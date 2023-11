Oprez prilikom kupovine pametnog sata: Ako napravite ovu grešku, neće raditi sa vašim telefonom

Kupovina pametnog sata djeluje jednostavno, sve dok ne shvatite da ste kupili uređaj koji nije kompatibilan sa vašim telefonom.

Izvor: Shutterstock

Kupovina pametnog sata se na prvi pogled ne razlikuje od kupovine pametnog telefona - informišete se o svemu što uređaj nudi, pročitate recenzije, a zatim posjetite prodavca i kupite svoj novi uređaj. Međutim, kada je pametni sat u pitanju, vrlo se lako može desiti da, prilikom prvog paljenja, brzo shvatite da ste napravili veliku grešku, odnosno da on jednostavno nema mogućnost povezivanja sa vašim telefonom.

Ukoliko se nađete u ovakvoj situaciji, u najboljem slučaju, vaš novi nosivi uređaj neće moći da prima obavještenja koja su pristigla na telefon, nećete moći da obavljate pozive, prebacujete muziku i sinhronizujete korisne informacije. U najgorem, kupili ste uređaj koji vam uopšte neće dozvoliti da pristupite korisničkom interfejsu bez inicijalnog povezivanja sa telefonom. Zašto? Odgovor je jednostavan - kompatibilnost pametnog sata se razlikuje od proizvođača do proizvođača i zavisi od operativnog sistema koji ih pokreće.

Kako bismo vam dali primer koji pametni satovi su kompatibilni sa kojim telefonima, uzećemo primer tri najpopularnija proizvođača na tržištu nosivih uređaja: Apple, Samsung i Huawei.

Apple Watch satovi

Izvor: YouTube / Thoughts On Things

Apple je svoj prvi pametni sat, Apple Watch, lansirao 2015. godine, a na njemu se istovremeno našao najnoviji operativni sistem - watchOS. U pitanju je rješenje zasnovano na iOS-u, sa mnogim sličnim funkcijama, koje iskustvo korišćenja prilagođava značajno manjem ekranu i upotrebi na zglobu ruke.

Međutim, ukoliko vam se svidi ono što neki od novijih Apple Watch modela mogu da ponude, da li će isti funkcionisati zavisi isključivo od toga da li je vaš uređaj iPhone ili ne. Ukoliko koristite bilo koji drugi telefon, pametni sat kompanije Apple neće biti moguće povezati sa njim.

Prema informacijama do kojih je došao poznati analitičar Mark Gurman, Apple je navodno planirao da lansira verziju sata koji bi bio kompatibilan sa Android-om, i prilično je da daleko odmakao u razvoju istog, ali je u posljednjem trenutku odustao. Analitičar tvrdi da su mu izvori bliski kompaniji rekli da je razlog odustajanja to što "Apple Watch pokreće prodaju iPhone uređaja", slično kao što je to slučaj saiMessage aplikacijom.

Samsung Galaxy Watch satovi

Izvor: Unsplash

Samsung je na tržište pametnih satova ušao 2013. godine, kada je započeo svoju Gear seriju nosivih uređaja, koji su pokretali Tizen operativni sistem. Zamenili su ih Galaxy Watch uređaji 2018, a na prve tri generacije smo imali priliku da vidimo isti OS. U ovom periodu, pametne satove južnokorejskog proizvođača je bilo moguće povezati sa uređajima iz oba tabora, pa u velikoj mjeri nije bilo bitno da li posedujete iOS ili Android telefon.

Međutim, Galaxy Watch satovi u poslednje tri generacije ne koriste Tizen, već su prešli na Wear OS, operativni sistem koji je razvio Google, što je značajno zakomplikovalo stvari za kupce. Ova odluka je u velikoj mjeri uticala na kompatibilnost ovih uređaja, pa kao što Apple Watch nije moguće povezati sa Android telefonima, ni nove Galaxy Watch modele sada nije moguće povezati sa iPhone-ima. Dodatno, kako Wear OS zahteva da pametni telefon poseduje GMS (Google Mobile Services), ni vlasnici Huawei telefona nisu u mogućnosti da svoje uređaje povežu sa pametnim satovima koji ga pokreću, uključujući novije Galaxy Watch uređaje.

Huawei Watch satovi

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Prvi Huawei pametni sat je lansiran 2015. godine, a pokretao ga je Android Wear, preteča Wear OS-a. Ipak, od 2021. godine, tehnološki gigant na svojim satovima koristi sopstveni operativni sistem - HarmonyOS - koji kupcima može da ponudi ono što prethodna dva proizvođača ne mogu - kompatibilnost, odnosno mogućnost povezivanja sa svim pametnim telefonima današnjice, bez obzira da li pokreću iOS ili Android.

Pomoću Huawei Health aplikacije, koja ima svoju verziju za oba operativna sistema, kupci ovih satova mogu da povežu bilo koji model iz aktuelne Huawei ponude sa svojim telefonom i budu sigurni da će funkcionisati pravilno.

Bilo da posedujete iPhone ili ne, Huawei nudi, po nama, najbolju alternativu Apple Watch Ultra pametnom satu, i to u vidu Huawei Watch Ultimate modela. Ovaj robusni uređaj nas je oduševio kada smo ga testirali, a baš kao i uređaj kompanije iz Kupertina, poseduje kućište izrađeno od titanijuma, predviđeno da preživi zahtjevne ekspedicije pravih avanturista. Posjeduje sve one napredne funkcije koje očekujete od pametnog sata, ali i izdržljivost kakvu malo koji model može da izjednači, uključujući mogućnost ronjenja do 100 metara dubine i bateriju koja traje do dvije nedjelje.

Vidi opis Oprez prilikom kupovine pametnog sata: Ako napravite ovu grešku, neće raditi sa vašim telefonom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ono što nam se posebno svidelo na ovom modelu jeste njegov dizajn, kao i to što smo u kutiji pronašli dodatne narukvice, pa ovo nije samo sat koji se nosi prilikom planinarenja ili raftinga, već i prilikom svečanih događaja ili svakodnevnih aktivnosti.