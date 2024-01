Iznenađenje: Sa novom serijom pametnih telefona Samsung donosi i nove punjače?

Dva potpuno nova "žična" punjača, koji bi mogli da budu predstavljeni istovremeno kad novi Samsung Galaxy S24 telefoni, će imati snagu od 45W i 50W

Znamo da novi Samsung telefoni Galaxy S24 serije stižu 17. januara, i to uz, kako se do sada pretpostavljalo, istim brzinama punjenja kao i kod aktuelne S23 serije, odnosno 45W za Plus i Ultra, i 25W za osnovni S23.