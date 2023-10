Vivo predstavio poboljšani i unapređeni operativni sistem Funtouch OS 14

Funtouch OS 14 omogućava bolju raspodelu prostora za skladištenje, brži multitasking, personalizaciju uređaja, bolju zaštitu privatnosti i bezbednost i donosi nove alate za kreiranje videa

Izvor: VIVO

Kompanija vivo je najavila najnoviju verziju svog operativnog sistema Funtouch OS 14 za pametne telefone, koja korisnicima donosi sve prednosti novog Androida 14.

Funtouch OS 14 omogućava bolju raspodjelu prostora za skladištenje, mogućnost obavljanja više zadataka istovremeno, personalizaciju uređaja, zaštitu privatnosti i bolju bezbjednost, kao nove alata za kreiranje video zapisa.

Smanjenjem broja ponavljajućih procesa i optimizacijom upotrebe RAM-a, Funtouch OS 14 omogućava poboljšane performanse sistema, prilagodljivost ekrana i mogućnost da bez problema istovremeno drži više aplikacija aktivnim.

Unapređena funkcija uštede memorije dodaje do 600MB dostupnog prostora uređajima sa RAM konfiguracijom od 8GB i više, čineći multitasking izuzetno lakim. Nova funkcija App Retainer pobrinuće se da aplikacije sa neophodnim dozvolama (koje nisu zatvorene ručno) budu vraćene na posljednji interfejs, tako da korisnici mogu lako da nastave tamo gdje su stali.

Izvor: VIVO

Na pojedinim modelima pametnih telefona, dostupna je Motion Blur funkcija, koja koristi napredne algoritme za simulaciju zamućenja pokreta prilikom otvaranja i zatvaranja aplikacija na početnom ekranu. Ovaj softverski pristup poboljšava jasnoću ekrana uz brzinu osvježavanja od 60 Hz za impresivnih 18,7 odsto, obezbjeđujući glatke vizuelne prelaze.

Poboljšana funkciju "malog prozora" olakšava multitasking. Moguće je držati 12 malih prozora aktivnim u pozadini, a OS nudi mogućnost bočnog prevlačenja za zatvaranje prozora.

Uz niz novih opcija personalizacije, Funtouch OS 14 omogućava korisnicima da prilagode sat na svom zaključanom ekranu telefona odabirom jednog od tri stila izgleda i osam stilova fonta.

Novi always on stilovi i nova minimalistička tema nude još više opcija prilagođavanja. Nova monohromatska tema MY palete boja, bazirana na Android Material You dizajnu, nudi jednostavan i elegantan izbor boja. Pored toga, ova funkcija doprinosi uštedi energije optimizovanjem ekrana za vizuelne prikaze u sivim tonovima.

Izvor: VIVO

A da biste kreirali jedinstveni sadržaj bez potrebe da se oslanjate na aplikacije koje je potrebno skinuti i veoma često platiti, Funtouch OS 14 dolazi sa izvanrednim mogućnostima za uređivanje video zapisa.

Prilagodljiva podešavanja kvaliteta videa, uključujući rezolucije do 4K pri 60FPS2, daju korisnicima veću kreativnu kontrolu i fleksibilnost. Pored toga, dizajnirano je još 25 filtera za lako i brzo uređivanje video zapisa, svi vidljivi kroz thumbnail prikaz, kako bi se bolje prezentovali originalni efekti i tako olakšao krajnji odabir filtera.

Dodatno, Funtouch OS 14 pruža još bolji pregled albuma i uopšte iskustvo gledanja na uređaju, omogućavajući korisnicima da podese brzinu reprodukcije video zapisa, gledanje video snimaka u loop-u, kao i da uživaju u full screen iskustvu ili naprave kvalitetan screenshot.

Korisnici mogu da podijele sadržaj svog uređaja uz zadržavanje kompletne kontrole nad svim svojim ličnim podacima. Nova funkcija Smart Mirroring omogućava deljenje ekrana bez brige da će se na drugom uređaju pojaviti notifikacija o aktivnosti, slučajno otkrivajući bilo kakve informacije ili lične podatke.

