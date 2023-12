Procesor, kamere, memorija, cijene: Sve informacije o novim Samsung Galaxy S24 telefonima

Tabela sa specifikacijama je možda slajd prezentacije koji je Samsungov marketing pripremio za prodavce, a možda je i djelo nekog vatrenog fana koji je sve od sada poznato spakovao na jednom mjestu.

Izvor: Twitter / @DavidMa05368498

Poznato je da će Samsung svoje nove premijum telefone Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra predstaviti u januaru 2024. godine, i to najvjerovatnije 17.

Znamo i to da je njihov dizajn sličan uređajima aktuelne S23 serije, a od njih se svakako očekuju novi čipseti i unapređene performanse, kao što su to objave dojavljivača već do sada sugerisale.

Posljednje informacije koje stižu iz Holandije nagovještavalju da će Galaxy. S24 i S24+ biti nešto jeftiniji.

Izvor: PrintScreen / GSM Arena

Istovremeno, navodna procurjela lista specifikacija serije upućuje na to da će S24 i S24+ pokretati Snapdragon 8 Gen 3 čipset, ali samo modele namijenjene američkom i kanadskom tržištu, dok će svi ostali telefoni imati Samsungov Exynos 2400.

Tabela iznad je možda slajd prezentacije koji je Samsungovo marketinško odjeljenje pripremilo za prodavce, ali je lako mogla da bude napravljena i od strane nekog vatrenog Samsung fana koji je sve do sada procurjele informacije spakovao u jednu tabelu koristeći Samsung font, kako bi joj dao legitiman izgled.

Osim cijena S24 i S24+ modela, koji bi mogli biti nešto jeftiniji od cene S23 na lansiranju, najmoćniji Ultra će ostati relativno identičnom cjenovnom rangu.



Naravno, moguća su manja odstupanja u cijenama od jedne zemlje do druge, u zavisnosti od kursa njihovih valuta, lokalnih propisa i lokalnih dilera, piše GSM Arena.

Izvor: PrintScreen / GSM Arena

Očekuje se i da će januarski Galaxy događaj biti prilika za lansiranje novog One UI 6.1. interfejsa, koji će novim telefonima doneti napredne AI funkcije.

(MONDO)