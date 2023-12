Bil Gejts o vještačkoj inteligenciji: Niste sami, ni ja ne razumijem do kraja...

Milijarder Bil Gejts govorio je o vještačkoj inteligenciji i njenom uticaju na svijet.

Suosnivač Majkrosofta i jedan od najbogatijih ljudi na svetu Bil Gejts objavio je pohvalu na šest stranica o "revolucionarnoj“ prirodivještačke inteligencije i njenom uticaju na svijet. U blogu, Gejts je iznio svoja predviđanja o budućem uticaju tehnologije na zdravlje, obrazovanje i radnu snagu. On vjeruje da će razvoj vještačke inteligencije donijeti niz inovacija.

"Inovacije su razlog zašto su se naši životi toliko poboljšali tokom prošlog vijeka", napisao je on.

"Od struje i automobila do lijekova i aviona, inovacije su učinile svijet boljim", dodao je on. On predviđa da su bogate zemlje poput Amerike godinu i po do dvije godine udaljene od potpunog usvajanja vještačke inteligencije, dok će siromašnijim poput Afrike trebati tri godine.

Međutim, priznaje da on sam još uvijek nije sve shvatio kada je u pitanju vještačka inteligencija.

"Ako još niste shvatili kako da na najbolji način koristite AI, niste sami", napisao je on, dodajući da se na poslu teško osloboditi starih navika.

Bil Gejts je provjerio nekoliko projekata koji pokušavaju da koriste vještačku inteligenciju za borbu protiv rezistencije na antibiotike, liječenje visokorizičnih trudnoća i pomoć ljudima da procijene rizik od HIV-a, i zaključio je da je posao bio ambiciozan i u ranom razvoju. On vjeruje da se, većina toga neće pojaviti u narednoj godini, dok neki neće ni napustiti laboratoriju, ali "rad postavlja pozornicu za veliki tehnološki bum kasnije ove decenije“.

Gejtsova neprofitna organizacija, Fondacija Bila i Melinde Gejts, koju vodi sa bivšom ženom, donirala je milijarde dolara medicinskim istraživanjima širom svijeta. Rad fondacije je posebno usmjeren na istraživanje, razvoj i isporuku vakcina najsiromašnijim zemljama svijeta.

Što se tiče obrazovanja, on je ranije predvidio da bi vještačka inteligencija mogla da transformiše obrazovanje u narednih pet do deset godina isporukom sadržaja prilagođenog stilovima učenja. Njegov prijedlog je da bi vještačka inteligencija mogla da angažuje učenike tako što će naučiti šta ih motiviše i šta uzrokuje da izgube interesovanje za predmete. Iako je rekao da nastavnici vjerovatno neće postati višak, možda će morati da se prilagode novoj tehnologiji.

U svom postu, on je obrazovne alate AI koji se danas testiraju nazvao "nevjerovatnim“. Alati kao što su Khanmigo i MATHia nazvao je izvanrednim i predvidio da će u godinama koje dolaze biti samo još bolji. Gejts je takođe "uzbuđen zbog lokalizacije tehnologije za učenike širom svijeta“, ukazujući na nastavnike veštačke inteligencije koji su dizajnirani imajući na umu specifične kulturne kontekste.

