Gasi se HBO Max, stiže novi striming servis

HBO Max počinje da se gasi 23. maja, a stiže nam novi servis koji obećava - Max. Šta je novo, kada stiže i koja je cijena? Saznajte u nastavku.

Izvor: SmartLife / HBO Max

Na konferenciji koju je održala kompanija Warner Bros. Discovery najavljeno je ono o čemu se već neko vreme spekulisalo - HBO Max će biti ugašen, a zamijeniće ga potpuno novi striming servis, Max.

Šta donosi Max

Izgleda da su žalbe korisnika o HBO Max aplikaciji urodile plodom, jer će Max pokušati da donese superiorni kvalitet korisničkog iskustva. Prema sopstvenom istraživanju, WBD je utvrdio da korisnike nervira preveliki broj servisa, da smatraju da ima previše sadržaja, kao i da je nepregledan. Interesantno je i da pretplatnici provode čak 11 minuta tražeći šta će sljedeće da gledaju, odnosno da 3/4 konzumiranog sadržaja dolazi direktno sa početne strane aplikacije.

Izvor: Warner Bros. Discovery

Kako je WBD kompanija sa najvećim brojem ostvarenja koja su osvajala prestižne Oskar i Emi nagrade, i čiji naslovi su najbolje ocijenjeni na IMDB stranici od strane korisnika, ne postoje planovi da se smanji količina dostupnog sadržaja. Naprotiv, nova Max aplikacija će čak značajno dopuniti katalog, ali će korisnici nikad lakše moći da pronađu šta da gledaju.

Ovo znači da će Max u svoju ponudi dodati dostupne naslove sa Discovery+ striming servisa, a nova aplikacija će imati lakšu navigaciju, novi plejer za gledanje sadržaja, bolje preporuke, kao i podrazumijevani dečji profil koji će kontrolisati roditelji kako bi osigurali da je ono što djeca žele da gledaju primjereno njihovom uzrastu.

Ipak, kako je većina naslova namijenjena odraslim gledaocima, možemo da očekujemo sve one serije i filmove koje smo volkeli, poput The Last of Us i House of the Dragon, ali i mnogo više. WBD kaže da ćemo svakog mjeseca dobijati 40 novih naslova ili novih sezona. Kompanija je spomenula i neke nove imena koja nas očekuju, a neka od njih su nova serija u univerzumu Džordža R.R. Martina, koja će se odvijati 100 godina prije dešavanja Game of Thrones serije (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight), True Detective: Night Country, Rick and Morty: The Anime, The Penguin, neimenovani The Big Bang Theory spinof, Gremlins: Secrets of the Mogwai, The Regime, kao i brdo novih dokumentaraca i rijalitija. Takođe, Barbie, Shazam! Fury of the Gods, Flash, Dune Part Two i Blue Beetle su samo neki od novih filmova koji stižu na Max.

Kada stiže Max i koliko će koštati

Max će zamijeniti HBO Max 23. maja - bukvalno. Nova aplikacija će zamijeniti staru nakon ažuriranja kada za to dođe vrijeme, a profili korisnika će automatski biti prebačeni na novi servis, i koristiće iste podatke da se uloguju.

Nažalost, 23. maj nije univerzalni datum kada će cijeli svijet preći na Max. Stanovnici Sjeverne Amerike su prvi koji će dobiti novi servis, a zatim slijedi Latinska Amerika na jesen 2023. godine. Prelazak Evrope na Max je zakazan za početak 2024. godine, ali još uvijek nije poznato da li će se to desiti odjednom ili će to biti proces koji će trajati nekoliko mjeseci, pa još uvek nije jasno kada tačno stiže u naš region. Sredinom 2024. godine HBO Max se gasi i u Aziji i Australiji, a kraj 2024. je rezervisan za nova tržišta.

Kada je cijena u pitanju, ona će ostati ista, bar u SAD, a ovako će izgledati dostupni planovi:

Ad-lite Plan - 9,99 dolara (reklame, HD rezolucija, 2 istovremena strima)

Ad-free Plan - 15,99 dolara (bez reklama, HD rezolucija, 2 istovremena strima, 30 preuzimanja)

Ultimate Plan - 19,99 (bez reklama, 4K rezolucija, HDR / Dolby Atmos, 4 istovremena strima, 100 preuzimanja)

Naravno, ovo nisu cijene koje očekujemo kod nas, a za više detalja ćemo svakako morati da sačekamo na zvaničnu najavu za naš region.

Max predstavljanje novog striming servisa Izvor: HBO Max

(Smartlife)