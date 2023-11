Gejts predviđa: Radićemo samo tri dana nedjeljno, jer "mašine mogu da naprave svu tu hranu i urade ostale stvari"

Doći će dan kada, zbog primjene vještačke inteligencije, ljudi više "neće morati toliko da rade, samo da bi sastavili kraj sa krajem", smatra Bil Gejts

Izvor: YouTube/ Printscreen/ 60 Minutes

Brz razvoj i napredakvještačke inteligencije mogao bi ljudima da omogući kraću radnu nedjelju u trajanju od samo – tri dana, ocijenio je milijarder u nekadašnji osnivač Microsoft-a Bil Gejts, dodajući da "mašine mogu da naprave svu hranu i urade ostale stvari".

"Ako na kraju dobijete društvo u kojem morate da radite samo tri dana nedjeljno – to je vjerovatno u redu", rekao je Gejts u razgovoru za podkast What Now?, autora Trevora Noe.

Gejts predviđa da bi mogao doći dan kada ljudi "neće morati toliko da rade, samo da bi sastavili kraj sa krajem".

On je u martu ocijenio da bi pojava vještačke inteligencije mogla da ima veliki uticaj na društvo, gotovo kao mobilni telefoni i internet u vrijeme njihovog omasovljenja, podsjeća New York Post.

On je tada u postu na svom blogu naveo:

"To će promijeniti način na koji ljudi rade, uče, putuju, dobijaju zdravstvenu zaštitu i međusobno komuniciraju. Cijele industrije će se preorijentisati oko toga. Biznisi će se razlikovati po tome koliko dobro koriste vještačku inteligenciju."