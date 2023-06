Upotreba solarne energije porašće 18 puta u narednih 27 godina

Kina daleko ispred, Evropi i Americi tek petina proizvodnje

Izvor: Eaton

Predviđa se da će Evropa imati tek 10 odsto solarnog udela u proizvodnji električne energije do 2050, a sa Sjevernom Amerikom to će činiti tek petinu solarnog kapaciteta. Prema istom istraživanju, Azija će (pretežno Kina) činiti čak polovinu ovih kapaciteta. Afričke zemlje, posebno Egipat koji je dodao 1 GW solarnih panela između 2015. i 2019. godine, iako manje razvijene jasno potvrđuju da će se solarna ekspanzija nastaviti i globalno.

Ipak, Bloomberg istraživanje otkriva dva ogromna izazova - povećanje potražnje za električnom energijom za čak 57 odsto do 2050. godine i otežan prelazak proizvodnje i potrošnje sa izvora energije nastalih od fosilnih goriva na one koji će koristiti čistiju i zeleniju proizvodnju struje.

Zbog toga solarna energija, kao jedini od svih obnovljivih izvora energije, nudi mogućnost da na adekvatan način premosti jaz između ponude i potražnje za strujom, koji je sve dublji svuda u svijetu.

Ulaganje u solarnu energiju će padati

U sljedeće tri decenije očekuje nas značajan pad cijena instalacije solarnih sistema. Istovremeno, unapređenje tehnologije dovešće do većeg udjela solarne energije u ukupnoj potrošnji. Govoreći u brojkama, to je porast sa projektovanih 2.840 GW tokom 2030, na čak 8.519 GW do 2050. godine, što je u odnosu na 2018. godinu porast od čak 18 puta.

Kako bi pružila podršku prelasku na obnovljive izvore, očuvala prirodu i unaprijedila energetski sistem, svoja rešenja i ekspertizu za ovo ponudila je i kompanija Eaton, koja već neko vrijeme razvija inovacije za povećanje i iskorišćenje solarne energije, njenu lakšu upotrebu i smanjenje zagađenja životne sredine.

Modularno i inovativno

Potrebu za jeftinijom energijom sunca diktira i potražnja za novim, održivo fokusiranim sektorima kao što su električni automobili (EV), alternativne tehnologije grejanja poput toplotnih pumpi, ali i proizvodnja vodonika i drugih karbonski neutralnih goriva.

"Kako bi na vrijeme odgovorio izazovima Eaton već sada u svojoj ponudi ima xSolAir, kompaktno rješenje za fotonaponske stanice, uključujući srednjenaponska rasklopna postrojenja, transformatore i sklopove niskog napona samo u jednom kućištu. Instaliranjem cijelog paketa u standardni ISO kontejner, isporuka i logistika su nikad lakše, čak i ka veoma dalekim i teže dostupnim područjima", objasnio je Aleksandar Vasić, klaster menadžer Eaton kompanije.

Upotreba sve skupljeg prirodnog gasa zbog geopolitičkih šokova izazvanih ratom u Ukrajini i nespremnost mnogih zemalja da se obavežu na skupu, kontroverznu nuklearnu energiju prevazilazi se i upotrebom inovativnih, modularnih solarnih sistema.

Globalna solarna ekspanzija neizbježno će biti usmjerena prevashodno na toplije zemlje koje nude veću gustinu kilovata što su bliže ekvatoru, ali bi pomoću adekvatnih rješenja mogla značajno da se ubrza i osavremeni i u regionima koji nemaju toliko sunca. Ovo se odnosi posebno na Evropu i SAD, koje će morati značajno da ulože u svoje solarne elektrane i upotrebu ovog tipa obnovljive energije iskoriste drastično uspješnije. Modularna Eaton rešenja mogu da se isporuče bilo gdje, bez obzira na to koliko udaljena, ruralna ili topla bila lokacija solarnog parka i na taj način unaprijede ne samo njihovo postavljanje, nego i poboljšaju iskorišćenje solarne energije.