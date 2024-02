Premijera Xiaomi 14 serije: Predstavljeni novi telefoni, Ultra prvi put napušta Kinu (FOTO)

Moćne performanse i Leica kamere, predstavljeni najbolji Xiaomi telefoni.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Xiaomi je uoči MWC 2024 sajma predstavio Evropi svoje najnovije flagship uređaje - Xiaomi 14 seriju pametnih telefona. Ovaj put, u Srbiju neće stići Pro model, ali domaći kupci ne treba da budu razočarani - pored regularnog Xiaomi 14 telefona, kompanija je odlučila da prvi put lansira Ultra model izvan Kine.

Zato, hajda da vidimo šta nam to novo donose novi uređaji Xiaomi 14 serije, kao i kolika je njihova cijena.

Xiaomi 14

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Sa dimenzijama od 152,8 x 71,5 x 8,20 mm i težinom od 188 g, Xiaomi 14 je kompaktniji uređaj nove serije, ali jednako moćan. Kao i prošle godine, dizajn regularnog modela je "stakleni sendvič", sa ravnim ekranom i poleđinom, kao i ravnim ivicama rama. Kućište je sertifikovano IP68 oznakom otpornosti na prodor vode i prašine, dok je displej prekriven Gorilla Glass Victus zaštitnim staklom.

Kada već pominjemo ekran, u pitanju je C8 AMOLED panel, dijagonale 6,36 inča i rezolucije 1.200 x 2.670 piksela, koji se osvjetljava do impresivnih 3.000 nita. Ove godine, displej povoljnijeg uređaja koristi LTPO tehnologiju, a to znači da se osvježava dinamički, brzinom od 1 do 120 Hz. Naravno, tu je i podrška za prikaz Dolby Vision i HDR10+ sadržaja, a Xiaomi je osjećaj imerzije unapredio dodatnim stanjivanjem okvira, čija najdeblja dimenzija sada iznosi samo 1,71 mm.

Srce Xiaomi 14 telefona je, kao i do sada, najbolje što kompanija Qualcomm može da ponudi, a to je ovaj put osmojezgarni Snapdragon 8 Gen 3 čipset, sa Adreno 750 grafikom. Kupci sigurno neće morati da brinu da li će njihov uređaj imati dovoljno snage da pokrene najzahtjevnije aplikacije, pogotovo one grafički intenzivne, ali ni da li će im telefon trajati najmanje pet godina, jer će toliko vremena dobijati sigurnosne zakrpe, dok će u tom periodu dobiti i četiri nove verzije Android-a, sve do Android 18.

Zajedno sa samim telefonom, Xiaomi je predstavio i softver koji ga pokreće, a u pitanju je HyperOS, najnoviji korisnički interfejs za koji kompanija kaže da je najoptimizovanije rješenje do sad, sa posebnim osvrtom na integraciju Xiaomi ekosistema - od automobila do IoT uređaja.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Nastavlja se saradnja tehnološkog giganta i kompanije Leica, a plod te saradnje na regularnom modelu je osvježeni sistem trostrukih kamera na poleđini, sa potpuno novim senzorom glavne kamere, Light Fusion 900, koji su zajedničkim snagama razvili. Tu je i ultraširokougana kamera i telephoto senzor (3,2x optički zum), a sva tri modula donose istu rezoluciju od 50 MP.

Ispod "haube" Xiaomi 14 modela nalazi se baterija kapaciteta 4.610 mAh, za koju kompanija kaže da će omogućiti sat vremena dužu autonomiju nego prošle godine. Kada dođe vreme za punjenje, na raspolaganju su dva rješenja - žično HyperCharge do 90 W, kao i bežično do 50 W.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Prodaja Xiaomi 14 modela počinje u Srbiji već 26. februara 2024. godine, a kupcima će na raspolaganju biti samo jedna konfiguracija, sa 12 GB LPDDR5X RAM i 512 GB UFS 4.0 interne memorije, kao i tri boje - crna, bijela i zelena. Preporučena maloprodajna cijena za naše tržište iznosi 129.999 dinara, a oni koji ga kupe do 10. marta na poklon dobijaju bežični punjač snage od 50 W, kao i Redmi Pad SE tablet.

Xiaomi 14 Ultra

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Nažalost, prethodnih godina Evropa nije imala priliku da vidi najbolji telefon kompanije Xiaomi. Ipak, to se ovaj put mijenja jer je Xiaomi 14 Ultra prvi "Ultra" model koji napušta Kinu.

U pitanju je uređaj čijim kamerama se Xiaomi posebno diči, pa ne treba da čudi da je njegov dizajn inspirisan kultnim fotoaparata, odnosno da njegovu poleđinu prekriva vještačka nano-tech koža, za koju proizvođač kaže da je 6 puta otpornija na habanje, kao i da posjeduje anti-bakterijska svojstva. Ivice rama su ravne, baš kao i ekran, za čiju zaštitu je zaduženo sopstveno rješenje proizvođača - Xiaomi Armor Glass.

Baš kao i regularni mode, i Xiaomi 14 Ultra na prednjoj strani posjeduje C8 LTPO AMOLED ekran, s tim da je dužina njegove dijagonale u ovom slučaju 6,73 inča, a rezolucija detaljnijih 1.440 x 3.200 piksela. Podrška za prikaz HDR10+ i Dolby Vision sadržaja je i ovde prisutna, a onima sa osjetljivijim očima će posebno značiti zatamnjivanje od 1.920 Hz, kao i TUV Rheinland sertifikat koji potvrđuje da displej emituje manje štetnog plavog svjetla.

Za dobre performanse Xiaomi 14 Ultra modela zadužen je Snapdragon 8 Gen 3, koji donosi najmoćnije performanse na današnjem tržištu i na Antutu testu ostvaruje rezultat od oko 2 miliona poena.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Ipak, ono što je najimpresivnije kod novog modela je sistem četvorostrukih kamera. Xiaomi je za potrebe glavne kamere zadužio 1-inčni LYT-900 senzor, ali ni postavka sekundarnih modula nije ništa manje impresivna. Na raspolaganju je ultraširokougana kamera, telephoto senzor sa 3,2x optičkim zumom, kao i periskopski modul sa 5x optičkim zumom. Svi dostupni senzori na poleđini su rezolucije 50 MP.

Xiaomi posebno ističe napredne režime fotografisanja i snimanja, a koliko je ozbiljan u svojim namjerama da se istakne među konkurencijom, proizvođač nam je demonstrirao mogućnost snimanja u LOG formatu, kao i široke mogućnosti obrade rezultirajućeg videa.

Pogledajte 00:29 Xiaomi 14 Ultra obrada snimka Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Za dobru autonomiju implementirana je baterija kapaciteta od 5.300 mAh, koja podržava žično punjenje do 90 W, ali i impresivno bežično punjenje snagom od 80 W.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Još uvijek nema informacija kada će se model pojaviti u našem regionu, kao ni koliko će tačno novca domaći potrošači morati da izdvoje za njega. Znamo samo da kupci neće morati predugo da čekaju, da je preporučena maloprodajna cijena u Evropi 1.499 evra, kao i da dolazi u dve boje - crnoj i bijeloj.

