Da li bi Samsung novim "ubicom flagshipa" mogao da "ubije" sopstveni flagship?

Samsung bi uskoro mogao sam sebi da poremeti planove kada je o telefonima Galaxy S24 serije riječ, i to lansiranjem novog uređaja, pristupačnijeg od njih, koji bi trebalo da ima neke od ozbiljnih flagship karakteristika.

Samsungovi Fan Edition pametni telefoni i do sada su pratili modele glavne Galaxy S serije i držali se njihovih osnovnih specifikacija, ali su ipak pravili neke kompromise kako bi kupcima isporučili dobar telefon po dobroj cijeni.

Takvi uređaji predstavljaju suštinu definicije "ubica flagship-a", odnosno pristupačnijeg uređaja sposobnog da ozbiljno konkuriše vrhunskim telefonima visoke klase. A kako nam uskoro predstoji naredni Samsung Galaxy S24 FE, pojavile su se informacije koje bacaju svjetlo na njegove najvažnije detalje

Prethodni Galaxy S23 FE imao je ekran dijagonale 6,4 inča, dok će njegov nasljednik biti nešto veći. Osim dijagonale od 6,7 inča, ekran bi trebalo da ima i osvjetljenost do čak 1.900 nita, što će poboljšati njegove performanse donijeti novi kvalitet prikaza HDR sadržaja.

Time Galaxy S24 FE postaje konkurencija Galaxy-ju S24 Plus koji takođe ima ekran od 6,7 inča, samo je sa 2.600 nita nešto svjetliji. Ni sistem kamera nije tako daleko od S24 Plus. Glavni senzor ima 50 megapiksela i 3X optički zum, uz koga je tu i ultraširoka kamera.

Baterija telefona bi trebalo da bude nešto veća nego kod njegovog prethodnika, prenosi Android Headlines. Novi pristupačni flagship bi, takođe, trebalo da ima i napredne Galaxy AI funkcije, što je jedna od glavnih karakteristika svih modela S24 serije.

I to najnoviju verziju, koja je stigla sa nedavnim lansiranjem Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 telefona na preklop, a to znači da će uređaj najvjerovatnije koristiti One UI 6.1.1 interfejs. Upravo to bi moglo da postavi ovaj telefon ispred vodećih Samsung S24 uređaja iz aktuelne ponude, koji još uvijek čekaju One UI 6.1.1.

To će, međutim, zavisiti od datuma lansiranja, koje bi prema nepotvrđenim informacijama, trebalo da se desi uskoro. A ukoliko se predstavljene informacije i specifikacije pokažu kao tačne, novi Samsung Galaxy S24 FE lako mogao da postane jedan od najatraktivnijih "budžet" telefona na tržištu.

