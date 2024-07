Šta treba da znate o solarnim panelima - nije svejedno koji ćete odabrati

Da li ste znali da postoje različite vrste solarnih panela. Evo šta morate znati prije kupovine.

Izvor: Unsplash

Iako su solarni paneli intrigantna tehnologija koja pretvara sunčeve zrake u električnu energiju, oni koji nisu dublje zalazili u materiju će teško razaznati između različitih vrsta panela. Međutim, izgled može da vara, pa ako i vi želite da na svom krovu pravite sopstvenu struju, postoje neke stvari o solarnim panelima na koje morate obratiti pažnju prije kupovine.

Solarni paneli su u prošlosti bili značajno drugačiji nego što je to slučaj danas. Ne samo da su narušavali izgled krovova, već su i proizvodili znatno manje energije. Srećom, razvoj tehnologije doveo je do napretka u dizajnu, ali i do unapređenja efikasnosti.

Najbolji dokaz toga jeste da je od 2021. godine više od polovine montiranih panela u SAD imalo prosečnu efikasnost veću od 20%, dok je taj broj iznosio samo 0,6% prije jedne decenije.

Iako može biti konfuzno, znati koje vrste solarnih panela postoje i koji odabrati je veoma važno prilikom kupovine. Zato vam donosimo sve što treba da znate.

Koje vrste solarnih panela postoje

Postoje tri glavne vrste solarnih panela:

Monokristalni solarni paneli

Polikristalni solarni paneli

Tankoslojni solarni paneli

Cijene solarnih panela zavise od vrste, izgleda, efikasnosti, kompozitnih materijala i dizajna, a svaka vrsta solarnih panela ima svoje prednosti i mane.

"Prije nego što se odlučite na određeni solarni panel, morate razmotriti faktore kao što su površina krova, estetika, temperaturna otpornost, trajanje garancije, budžet, ali i vreme povrata uloženog novca", kaže Rohit Kalianpur, izvršni direktor kompanije Optivolt koja se bavi solarnim tehnologijama. "Skuplji sistem koji generiše više energije, ili je pouzdaniji na druže staze, bi mogao biti bolja investicija koja bi se isplatila ranije nego jeftinije opcije".

Monokristalni solarni paneli

Monokristalni solarni paneli su napravljeni od jedinstvenog silicijumskog kristala, koji je presječen u tanke vafere. Možete ih prepoznati po kvadratima koji imaju odrezane uglove. Ove vrste panela su najefikasnije (između 17 i 22 odsto), ali i najskuplje. Ukoliko vam je estetika bitna, ovi paneli su potpuno crne boje i lako ih možete uklopiti u svaki ambijent.

Temperaturni koeficijent monokristalnih panela je umjeren, a obično imaju vijek trajanja do 25 godina. "Monokristalni solarni paneli nude bolji povraćaj investicije tokom svog životnog vijeka jer generišu više energije, što dovodi do većih ušteda na računu za struju u poređenju sa početnim troškovima", kaže Kalianpur. "Pored toga, raznovrsnost monokristalnih panela osigurava da postoji rješenje za svaku potrebu".

Polikristalni solarni paneli

Polikristalni solarni paneli su popularno rješenje za one koji barataju ograničenim budžetom. Imaju umjerenu stopu efikasnosti, koja se kreće od 15 do 17 odsto. Za razliku od skupljih panela, polikristalni imaju plavu nijansu, što ih čini manje elegantnim rješenjem.

Iako je temperaturni koeficijent ovih panela lošiji, oni i dalje mogu da funkcionišu do 25 godina. Kao rezultat toga, polikristalni paneli su odlični za vlasnike kuća koji ne žele da izdvoje previše novca, ali da istovremeno usvoje održiviji način života bez prevelikog odricanja u pogledu performansi.

Tankoslojni solarni paneli

Tankoslojni solarni paneli, sa stopom efikasnosti od 10 do 13 odsto, su najmanje efikasni paneli na tržištu. Imaju kraći životni vijek - 10 do 20 godine - nisu jeftini i rijetko se koriste u stambene svrhe.

Ipak, uprkos niskoj efikasnosti i kraćem životnom vijeku, imaju najbolji temperaturni koeficijent i najprivlačniju estetiku, sa tankim, potpuno crnim izgledom, koji neki vlasnici kuća smatraju privlačnim.

Upoređivanje tipova solarnih panela

Ako želite da izaberete ispravnu opciju koja odgovara vašim potrebama, od suštinskog je značaja razumjeti kako se razlikuju tipovi različiti tipovi solarnih panela koje možete pronaći na tržištu. Razumijevanje ključnih karakteristika svake vrste panela može vam pomoći da donesete informisanu odluku prilikom ulaganja.

Izvor: SMARTLife

Faktori koje treba uzeti u obzir pri izboru panela

Kada birate solarni panel, uzmite u obzir sve faktore koji utiču na cijenu i korisnost vaše solarne instalacije. U nekim slučajevima, ulaganje u skuplji, izdržljiviji i pouzdaniji sistem je bolje, jer ćete uživati u više energije i brže će se isplatiti.

S druge strane, ako su troškovi najveći problem, najbolje je izabrati opciju koja možda neće imati najbolje specifikacije, ali će obaviti posao. Uzmite što više ponuda od firmi koje se bave prodajom solarnih panela i izvagajte koja je najbolja za vas pre nego što donesete konačnu odluku.

Takođe, uzmite u obzir i druge faktore: