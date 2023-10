Najveća kupovina u istoriji gejminga: Microsoft preuzima Activision

Odluka donijeta je nakon što je Microsoft restrukturirao ugovor sa kompanijom Ubisoft o prodaji prava Activision Blizzard Cloud servisa.

Izvor: SmartLife / Microsoft

Nakon što je prethodno mjesecima blokirala mogućnost Microsoftu da prezume izdavača Activision Blizzard, Uprava za konkurenciju i tržišta (CMA) Velike Britanije sada je tu kupovinu odobrila.

Takva odluka donijeta je nakon što je Microsoft restrukturirao ugovor sa kompanijom Ubisoft o prodaji prava Activision Blizzard Cloud servisa, čime je otklonjena mogućnost da zajdnička komapanija postane monopolista u svetu klaud gejminga.

To znači da je Microsoft sada slobodan da finalizuje ugovor o kupovini sa izdavačem kultnih igara Call of Duty i World of Warcraft, vrijedan 68,7 milijardi dolara, piše Windows Central.

"CMA je donijela odluku i korporaciji Microsoft da saglasnost za kupovinu kompanije Activision Blizzard, isključujući Activision prava na klaud striming van Evropskog ekonomskog prostora (EEA)", navedeno je u saopštenju te organizacije.

Britanski regulator je ovu kupovinu ocijenio kao potez koji će "promijeniti igru i promovisati konkurenciju u klaud gejmingu".

"Prodajom prava Ubisoftu, pobrinuli smo se da Microsoft ne može drži monopol nad ovim važnim tržištem koje se brzo razvija", rekla je Sara Kardel, izvršna direktorka CMA, ocijenivši da će to omogućiti konkurentnije cijene, bolje usluge i veći izbor.

Odluku CMA pozdravili su i u Activision-u, istakavši da je odobrenje tog regulatora "odlična vijest za budućnost Microsofta" kao i da se veoma raduju što će postati dio Xbox tima.

Call of Duty: Modern Warfare II trailer Izvor: Call of Duty

(Smartlife)