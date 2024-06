Sprema li se novi "bendgate"? Apple želi da lansira najtanji iPhone ikad

Poznati analitičar otkriva planove kompanije Apple.

Apple se već neko vrijeme udaljava od proizvodnje što tanjih telefona. Od 2020. do danas, svaki novi model bio je deblji od prethodnog, a ta razlika se najbolje ogleda u podatku da je iPhone 12 Pro bio tanji čak 0,9 mm u odnosu na aktuelni iPhone 15 Pro. Međutim, to bi uskoro moglo da se promijeni.

Prema informacijama do kojih je došao poznati analitičar Mark Gurman, Apple se vratio starim idejama i ponovo želi da dizajnira najtanje uređaje u klasi, a lansiranje novog iPad Pro tableta, debljine samo 5,1 mm, prva je naznaka novog pravca.

Izvor: Apple

Drugim riječima, Apple je pronašao način da donese poboljšanja i inovacije u nove uređaje, a da njihovo kućište zadrži što manje dimenzije. Kako tvrdi Gurman, ovo se ne odnosi samo na iPhone i iPad uređaje, već i na MacBook i Apple Watch, takođe.

Ipak, čini se da Apple ne žuri sa primjenom. Možda i najtanji iPhone do sada nećemo vidjeti do sljedeće godine, odnosno do lansiranja iPhone 17 serije. Ovo je sasvim dovoljno vremena da Apple inženjeri pronađu način kako da izbjegnu novi "bendgate".

Podsjetimo, u prethodnom pokušaju kompanije Apple da stvori što tanji telefon, iPhone 6 (6,1 mm) bio je podložan savijanju pod pritiskom, a skandal nazvan "bendgate", jedan od najvećih u istoriji kompanije, godinama je bio tema među medijima i fanovima.

Ipak, sudeći po otpornosti novog iPad Pro tableta, čini se da zadatak neće biti lak:

iPad Pro 2024 savijanje test Izvor: JerryRigEverything

