Velika navala: Zbog premijere nove serije pao HBO Max

Sinoć je izašla prva epizoda serije "The Last Of Us" na HBO Max, a zbog velike navale gledaoca u jednom je trenutku pao striming servis.

Izvor: HBO

Na društvenim mrežama počeli su javljati da aplikacija ima greške i da je nedostupna, a pad je zabilježen i na Downdetectoru.

User reports indicate HBO Max is having problems since 9:08 PM EST.https://t.co/3roihRXHUvRT if you're also having problems#HBOMaxdown — Downdetector (@downdetector)January 16, 2023

The Last of Us je nastao prema popularnoj istoimenoj PS igri iz 2013. u kojoj se radnja odvija 20 godina nakon što je moderna civilizacija uništena uslijed pandemije koja je većinu ljudi pretvorila u zombije.

Last of us Izvor: HBO Max

Jedan od preživjelih, Joel (Pedro Pascal), unajmljen je da prokrijumčari Ellie (Bella Ramsey), 14-godišnju djevojčicu, iz surovog karantina. Joel i Ellie proći će brojna iskušenja jer oboje moraju proći kroz SAD i zavisiti jedno o drugome kako bi preživjeli.

Serija je dobila velike pohvale filmskih kritičara te je oborila rekord na Rotten Tomatoes kao najbolje ocijenjena adaptacija videoigre s 98% od kritike.