Kako da napravite SOLARNU elektranu na SVOM KROVU? Između građana RS i solarnih panela stoji zakon o PDV-u

Između masovonije izgradnje solarnih elektrana na privatnim objektima u RS i omogućavanja statusa kupca-proizvođača (prozjumera) stoji jedna prepreka - Zakon o PDV-u BiH.

U Republici Srpskoj, po registru Ministarstva energetika trenutno postoji 48 kupaca-proizvođača (prozjumera) električne energije. Instalisana snaga solarnih panela u njihovim elektranama je nešto manja od 1 MW (megavata). Po istim podacima u RS su registrovane 534 solarne elektrane na objektima i na tlu, rečeno je na panel diskusiji u četvrtak u Domu omladine u Banjaluci.

Diskusija je organizovana upravo kako bi se razjasnilo koje su prepreke do cilja, a cilj je da što više građana učestvuje u proizvodnji tzv. građanske energije u statusu "prozjumera" (prosumer) odnosno kupca i proizvođača istovremeno, koji je definisan Zakonom o obnovljivim izvorima energije RS.

Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu, koji je organizovao diskusiju, ispričao je da su ga prije 10-ak godina u Poljskoj mnogi pitali na koji način može da postavi solarni panel na krov svoje kuće i proizvodi struju?

"Ja tada nisam imao odgovor na to pitanje, a danas smo sve bliže tom odgovoru", optimističan je Ostić.

Kako da postavite solarni panel na kuću?

Ukoliko živite u RS i vaš objekat ima građevinsku dozvolu vi na njega bez problema možete postaviti solarne panele maksimalne snage do 50 kilovata (kW) i pod uslovom da priključna snaga nije veća od priključne snage samog objekta.

Firma koja ima licencu za projektovanje i gradnju izvešće sve radove, izdaće potvrdu elektro-distribuciji, na osnovu te potvrde distribucija će nakon provjere i ugradnje dvosmjernog brojila izdati sertifikat za prizvodno postrojenje i deklaraciju kao jedan dokument, i priključiti vas na mrežu.

Međutim, nakon toga snabdjevač treba da zaključi ugovor sa kupcem-proizvođačem (prozjumerom) i upravo taj ugovor je sporan.

"Sve izgleda kao po loju osim što postoji jedan suštinski problem: Zakon o porezu na dodatu vrijednost (PDV) na nivou BiH nije usklađen sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije. Koliko i kako će se naplaćivati PDV? Zakon kaže da treba da se naplaćuje na ukupno prodatu količinu, a Zakon o obnovljivim izvorima da se PDV plaća na razliku između proizvedene i prodate količine", kaže Nada Milovčević, načelnica Odjeljenja za projekte, koncesije i nove izvore energije Ministarstva industrije i energetike i rudarstva RS, koja je učestvovala u diskusiji.

Objasnila je da je novim Zakonom o obnovljivim izvorima, kojim je prvi put definisana kategorija kupca proizvođača (prozjumera) maksimalno pojednostavljena procedura i urađeno sve što je potrebno da što veći broj ljudi proizvodi energiju za vlastite potrebe.

"Ne mogu anulirati račun ali sigurno da će ga smanjiti. Niko se nije žalio da ima problema sa postavljanjem panela, ali se svi se žale da zakonske barijere da ostvare benefit, odnosno da imaju električnu energiju sa povoljnijim uslovima. Problem je obračun, odnosno, izdavanje računa u kojem je ispravno prikazan PDV. Čak bih rekla da Zakon o PDV-u nije toliko ograničavajući, ali pravilnik koji je usvojen prije dvije godine, (u Upravi za indirektno oporezivanje) je izručiti i rekao je da se mora platiti na kompletnu proizvedeno električnu energiju".

Zakon je osim kategorije kupac-proizvođač definisao da je moguća zajednička proizvodnja na stambenim objektima gdje ima više potrošača, ili komercijalnim objektima i posebno je definisao zajednicu obnovljive energije koja je specifična i za koju još nije uređen zakonski akt.

Zašto je zapeo projekat Elekroprivrede RS?

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) je 2022. godine objavila javni poziv za učešće u projektu ugradnje solarnih panela na krovove domaćinstava u sistemu kupac-proizvođač (prozjumer). Predviđeno je bilo da se programom energetske održivosti domaćinstava u prvoj fazi obuhvati 50.000 domaćinstava, tačnije 50.000 fotonaponskih sistema instalisane snage od tri do sedam kilovata.

"Do sada ih se prijavilo oko 5.000", rekao je Zoran Vuković izvršni direktor za uspostavlјanje javnog snabdijevanja u ERS, koji je takođe učestvovao u diskusiji.

Vuković je detaljno pojasnio zašto se ERS odlučila za ovaj projekat i iznio optimizam da će on uspjeti.

"Oko 60 odsto eleketrične energije u elektro-energetskom sistemu Republike Srpske proizvode termoelektrane (Ugljevik i Gacko). One su stare, jedna je izgrađena 1983. godine, a druga 1985. One ne mogu vječno trajati i moramo ih kad-tad izbaciti iz pogona, a rok je 2050. godina na šta smo se obavezali pristupnom Energetskoj zajednici, Pariskom sporazumom, Sofijskom deklaracijom..."

Kaže da je ERS pokrenula niz projekata obnovljive energije koji bi trebalo da obezbijede energetsku nezavisnost Srpske.

"Mi smo sada energetski nezavisni i imamo dovoljno energije za našu potrošnju. Ako se to ne desi, ako budemo kupovali struju i ako izbacimo termoelektrane iz pogona, bićemo u velikom problemu. Naša cijena električne energije će biti 40 evrocenti kao u Njemačkoj".

Tvrdi da je ERS, kada se uzmu u obzir razlike u tržišnoj i cijeni struje za potrošače u RS, 2022. godine subvencionisala građane sa 159 miliona KM, a prošle godine sa 43,5 miliona.

"Sa oduševljenjem smo u ERS dočekali Zakon o obnovljivim izvorima energije jer naše kupce pretvara i proizvođače. То oslobađa ogromnu količinu sredstava jer ne moramo subvencionisati potrošače i višak možemo prodavati po većim cijenama i investirati u obnovljive izvore, te osigurati energetski nezavisnu RS u narednom periodu", kaže Vuković.

Računica ERS za kupce proizvođače

Vuković kaže da ERS ima 480.000 kupaca, a evo šta bi se desilo ako 50 hiljada kupaca ugradi solarne panele po projektu ERS...

"Hidroelektrana Bočac se bilansira (proizvodi) 270 gigavat-časova GWh godišnje. Mi bi od 50.000 prozjumera dobili 300 GWh. Koliko košta jedna hidroelektrana? Dvije milijarde KM ako ne i više. A ovo bi mi dobili za 200 miliona KM. Ukupna investicija je 500 miliona za tih 50.000 prozjumera, ali od toga bi ERS dala 40 procenata, a 60 odsto bi dali građani. Dakle mi dajemo 200 miliona i dobijamo 300 GWh električne energije", izračunao je Vuković.

Kakvu su benefiti za proizvođače?

Direktor iz uprave ERS kaže da u ovom projektu kupcima-proizvođačima ERS nabavlja solarne panele po znatno nižim cijenama.

"Panele instalira ERS. Vaša nekretnina dobija novu vrijednost. Za održavanje vaše elektrane - dok otplaćujete taj kredit (jer prozjumeri otplaćuju opremu obračunom) - je zadužena ERS. Plaćate 90 odsto cijene prosječanog računa u vašoj prethodnoj godini. To plaćate 8 do 10 godina, a poslije toga kada otplatite vaša je elektrana i imate besplatnu električnu energiju narednih 15 do 17 godina. Tu je i višegodišnja garancija na opremu ako se pokvari.To su veliki benefiti za naše građane koji neće zavisiti od fluktacija i cijene električne energije za koje mislim da će se mijenjati".

Da bi se sve ovo sprovelo u djelo Vuković, Elektroprivreda, sadašnji i budući prozjumeri čekaju izmjenu zakona o PDV-u na nivou BiH. Inicijativa je pokrenuta preko poslanika SNSD u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Nada Milovčević iz Ministarstva ovo je komentarisala opaskom da su Regulatorna komisija za energetiku (RERS), a i ministarstvo, mišljenja da je ERS trebalo da zaključi ugovore sa svim kupcima-proizvođačima, ako nikako drugačije, onda obračunavajući PDV u cjelosti na proizvedenu struju.

"Maca pojela kilovate"

Kakvo stanje trenutno vlada u Srbiji ispričao je Vladan Šćekić iz Centr za unapređenje životne sredine, a situaciju "na terenu" kod nas objasnio je Boro Marić iz Centra za posjetioce Pecka kod Mrkonjić Grada gdje su prije par godina krenuli i projekat solarne elektrane, postavili panele i sve završili. Bar tako su mislili.

"Proizvodimo električnu energiju, dajemo je u mrežu i ne dobijamo ništa zauzvrat. Nije nam dozvoljeno da energiju koju proizvodimo prvo potrošimo tu u kući, da se napuni baterija, pa onda da se troši iz baterije i tek onda iz mreže. I obratno. Mi sad s jedne linije trošimo i plaćamo, s druge strane proizvodimo i stavljamo na mrežu. Sve se to obračunava, međutim, naš račun se ne umanjuje i nemamo nikakav benefit od toga. Prošlo je puno vremena iako nam obećavaju da nam 'maca neće pojesti kilovate', ali ja sumnjam da smo sve radili uzalud".

Ipak, Pecka je inspirisala i druge, pa je Dom zdravlja u Mrkonjić Gradu postavio elektranu snage do 50 kilovata i još dvije firme iz ove opštine među kojima je jedna pilana.

