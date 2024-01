Nova Facebook opcija prati koje sajtove posjećujete i spamuje vas reklamama: Evo kako da je isključite

Nova funkcija "Link History" je je uključena automatski, zbog toga su neki korisnici već od sada prijavljivali da im FB aplikacija izbacuje dosadna pop-up obavještenja

Facebook je uveo novu opciju u svojoj mobilnoj aplickaciji, koja prati koje je sve sajtove korisnik posećivao u prethodnih 30 dana. Nova funkcija se zove "Link History" i dostupna je u verzijama aplikacije, kako za Android, tako i za iOS operativni sistem.

Iako je opcionalna, nova funkcija je uključena "po difoltu", odnosno automatski. Zbog toga su neki korisnici već od sada prijavljivali da im FB aplikacija izbacuje pop-up obavještenja u kojima ih informiše o istoriji posjeta određenog linka, ali im i daje mogućnost da ovu opciju isključe.

Međutim, iako istorija posjete može da bude od koristi kada vam ponovo zatreba link koji ste prethodno posećivali, (i) ovdje, u dobrom starom maniru Facebooka-a i kompanije Meta, postoji "caka" sa (zlo)upotrebom privatnosti korisnika.

"Možete da izaberete da isključite "Link History" bilo kada. Kada je opcija aktivirana, svaki link na koji klikneta u aplikaciji ili posjetite u Facebook Mobile Browseru, biće sačuvan 30 dana", navodi se na Facebook-ovoj stranici za korisničku podršku. Nova opcija, međutim, ne uključuje, odnosno ne prikuplja, linkove iz FB Messenger četova.

Međutim, poučeni prethodnim iskustvima sa aplikacijama kompanije Meta, korisnici su počeli da izražavaju zabrinutost za privatnost svojih FB naloga. Facebook, naime, može da koristi istoriju posjeta, kako bi korisnicima svojih platformi ciljano slao oglase.

Zbog toga, ako želite da isključite ovu postavku, potrebno je da otvorite bilo koji link unutar aplikacije. Zatim treba da pokrenite Facebook-ov mobilni pregledač, dodirnite meni sa tri tačkice i da zatim odaberite opciju Go to settings, pa zatim Browser settings. Da biste deaktivirali ovu opciju, pomjerite slajder "Allow Link History" ulevo.

Kada to uradite Facebook će, kako navodi Meta, odmah izbrisati vašu istoriju posjećenih linkova, i neće je više koristiti za ciljano oglašavanje. Međutim, moguće je da će proći i do 90 dana dok lista vaših linkova ne bude potpuno obrisana.

