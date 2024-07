Vrućine štete i uređajima: 6 savjeta kako da vaš telefon preživi ovo ljeto

Tokom ljeta razni faktori i te kako mogu da utiču na naše telefone - pregrijavanje, pijesak ili nemogućnost da pročitamo poruku zbog previše sunca, zato budite spremniji uz naše savjete!

Na zasluženom i dobro isplaniranom odmoru imamo brojne mogućnosti za savršenu fotku za Instagram, pa će pametni telefoni nesumnjivo uvijek biti uz nas.

Ipak, tokom ljeta postoje faktori koji i te kako mogu da utiču na naše telefone - pregrijavanje, pijesak ili nemogućnost da pročitamo poruku zbog prejakog svjetla i baš iz ovih ili nekih drugih razloga naše dobro raspoloženje može brzo da se pretvori u nerviranje, ako telefon prestane da radi malo prije savršenog zalaska sunca.

Pregrijavanje telefona

Možda pretraga na internetu dok se sunčamo na plaži izgleda kao dobra ideja, ali naši telefoni nimalo ne uživaju na toploti. Naprotiv, unutrašnji dijelovi i ekrani su osjetljivi na preveliku toplotu, te izlaganje telefona i pregrijavanje na direktnom suncu može izazvati nepopravljivu štetu.

Izlaganje uređaja visokim temperaturama može uticati na iznenadno isključivanje telefona, kvar baterije ili čak kvar telefona.

Tokom dužeg rada telefona na direktnom suncu dolazi i do pomenutog spontanog gašenja, zbog pregrijavanja uređaja ili na novijim modelima, do pojave upozorenja na ekranu da je radna temperatura izuzetno visoka i da je potrebno isključiti neke od aplikacija ili komponenti. Ovo ne treba da vas uplaši, ni jedna ni druga situacija, ali je odličan znak da je krajnje vrijeme da se telefon skloni sa sunca i sa izuzetno visoke temperature.

Šta da uradite: Pobrinite se da telefon ne stoji dugo na suncu. Ako mislite da je uređaj topliji nego obično, ugasite sve aplikacije, uključite opciju čuvanja energije ili režim rada u avionu i stavite telefon u hlad. Ako ovo ne pomogne, isključite ga i tako spriječite oštećenja baterije, prije svega.

Teško čitljiv ekran

Kada je sunce jako, ponekad ne možemo da odlučimo da li da uopšte otključamo ekran ili ne. Često čekamo dok ne stignemo do hlada kako bismo koristili telefon ili ga zaklanjamo rukom da bismo vidjeli šta na ekranu piše

Šta da uradite: Povećavanje osvjetljenja ekrana pomoći će da pročitamo poruke i pretražujemo slike čak i na direktnom suncu. Na samom vrha ekrana nalazi se opcija za podešavanje osvjetljenja. Imajte na umu da veća osvijjetljenost troši više baterije, tako da je dobro vratiti podešavanje na manju osvijetljenost u hladu. Mnogi uređaji imaju automatsko podešavanje osvjetljenja, koje podešava osvjetljenje uz pomoć senzora u zavisnosti od svjetlosnih uslova, tako da ne moramo ručno da podešavamo. Uključite tu opciju.

Povećajte kontrast za lakše čitanje

Ako baš morate duže vrijeme da čitate ekran telefona ili koristite neku od njegovih opcija, a nemate hladovinu u blizini - ne brinite, postoji opcija povećavanja kontrasta, koju ima gotovo svaki telefon danas, koja omogućava da ekran podesite tako da bude čitljiv i na direktnom suncu. Ova opcija nije uobičajena i koristi se samo u određenim slučajevima, pa ne zaboravite da je isključite kad vam ne bude potrebna, jer nije preporučljivo da je svako koristi duže vremena.

Šta da uradite: Neke od manje poznatih funkcija u telefonima sa Android operativnim sistemom nude rješenje ovog problema. Mi ćemo vam ovdje opisati put za mobilni koji mi trenutno koristimo, ali je situacija slična sa većinom modernih telefona. U Opštim podešavanjima (Settings), u opciji Accessibility, odaberite opciju Vision, potom High contrast screen, koja potamnjuje ekran, što pomaže da se poruke lakše čitaju na suncu.

Refleksija svjetlosti

U uslovima jakog svjetla na otvorenom, jedino što najčešće možemo da vidimo jeste sopstveni odraz u telefonu. Refleksija može da izazove probleme posebno na tabletima, laptop računarima i telefonima, što nas sprečava da koristimo ove uređaje napolju.

Šta da uradite: Dok ste na ljetovanju ili tokom ljeta posebne antirefleksivne folije mogu da budu dobar izbor, a mogu se kupiti i prilagoditi ekranima različitih veličina i da budu jednostavno rješenje ovog zamornog problema. Nakon toga ih lako možete skloniti sa ekrana svog telefona ili tableta i računara - jednim laganim odljepljivanjem.

Voda i pijesak

Često kažemo da nećemo koristiti naše telefone nigdje blizu vode, ali na odmoru i tokom ljeta uopšte svejedno pokušavamo da napravimo video baš negdje u blizini vode.

Voda može samo da poprska telefon, dok u najgorem slučaju telefon može da nam upadne u vodu - ups! Čak i da ne pravimo ovakve greške, vjerovatno ćemo nositi telefon na plažu, da bismo poslije u njemu pronašli pijesak, zatekli već izgreban ekran ili leđa telefona od sjajne plastike ili stakla…

Šta da uradite: Ako se telefon pokvasi, ugasite ga odmah i rasklopite na dijelove - koliko je to moguće. Upijte vodu suvim peškirom i stavite telefon tako da voda izađe iz njega. Možete da ga ubacite, po starom vjerovanju u pirinač, mnogi ne vjeruju u to, ali svakako ne škodi! Pirinač svakako upija vodu i suši uređaj - pročitajte detalje o tome, čak i ako ne vjerujete u to.

S druge strane, kad pokušavate da izvadite pijesak iz telefona, prvo isključite telefon i koristite kompresovani vazduh kako biste izbacili zrnca pijeska. Podsetite sebe da sljedeći godine uzmete zaštitnu plastiku, ili uložite u vodootporni telefon ili futrolu za njega.

Ne ostavljajte ništa, pa ni telefon u kolima

Kako bi izbjegli incidente, ljudi ostavljaju svoje vrijedne stvari u kolima kad idu na plažu. Ovo može biti opasno za telefone: na 30 stepeni unutrašnja temperatura u kolima se povećava za jedan stepen svakog minuta i brzo može dostići 60-70 stepeni, što može dovesti do trajnog oštećenja uređaja.

Unutrašnje komponente su osjetljive na prekomjernu toplotu i nemojte se igrati - ostavite telefon u sobi ili kod kuće, ako krećete na plažu ili bazen. Ovim ćete izbjeći moguća oštećenja telefona, pa čak i eksploziju baterije ili druge, mnogo gore incidente!

