uloga RF transmitera je da zvuk, koji dobija od uređaja u koji je uključen, pretvori u radio-talase i da te radio-talase kroz vazduh prenese do samih slušalica. Dakle, RF bežične slušalice komuniciraju sa RF transmiterom, a RF transmiter komunicira sa uređajem koji emituje zvuk. Na istom principu rade i bežični miševi i tastature za računare, ukoliko se baziraju na RF bežičnoj vezi.

RF transmiteri su, praktično, zamjena za kabl. S tim u vezi, nije teško zaključiti da se RF transmiteri sa muzičkim i audio uređajima povezuju na potpuno iste načine kao i žične slušalice - putem tropolnog (TRS) audio konektora ili putem USB priključka. Vrijedi napomenuti da USB RF transmiteri najčešće dolaze u formi minijaturnog USB uređaja nalik na USB fleš memoriju. Drugačije rečeno, na RF bežične slušalice tj. na RF trasmitere se primenjuju sva pravila objašnjena u sekciji Povezivanje žičnih slušalica.

Ukoliko vaš muzički ili drugi uređaj ne posjeduje Bluetooth tehnologiju, a insistirate na bežičnim slušalicama, onda su RF slušalice pravi izbor. Ovakve slušalice se najčešće koriste za televizore koji nemaju mogućnost povezivanja Bluetooth slušalica - pod uslovom da imaju priključak za žične slušalice jer je, podsjetimo, RF transmitter zamena za kabl. Takođe, odličan su izbor za starije osobe odnosno osobe koje imaju problem sa sluhom, jer eliminišu potrebu za prekomjernim pojačavanjem zvuka televizora. Na slici koja slijedi možete videti Philips RF slušalice za televizor i RF transmitter koji dolazi uz njih.

Izvor: Philips

Na RF tehnologiji se bazira i većina gaming bežičnih slušalica, jer se na ovaj način zvuk prenosi znatno brže nego putem Bluetooth veze, što je za dobro gaming iskustvo više nego važno.

RF slušalice sa RF transmiterom najčešće kominiciraju na frekvenciji od 2,4 GHz. Na istoj ovoj frekvenciji rade i Wi-Fi ruteri, Bluetooth uređaji, bežični miševi i tastature i brojni drugi uređaji, uključujući i mikrotalasne rerne koje upravo radio-talasima ove frekvencije zagrijavaju hranu. Zbog toga se može dogoditi da neki drugi uređaj, koji imate u blizini, ometa rad RF bežičnih slušalica ili da slušalice ometaju rad drugog uređaja. Ovo se najčešće događa kada u okruženju imate veliki broj bežičnih uređaja koji rade na istoj frekvenciji, a do rešenja ćete doći premještanjem RF transmitera ili drugih uređaja, tako da budu što dalje jedni od drugih.

IF bežične slušalice se mogu direktno uporediti sa RF bežičnim slušalicama, s time što se uz njih isporučuje IF transmiter umesto RF transmitera. IF transmiteri zvuk do slušalica prenose infracrvenim talasima. S obzirom na to da se infracrveni talasi prostiru isključivo pravolinijski i da ne mogu da savladaju fizičke prepreke, neophodno je da slušalice i IF transmiter uvijek budu u istoj ravni i da između njih ne postoji apsolutno nikakva fizička prepreka. Iako IF bežična tehnologija ima određene prednosti u odnosu na RF bežičnu tehnologiju, ona je ipak manje praktična, što je dovelo do toga da mnogi proizvođači odustanu od proizvodnje IF slušalica.

Koji oblici (tipovi) slušalica postoje i kako da odaberete pravi oblik

Udobnost, praktičnost, lakoća transporta, pa čak i kvalitet zvuka zavise od oblika tj. tipa slušalica. Postoje četiri tipa slušalica, a to su (poređano od najvećih ka najmanjim):

Over-ear

On-ear

Earbuds

In-ear

Over-ear slušalice poseduju ram (rajf) koji povezuje levu i desnu slušalicu i omogućava da slušalice stoje na glavi. Na obe slušalice (levoj i desnoj) se nalaze jastučići čiji je unutrašnji prečnik dovoljno veliki da jastučići mogu da obuhvate cijele ušne školjke. Drugačije rečeno, over-ear slušalice se ne oslanjaju na spoljašnji dio ušnih školjki, već na glavu, što znači da ušne školjke u potpunosti upadaju u šupljine unutar jastučića. Slušalice over-ear tipa su udobne za korišćenje, ali su zbog svojih gabarita pomalo nezgodne za transport. Uz to, jastučići koji su izrađeni od prirodne ili vještačke kože mogu biti nezgodni tokom ljetnjih mjeseci jer izazivaju znojenje predjela oko ušiju. Naravno, trčanje ili trening sa over-ear slušalicama na glavi takođe neće biti baš najbolje iskustvo jer pri takvim fizičkim aktivnostima ove slušalice umiju da spadaju sa glave. Generalno, over-ear slušalice su namienjene osobama koje će ih koristiti sjedeći za radnim stolom ili u fotelji. Na slici koja slijedi možete videti uobičajen izgled over-ear slušalica koje obuhvataju cijele ušne školjke.

Izvor: Pexels

On-ear slušalice takođe posjeduju ram tj. rajf pomoću kojeg se drže za glavu, ali su same slušalice nešto manjeg prečnika u odnosu na over-ear slušalice, pa se oslanjaju direktno na spoljni deo ušnih školjki. Zbog nešto manjih gabarita, on-ear slušalice imaju manju masu i zauzimaju manje prostora, što olakšava transport u torbi ili rancu. Međutim, tokom višesatnog korišćenja umiju da postanu neudobne jer pritiskaju ušne školjke. On-ear slušalice možete vidjeti na slici ispod.

Izvor: Pexels

Earbuds slušalice su poznate i po nazivu "bubice". Za razliku od over-ear i on-ear slušalica, earbuds slušalice nemaju ram u obliku rajfa za kosu - jer im nije potreban. Riječ je o minijaturnim slušalicama koje se stavljaju u unutrašnji dio ušne školjke. Iako su vrlo praktične, kako za korišćenje tako i za transport, mana earbuds slušalica je što relativno lako ispadaju iz ušne školjke - što je i očekivano, jer je teško napraviti slušalice koje će podjednako odgovarati različitim ušima.

In-ear slušalice konceptom i oblikom podsjećaju na earbuds slušalice, ali se od njih po jednom detalju ipak bitno razlikuju. Naime, in-ear slušalice poseduju minijaturne silikonske jastučiće (čepiće) koji plitko ulaze u ušni kanal. Zahvaljujući pomenutim silikonskim čepićima in-ear slušalice odlično prijanjaju uz ušni kanal, zbog čega čvršće stoje u ušima i u određenoj mjeri sprečavaju okolnu buku da se miješa sa zvukom iz slušalica pa nećete morati previše da pojačavate zvuk. Kada se tome doda i činjenica da su vrlo zgodne za transport, jer staju čak i u najmanji džep na farmericama, nije ni čudo što je in-ear najpopularniji oblik slušalica. Naravno, potrebno je voditi računa o higijeni samih silikonskih jastučića kako tokom prolongiranog korišćenja ne bi došlo do iritacije ušnog kanala. Postoje i in-ear slušalice koje su dodatno prilagođene kako bi bile pogodne za korišćenje tokom trčanja ili treninga u teretani, što podrazumijeva otpornost na znoj i vodu i još čvršće držanje za ušnu školjku, o čemu možete čitati u sekciji Kako da prepoznate najbolje slušalice za trening ili trčanje. Tipičan izgled in-ear slušalica je prikazan na sljedećoj slici.

Šta znače termini: True Wireless, Noise Cancelling, Hi-Res Audio, frekventni odziv, osetljivost i Virtual Surround

Dok čitate tehničku specifikaciju slušalica, pogotovo kada je riječ o modelima novijeg datuma, vrlo je vjerovatno da ćete naići na pojmove kao što su: True Wireless (TWS), Noise Cancelling, Hi-Res Audio, frekventni odziv, osjetljivost i Virtual Surround. S obzirom na to da je riječ o značajnim tehnikalijama, vrijediće da o njima znate barem najosnovnije informacije jer ćete na taj način moći lakše da odredite da li su vam potrebne ili ne ili možda čak i neophodne.

True Wireless (skraćeno: TWS) je naziv za bežične slušalice earbuds i in-ear tipa kod kojih su lijeva i desna slušalica potpuno nezavisne, to jest nisu međusobno povezane kablom. Otkud kabl kod bežičnih slušalica? Naime, pojedini modeli bežičnih earbuds i in-ear slušalica koriste kratak kabl (oko 20 cm dužine) samo kao vezu između lijeve i desne slušalice, dok se veza sa muzičkim uređajima ostvaruje bežično. Bežične slušalice, logično, koriste bateriju za napajanje. Ukoliko se baterija i čip za obradu zvuka nalaze u samo jednoj slušalici, onda je potrebno da se struja i zvuk prenesu i do druge slušalice - a upravo to je funkcija ovog kabla. Iako ovaj kratak kabl najčešće ne predstavlja veću smetnju, on u izvesnoj mjeri ipak utiče na udobnost slušalica jer dolazi u dodir sa kožom i kosom. Pojavom True Wireless slušalica je eliminisano i ovo parče kabla, pa su bežične slušalice postale istinski bežične - u pravom smislu riječi. Uz True Wireless slušalice se dobija i minijaturna kutija koja istovremeno služi i kao futrola i kao punjač za slušalice. Naime, unutar ove kutijice se nalazi punjiva baterija koja će energijom koju čuva u sebi puniti slušalice onda kada vam zidna utičnica nije u blizini.

Noise Cancelling je, uopšteno govoreći, tehnologija čiji je zadatak da vas izoluje od okolne buke. Imajte u vidu da Noise Cancelling tehnologija može biti primijenjena samo na slušalice, samo na mikrofon ili na oba. U slučaju da je Noise Cancelling tehnologija primijenjena na slušalice, okolni zvukovi vam se neće miešati u zvuk koji čujete iz slušalica pa ćete moći neometano da uživate u muzici ili u razgovorima, bez potrebe da prekomerno pojačavate zvuk i rizikujete oštećenje sluha. No, to ne znači da vaši sagovornici neće čuti šta se oko vas dešava, jer će mikrofon na vašim slušalicama uz vaš glas prenositi i zvuk okoline. Ukoliko ćete slušalice sa mikrofonom koristiti u bučnom okruženju, potrudite se da odaberete model kod kojeg je i mikrofon opremljen Noise Cancelling tehnolologijom jer će takav mikrofon do vaših sagovornika prenositi samo vaš glas, bez okolne buke. Noise Cancelling tehnologija nije savršena, pa nemojte očekivati da će okolna buka biti baš u potpunosti eliminisana. U zavisnosti od modela slušalica i njihovog cjenovnog razreda, Noise Cancelling tehnologija može eliminisati i do 90% okolne buke.

Hi-Res Audio je termin kojim se opisuje zvuk koji kvalitetom prevazilazi zvuk sa standardnog audio CD-a. Ukoliko u tehničkoj specifikaciji slušalica vidite i Hi-Res Audio oznaku, to znači da su slušalice u stanju da reprodukuju i zvuk višeg kvaliteta u odnosu na standardni muzički CD, ali će vam za to biti potreban i uređaj koji je u stanju da reprodukuje tako kvalitetan zvuk.

Frekventni odziv ili frekventni raspon praktično pokazuje koja je najniža, a koja najviša frekvencija koju slušalice mogu da reprodukuju, tj. koji je najniži (najdublji), a koji najviši (najpiskaviji) ton koji možete da čujete iz slušalica. U teoriji, veći frekventni raspon bi trebalo da znači dublje i bogatije niske tonove, kao i raskošnije i jasnije visoke tonove. Međutim, u praksi nije uvijek tako. Prije svega, ljudi, pri rođenju, mogu da čuju zvuk u rasponu od 20 Hz do 20.000 Hz. S godinama se ovaj raspon smanjuje, pa to što slušalice mogu da reprodukuju npr. ton frekvencije 28.000 Hz zapravo ne znači ništa jer svakako nećete moći da ga čujete. Takođe, upitno je i kojim intenzitetom (koliko glasno) slušalice mogu da reprodukuju svaku od frekvencija iz raspona koji obuhvataju. U idealnom scenariju, slušalice će svaku frekvenciju reprodukovati identičnim intenzitetom, ali ni to u praksi nije slučaj, zbog čega se događa da npr. niske tonove (bas) ne čujete dovoljno glasno ili dovoljno jasno. U takvim slučajevima vam ni ekvilajzer neće mnogo pomoći - uzaludno ćete pojačavati niske tonove, jer slušalice i dalje neće moći da ih reprodukuju kako treba. Drugačije rečeno, može se dogoditi da slušalice čiji je frekventni odziv u rasponu od 40 Hz do 18.500 Hz imaju primetno bolji zvuk nego slušalice čiji je frekventni odziv u rasponu od 16 Hz do 22.000 Hz, ukoliko slušalice manjeg frekventnog raspona sve frekvencije reprodukuju jednako glasno. Kada je riječ o realnom frekventnom odzivu, tj. o ujednačenosti volumena između različitih frekvencija, cijena slušalica igra daleko veću ulogu u odnosu na njihovu tehničku specifikaciju na papiru.

Osjetljivost je termin koji označava koliko glasan zvuk slušalice mogu da proizvedu kada se do njih dovede zvučni signal snage 1 mW. Što je osjetljivost veća, zvučni signal snage 1 mW će proizvesti glasniji zvuk. Osetljivost se izražava u decibelima (db). Nažalost, u praksi stvari baš i nisu tako jednostavne jer ne koriste svi proizvođači slušalica iste metode za mjerenje osjetljivosti, niti sve slušalice imaju isti električni otpor (impedansu), pa tako dva para slušalica čija je osjetljivost npr. 108 db na kraju mogu imati sasvim drugačiju snagu.

Virtual Surround je termin na koji ćete najčešće naići kod gejmerskih slušalica, jer je u pitanju tehnologija koja oponaša prostorni zvuk. Drugim riječima, Virtual Surround omogućava da zvuk čujete iz svih pravaca tj. iznad vas, ispred vas, iza vas… Na ovaj način gejmeri mogu znatno lakše, brže i preciznije da odrede odakle im dolazi protivnik i da pravovremeno reaguju. Naravno, neophodno je i da sama igra podržava višekanalni zvuk, što kod modernih igara uglavnom i jeste slučaj.

Kako da odaberete najbolje slušalice za telefon

Prije svega, provjerite kojim opcijama za povezivanje slušalica raspolaže vaš telefon. Telefoni novijeg datuma, pogotovo oni iz više klase, često ne posjeduju analogni priključak (izlaz) prečnika 3,5 mm, pa će vam odgovarati Bluetooth slušalice ili slušalice koje koriste USB-C ili Lightning vezu. USB-C priključci su prisutni na telefonima koji koriste Android operativni sistem, dok je Lightning priključak prisutan isključivo na Apple iPhone telefonima. Naravno, slušalice za telefon bi trebalo da budu opremljene i mikrofonom, kako biste pomoću njih mogli da obavljate i telefonske razgovore, bez potrebe da držite telefon u ruci tokom razgovora.

Izvor: Unsplash

Ukoliko se odlučite za Bluetooth slušalice, bilo bi idealno kada biste odabrali slušalice koje podržavaju isti Bluetooth Audio Codec (kodek) koji podržava i sam telefon. Kodek određuje na koji će se način zvuk prenositi putem Bluetooth veze i dirketno utiče na kvalitet zvuka.

Ukratko, SBC kodek važi za opšteprihvaćeni standard i podržavaju ga svi uređaji koji imaju mogućnost prenosa zvuka putem Bluetooth veze, ali ovaj kodek nudi najniži kvalitet zvuka. Za bolji kvalitet zvuka bi trebalo da odaberete slušalice koje, pored pomenutog SBC kodeka, podržavaju i takozvani aptX HD kodek. Ukoliko, pak, institrate na zvuku beskompromisnog kvaliteta, pravi izbor će biti slušalice koje podržavaju LDAC kodek. Naravno, potrebno je da i telefon podržava ove naprednije kodeke kako biste u potpunosti iskoristili potencijal samih slušalica.

Imajte u vidu da kvalitetne Bluetooth slušalice, čak i one koje koriste najnapredniji Bluetooth Audio Codec, neće moći da nadomeste gubitak u kvalitetu zvuka koji nastaje prilikom pretvaranja muzike iz Audio CD formata u MP3 format. Drugim riječima, da biste iskoristili sve prednosti vrhunskih slušalica, potrebno je da i muzika koju ćete na njima slušati bude u nekom formatu kod kojeg ne dolazi do gubljenja kvaliteta. Neki od takvih formata su FLAC, WAV i ALAC.

Popularni online servisi za slušanje muzike, kao što su Deezer i Spotify, najčešće nude različite pakete usluga, pa tako postoje paketi sa “standardnim” ili visokim kvalitetom zvuka. Ukoliko planirate kupovinu kvalitetnih slušalica, a muziku slušate sa neke online muzičke platforme, predlažemo vam da odaberete paket koji nudi zvuk višeg kvaliteta.

U tehničkoj specifikaciji slušalica provjerite autonomiju (trajanje) baterije i drudge tehnikalije, kako biste bili sigurni da će ispuniti vaša očekivanja.

S obzirom na to da se slušalice za telefon često koriste u bučnim okruženjima, prisustvo Noise Cancelling tehnologije je više nego poželjno - kako na samim slušalicama tako i na mikrofonu.

Kako da izaberete najbolje slušalice za muziku

Svaki audio uređaj ima svoj zvučni karakter i na sebi svojstven način “boji” zvuk, što je slučaj i sa slušalicama. Na primjer, neke slušalice u zvuk dodaju niske tonove (bas), neke pate od nedostatka basa, dok kod nekih čitav zvuk “pršti” od prenaglašenih visokih tonova itd. Bilo kakvo izobličenje zvuka, čak i ukoliko ono prija ušima, nije poželjno jer sprečava slušaoca da zvuk čuje onako kako je zabilježen u muzičkom studiju. Referentne slušalice, koje ni na koji način ne izobličavaju zvuk, su rijetke i skupe, dok su niskobudžetne slušalice i te kako sklone izobličavanju zvuka.

Ukoliko ćete muziku slušati u tišini, izbjegavajte slušalice sa oznakama kao što su "Super Bass", "Mega Bass", "Extra Bass" i slično, kako se vaša omiljena muzika ne bi pretvorila u nešto što zvuči kao grmljavina ili kanonada topova.

S druge strane, postoje i situacije u kojima ćete niske tonove čuti otežano - dok se vozite autobusom, dok trčite ili trenirate u teretani i slično. Tada će vam slušalice koje intenzivnije reprodukuju niske tonove omogućiti da bolje čujete bas i uživate u ritmu.

Kada je riječ o slušalicama za muziku, najbolje iskustvo će vam pružiti slušalice over-ear i in-ear tipa.

Izvor: Pexels

Ukoliko se odlučite za Bluetooth slušalice, kvalitet zvuka će u velikoj meri zavisiti od toga koji Bluetooth Audio Codec (kodek) koriste vaše slušalice, kao i uređaj sa kojeg slušate muziku, jer od kodeka zavisi na koji će se način i koliko kvalitetno zvuk prenositi Bluetooth vezom. Kodek po imenu SBC je univerzalni Bluetooth Audio Codec i podržavaju ga svi audio uređaji koji imaju mogućnost prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Međutim, ukoliko su i slušalice i vaš audio uređaj opremljeni npr. aptX HD kodekom, uživaćete u još boljem kvalitetu zvuka, a najviše zadovoljstva će vam donijeti LDAC kodek.

Pri kupovini žičnih slušalica za muziku treba da obratite pažnju na još jedan tehnički detalj, a to je impedansa ili, žargonski rečeno, omaža. Merna jedinica za impedansu je om (Ω). Prije svega, proverite kolika je impedansa priključka za slušalice na vašem audio uređaju, jer impedansa slušalica treba da bude usklađena sa impedansom audio uređaja. Kod većine audio uređaja impedansa izlaza za slušalice iznosi do 16 do 32 oma (16-32 Ω). U tom slučaju možete koristiti bilo koje slušalice čija se impedansa nalazi u tom okviru. Možete koristiti i slušalice sa većom impedansom, ali će sa porastom impedanse zvuk biti sve tiši. Pojedine slušalice imaju impedansu od čak 600 oma i za takve slušalice će vam vjerovatno biti potrebno posebno pojačalo. S druge strane, ukoliko je impedansa slušalica primetno manja od impedanse vašeg audio uređaja, može doći do trajnog oštećenja kako slušalica tako i samog audio uređaja.

Kako da prepoznate najbolje slušalice za trening ili trčanje

Svaka fizička tj. sportska aktivnost, uključujući trčanje i trening u teretani, predstavlja veliki izazov za osetljive elektronske uređaje kao što su slušalice. Pored toga što vam lako mogu spasti sa ušiju i oštetiti se, slušalice za vreme sportskih aktivnosti mogu biti izložene i znoju ili kiši. Zato su proizvođači audio opreme razvili posebne modele slušalica za ovakvu namjenu.

Slušalice za trening ili trčanje, poznate i kao sportske slušalice, opremljene su posebnim sigurnosnim sistemom koji sprečava spadanje s ušiju. Sportske sluašlice mogu biti otporne na prskanje vodom, pa čak i na potapanje u vodu, u zavisnosti od modela, a izrađene su od materijala koji je otporan na znoj.

Izvor: JBL

Ovakve slušalice mogu biti žične ili bežične, a pretežno su in-ear tipa - zbog praktičnosti. S obzirom na to da su namijenjene mobilnim tj. prenosnim uređajima, kao što su telefoni i džepni MP3 plejeri, žične sportske slušalice se povezuju putem dobro poznatog audio konektora prečnika 3,5 mm, dok bežične sportske slušalice za vezu sa izvorom zvuka koriste Bluetooth tehnologiju.

Zbog specifičnih pokreta tela i glave, postoji mogućnost da prilikom trčanja ili treninga ne čujete dovoljno dobro niske frekvencije tj. bas. Ukoliko ste u mogućnost, odaberite sportske slušalice koje na pakovanju imaju naznaku “Super Bas” ili slično, jer će intenzivnije reprodukovati niske frekvencije i pružiće vam više uživanja u ritmu.

Kako da odaberete najbolje slušalice za desktop ili laptop kompjuter (za razgovore i online sastanke)

Pod terminom "slušalice za desktop ili laptop kompjuter" se zapravo podrazumijevaju slušalice za razgovore i online sastanke. Ljubiteljima video-igara su namenjene posebne, gejmerske slušalice, o kojima će biti riječi nešto kasnije.

Slušalice namijenjene desktop i laptop računarima mogu biti žične ili bežične. Žični modeli mogu koristititi kombinovani (četvoropolni) audio konektor prečnika 3,5 mm ili dva odvojena (tropolna) audio konektora prečnika 3,5 mm - jedan za slušalice i jedan za mikrofon, a mogu koristiti i USB vezu. Bežični modeli se najčešće povezuju putem USB RF transmitera jer se na ovaj način zvuk prenosi brže nego Bluetooth vezom. Naravno, ukoliko vaš računar poseduje i Bluetooth vezu, možete odabrati i Bluetooth bežične slušalice sa ugrađenim mikrofonom.

Izvor: Pexels

Generalno, bilo koje slušalice sa mikrofonom možete koristiti za komunikaciju putem programa kao što su Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Zoom, Discord i drugi, ali vrijedi napomenuti da postoje i slušalice koje su posebno sertifikovane za korišćenje uz neki od pomenutih programa. Sertifikovane slušalice često nude i dodatne funkcije koje su karakteristične za program čiji sertifikat posjeduju, a uz to ispunjavaju i zahtijeve kompanije koja je napravila program, u smislu kvaliteta zvuka i tehničkih karakteristika.

Kako da izaberete najbolje slušalice za podcast (podkast)

Kako biste što bolje i što jasnije čuli ljudski glas, tj. govor ljudi koji učestvuju u podkastu, potrebno je da odaberete slušalice koje kvalitetno reprodukuju srednje tonove tj. srednji dio zvučnog spektra.

Izbegavajte slušalice na čijoj se ambalaži proizvođač hvali raznim tehnologijama za pojačavanje basa jer se ljudski glas nalazi u srednjem dijelu zvučnog spektra, pa će ga intenzivan bas učiniti manje razgovetnim i “mutnim”.

Ukoliko tražite univerzalne slušalice, koje ćete koristiti i za muziku, filmove, pa čak i gaming, možete se opredijeliti i za slušalice sa nešto izraženijim basom, pa da pomoću ekvilajzera (ukoliko je dostupan) smanjite bas kako biste poboljšali kvalitet i jasnoću zvuka dok slušate podcast.

Naravno, prisustvo aktivne tehnologije za uklanjanje okolne buke (Active Noise Cancelling) je više nego poželjno jer će vam omogućiti da u podcast epizodama uživate i u bučnijim okruženjima, kao što su čekaonice, autobusi, kafići i slično.

Kako da prepoznate najbolje slušalice za gaming

Slušalice za gaming su zaista specifične. Pored zvučnih karakteristika koje će vam omogućiti da istovremeno savršeno čujete i saigrače i zvukove iz igre, gaming slušalice treba da imaju i visok kvalitet izrade kako bi odoljele intenzivnom korišćenju, naglim pokretima i svemu što se događa u žaru igre. Naravno, masimalna udobnost se podrazumijeva, kako tokom maratonskih gaming sesija ne bi došlo do neprijatnog osećaja i bola u hrkavici ušnih školjki. Uz to, mikrofon treba da bude takav da vas saigrači jasno i glasno čuju i razumiju jer u brzim igrama nema vremena za greške u komunikaciji.

Slušalice over-ear tipa, koje nisu previše teške, su vjerovatno najudobnije rješenje - pogotovo one sa plišanim jastučićima. S druge strane, slušalice on-ear tipa umiju da smetaju već poslije sat vremena korišćenja.

Gejmerima koji igre igraju na telefonima ili džepnim gaming konzolama na raspolaganju su i in-ear gaming slušalice kojih na tržištu ima sve više.

Izvor: Pexels

U zavisnosti od modela, žične gaming slušalice za povezivanje sa računarom mogu koristiti jedan četvoropolni tj. kombinovani audio konektor prečnika 3,5 mm ili dva tropolna audio konektora prečnika 3,5 mm (jedan za slušalice i jedan za mikrofon), a tu su i modeli koji vezu sa računarom ostvaruju putem USB veze. Ako se odlučite za žične slušalice, potrudite se da odaberete model čiji je kabl zaštićen pletenim koncem, jer je ovakav kabl znatno izdržljiviji.

Imajte u vidu da pojedini računari koriste jedan kombinovani priključak za slušalice i mikrofon, dok pojedini koriste dva odvojena priključka, ali se uz pomoć odgovarajućih adaptera iste slušalice mogu koristiti u oba slučaja. Drugim riječima, nećete morati da se odreknete nekih slušalica samo zbog toga što se na njihovom kablu nalaze dva audio konektora prečnika 3,5 mm, a na vašem računaru jedan kombinovani priključak - i obrnuto.

Ipak, kada je riječ o gaming slušalicama, USB veza je praktičnije rešenje. Pod USB vezom podrazumevamo žične gaming slušalice na čijem se kablu nalazi USB konektor, ali i bežične gaming slušalice koje vezu sa računarom ostvaruju putem USB RF transmitera.

Bluetooth tehnologija se rjeđe primjenjuje kod gaming slušalica. Razlog tome je nedovoljno velika brzina prenosa zvuka putem Bluetooth veze, a imajući u vidu da su u igrama i milisekunde bitne jasno je da kašnjenje u prenosu signala nije dobrodošlo. Zbog toga bluetooth gaming slušalice najčešće posjeduju i dodatni način povezivanja (kabl ili USB RF transmiter), kako bi korisnik imao mogućnost izbora ukoliko Bluetooth veza ne bude na visini zadatka.

Ukoliko igre igrate u bučnom okruženju, aktivna tehnologija za uklanjanje okolne buke (Active Noise Cancelling) bi trebalo da bude obavezna stavka na vašim novim gaming slušalicama.

Kod naprednijih modela gaming slušalica je i mikrofon opremljen Noise Cancelling tehnologijom, a njen zadatak je da iz vašeg glasa eliminiše svu okolnu buku kako bi vaši saigrači čuli samo vaš glas - razgovjetno, glasno i jasno.

Vodeći modeli gaming slušalica u svrhu uklanjanja okolne buke koriste veštačku inteligenciju koja slušalicama omogućava da precizno prepoznaju i uklone na hiljade različitih zvukova, kao što su zvuk tastature, zvuk ventilatora računara, zvuk saobraćajne gužve (koji dopire kroz prozor), žagor ljudi itd.

Uz sve navedeno, od velike pomoći vam može biti i Virtual Surround tehnologija. Naime, Virtual Surround vam omogućava da zvuk čujete iz svih pravaca, što znači da ćete moći precizno de odredite da li vam protivnik dolazi otpozadi, odozgo, odozdo ili iz bilo kog drugog pravca. Ukoliko igrate CS:GO, PUBG, Fortnite, Diablo, Call of Duty i slične igre, potrudite se da odaberete slušalice sa Virtual Surround tehnologijom jer će vam i te kako olakšati put do pobjede.

Iako ne spada u red tehničkih karakteristika, kvalitet izrade slušalica je podjednako važan jer vam slomljene slušalice neće značiti ništa - i pored svih tehnikalija. Najbolje je da se prije kupovine uvjerite u kvalitet izrade. Proverite kako su napravljeni spojevi i koji su materijali korišćeni, pogotovo na tankim dijelovima i mjestima gdje se slušalice savijaju. Provjerite kvalitet izrade jastučića jer nedovoljno kvalitetni jastučići brzo propadnu - odlijepe se, odšiju se ili materijal od kojeg su napravljeni jednostavno pukne.

Čitajte, probajte…

Sada znate kako da prepoznate i odaberete najbolje slušalice za svoje potrebe, a odluku o kupovini ćete donijeti još lakše ukoliko se oslonite na recenzije, ocjene, iskustva i preporuke ljudi koji su već imali kontakt sa brojnim modelima slušalica. Ukoliko je to moguće, prije kupovine probajte slušalice za koje ste zainteresovani kako biste stekli lični utisak. Nemojte zaboraviti da isprobate sve funkcije zbog kojih ste i odlučili za taj model. Primjera radi, ako vam je tehnologija uklanjanja okolne buke bila jedan od ključnih parametara prilikom izbora slušalica, isprobajte kako ona radi na modelu koji ste odabrali.