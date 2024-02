Pet mitova o telefonima u koje morate prestati da vjerujete

Od stavljanja telefona u pirinač do punjenja preko noći, mnogi od nas vjeruju u ovih pet mitova.

Iako su pametni telefoniveć duže od 15 godina u masovnoj upotrebi, i dalje postoje mnoge nepoznanice o njihovom korišćenju. Neke od stvari koje redovno radimo ili neki savjeti koje smo vremenom zapamtili su ništa drugo do mitovi.

Zato smo za vas izdvojili pet mitova o telefonima u koje mnogi vjeruju, a čija primjena neće imati efekta ili će, u najgorem slučaju, ošteti vaš telefon.

Hajde da ih razbijemo.

Telefon će se brže osušiti ako ga stavimo u pirinač

Koliko god se trudili da svoje uređaje sačuvamo od nezgoda, one se dešavaju i najboljima, a jedna od njih je potapanje telefona u vodu. Iako sve više uređaja na današnjem tržištu posjeduje zaštitu od prodora tečnosti do ključnih komponenti, to ne znači da su oni vodootporni, jer IP oznaka koju nosi garantuje otpornost samo do određene granice i pod uslovom da telefon nije oštećen.

Naravno, čak i kada telefon pokvasimo u dozvoljenim granicama, voda se lako može naći u otvoru porta za punjenje, što predstavlja rizik od kratkog spoja ukoliko proizvođač nije implementirao zaštitu koja će zaustaviti punjenje kada se detektuje vlažan konektor.

U ovim situacijama, mnogi će brže-bolje dohvatiti pakovanje pirinča, vjerujući da će ova namirnica brže osušiti uređaj. Međutim, ovaj mit koji smo svi čuli je samo to - mit.

Naučnici već godinama ukazuju na to da sušenje telefona u riži nema efekta, a malo ko zna da takav postupak može oštetiti telefon, na šta je i Apple upozorio svoje korisnike na svojoj zvaničnoj stranici: "Ne stavljajte svoj telefon u pakovanje pirinča. Male čestice riže bi mogle da oštete vaš iPhone".

Umjesto toga, Apple i Samsung su složni šta treba raditi. Prije svega, ne stavljajte svoj telefon na punjač, niti koristite fen ili rižu da ga osušite. Umjesto toga, obrišite uređaj suvom krpom i protresite ga tako da port za punjenje bude usmjeren ka podu. Postavite telefon na suvu krpu i ostavite ga da stoji u dobro provjetrenoj prostoriji ili ispred ventilatora - što duže, to bolje.

Punjenje preko noći šteti bateriji

Vjerovatno ste i sami čuli da punjenje telefona preko noći nije dobro za zdravlje baterije. Međutim, suprotno popularnom vjerovanju, pametni telefoni ne nastavljaju da se pune kada indikator baterije pokaže 100%, već prekidaju dotok struje.

Istina je da su litijum-jonske baterije pod većim "stresom" kada su potpuno napunjene i da to utiče na njihovo zdravlje tokom vremena. Ipak je u pitanju potrošna komponenta koja će vremenom degradirati šta god vi radili. Ukoliko želite da produžite njen radni vijek, savjetuje se da je punite od 20% do 80%, a neki proizvođači dozvoljavaju da u podešavanjima izaberete određeni procenat kao gornju granicu do koje će telefon dozvoliti bateriji da se napuni.

Naravno, korišćenjem telefona od 20% do 80% se dobrovoljno odričete 40% kapaciteta baterije, pa je na vama da procijenite koliko je to isplativo.

Uštedjećete bateriju ako isključite Bluetooth i Wi-Fi

Još jedan mit u koji mnogi vjeruju je isključivanje Bluetooth-a i Wi-Fi-ja kada se ne koriste, a sve kako bi se uštedjela baterija. Iako ovo ne zahtijeva preveliki napor i može se učiniti u samo par koraka, ove dvije komponente uopšte nisu veliki potrošači energije, pogotovo kada nisu u upotrebi.

Proizvođači savjetuju da će mnogo bolje rezultate dati aktiviranje posebnog režima za uštedi baterije.

S druge strane, daleko veću potrošnju ćete vidjeti od strane modema koji pokušava da pronađe mobilnu mrežu na lokacijama gdje je signal slab. Ukoliko se nađete na takvom mjestu, a potrebno je da vaš telefon izdrži što duže, razmotrite uključivanje režima rada u avionu.

Uštedjećete bateriju ako zatvorite nedavne korišćene aplikacije

Da li redovno gasite nedavno korišćene aplikacije kako biste uštedjeli bateriju? Bojimo se da ste povjerovali u još jedan mit koji nije istinit.

Zatvaranje nedavno korišćenih aplikacija ne utiče na produžavanje autonomije vašeg telefona, jer ove aplikacije nisu zaista aktivne, a njihovim zatvaranjem i ponovnim pokretanjem vaš telefon će potrošiti više energije nego da ih niste dirali.

Iako je nastavak rada u nedavnim aplikacijama trenutan, razlog toga je što su se one bile "zamrznute", sačuvane u memoriji, a ne zato što su bile potpuno aktivne i trošile bateriju.

Zato treba razlikovati nedavno korišćene i pozadinske aplikacije, koje rade čak i kada ih ne otvorite, poput aplikacija koje periodično provjeravaju da li vam je stigla nova poruka. Ukoliko zaista neka od pozadinskih aplikacija prekomjerno koristi bateriju, u podešavanjima je možete spriječiti da se sama "budi".

Inkognito režim štiti vaš identitet na internetu

Korišćenje Inkognito režima u pregledaču kako biste sakrili svoj identitet je mit u koji mnogi pogrešno vjeruju. Paljenje ovog režima neće sakriti vašu IP adresu, lokaciju ili informacije o uređaju sa kojeg pristupate određenom sajtu, već samo neće podrazumijevano čuvati istoriju i kolačiće.

Ukoliko zaista želite da se zaštite, najbolje je da koristite VPN aplikacije koje će vam omogućiti da zamaskirate svoju pravu IP adresu, što vam pored sigurnosti takođe može pomoći da zaobiđete geografska ograničenja.

