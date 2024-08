Google Pixel 9 serija: Sve o telefonima koje nećemo (zvanično) vidjeti kod nas

Ljubitelji Pixel telefona sada na raspolaganju imaju i kompaktniji Pro model.

Izvor: Google

Google je, nešto ranije nego prošle godine, održao svoj Made by Google događaj i na njemu predstavio svoje najnovije pametne telefone i gedžete. Kupcima iz 32 zemlje su sada na raspolaganju tri nova Pixel 9 modela, dok savitljivi Pixel 9 Pro Fold stiže u 19 država. Nažalost, BiH nije među njima, pa će domaći potrošači i ove godine morati da se snalaze.

Bilo kako bilo, hajde da čudnu politiku dostupnosti stavimo na stranu i vidimo šta je to što novi Pixel telefoni donose.

Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL

Izvor: Google

Google je i ove godine podijelio svoje telefone na regularne i Pro modele, ali ono što je novo jeste opcija najboljih komponenti u kompaktnijem pakovanju. Pixel 9 i Pixel 9 Pro sada posjeduju ekrane identičnih dijagonala dužine 6,3 inča, dok se 6,8 inča rezervisano isključivo za Pixel 9 Pro XL model.

Dizajn ovih uređaja nam nije nov. Sve o telefonima, pa i izgled, procurilo je mjesecima unazad. Ekran i poleđina su ravni, baš kao i ram telefona, a najupečatljiviji detalj je ostrvo sistema kamera na zadnjoj strani koje više nije spojeno sa bokovima, ali i koje se sada nezanemarljivo izdiže iznad ravni.

Izvor: YouTube / Marques Brownlee

Sva tri nesavitljiva modela posjeduju OLED ekran i osvježavaju se do 120 Hz, s tim da se najbolje karakteristike mogu pronaći isključivo na Pro telefonima. Pod tim mislimo na veću rezoluciju, dodatak LTPO tehnologije koja omogućava dinamičku promjenu brzine osvježavanja, kao i na nivo osvjetljavanja do 3.000 nita, 300 više u odnosu na ne-Pro model.

Ono što je identično na svim modelima je čipset. Ispod haube ovih uređaja kucaju taktovi najnovijeg Tensor G4 rješenja koji je dizajnirao sam Google, a izradio Samsung na proizvodnom procesu od 4 nm. Interesantno, u pitanju je osmojezgarni, a ne devetojezgarni CPU kao što je to bio slučaj prošle godine. Glavno jezgro je Cortex-X4, a u pomoć mu priskaču tri Cortex-A720 i četiri Cortex-A520 jezgra.

Izvor: YouTube / Marques Brownlee

Po samim specifikacijama je jasno da unapređenje u odnosu na Tensor G3 nije značajno, a tome posebno u prilog ide podatak da je za grafičke performanse zadužen isti Mali-G715. Daleko veće poboljšanje je podatak da je 12 GB RAM sada minimum, što će značajno ubrzati rad Google Nano lokalnog jezičkog modela. Kompanija tvrdi da će Google Nano izbacivati rezultate brzinom od 45 tokena u sekundi.

Kada je u pitanju interna memorija, Pixel 9 se može pronaći u konfiguraciji sa 128 GB i 256 GB, dok će kupci Pro i Pro XL telefona moći da izaberu do 1 TB slobodnog prostora.

Google kupcima i ove godine obećava do 7 godina redovnih nadogradnji softvera i sigurnosnih zakrpa, ali ono što "bode oči" jeste činjenica da Android 15 neće biti prisutan od samog starta. Kompanija nije objasnila ovu čudnu odluku, kao ni podijelila datum kada ćemo vidjeti novi operativni sistem.

Izvor: Google

Na polju kamere, Google nije diferencirao između modela po pitanju senzora. Glavni senzor je isti kao prošle godine, a u pitanju je Samsung GNK rezolucije 50 MP. Ipak, ono što jeste unaprijeđeno je ultraširokougani modul, čija rezolucija sada iznosi 48, a ne 12 MP. Na raspolaganju je i treća, periskopska kamera, koja je dostupna isključivo na Pro uređajima, a u pitanju je optički stabilizovano rješenje od 48 MP, sa 5x optičkim zumom.

Ispod "haube" Pixel 9 i Pixel 9 Pro telefona nalazi se baterija kapaciteta 4.700 mAh i može se napuniti do 55% za 30 minuta, dok se Pixel 9 Pro XL napaja baterijom od 5.060 mAh i za pola sata puni do 70%.

Nažalost, kao ni prethodne Google Pixel telefone, ni Pixel 9 seriju nećemo zvanično vidjeti kod nas. Njihova cijena u Evropi iznosiće 899, 1.099 i 1.199 evra u početnim konfiguracijama. Kao i do sada, domaći kupci će morati da se oslone na prijatelje i porodicu koji žive u inostranstvu, odnosno na preprodavce koji će ove uređaje nesumnjivo nuditi putem oglasa.

Pixel 9 Pro Fold

Izvor: Google

Za razliku od Pixel Fold-a, prvog savitljivog modela kompanije Google, novi uređaj - Pixel 9 Pro Fold - svojim imenom sada jasno pripada istoj seriji kao i ostali telefoni predstavljeni na Made by Google događaju.

Po svom dizajnu, novi telefon na preklop se vidno razlikuje od ostatka postavke. Ostrvo sistema kamera na poleđini je kvadratnog oblika, a površina oko šarke na obe strane telefona je izrađena od metala (ostatak izrađen od stakla), što samom telefonu daje primjetno asimetričan izgled.

Izvor: YouTube / 9to5Google / Screenshot

Veliki razlog te asimetrije je 6,3-inčni OLED ekran poklopca. Google nije tražio namjensko rješenje, već je upotrebio isti panel kao na Pixel 9 modelu, a to znači FHD+ rezolucija, maksimalni nivo osvjetljavanja do 2.700 nita i brzina osvježavanja do 120 Hz bez LTPO tehnologije.

Očekivano, najbolji panel je onaj unutrašnji. Njegova dužina dijagonale je 8 inča, rezolucija 2.076 x 2.152 piksela, a brzina osvježavanja dinamička do 120 Hz. Maksimalan nivo osvjetljenja dostiže 2.700 nita, a na raspolaganju je i podrška za gledanje HDR10+ sadržaja.

Izvor: YouTube / Marques Brownlee

Iako je ovo tek drugi savitljivi Google telefon, interesantno je da je kompanija uspjela da ga stanji više u odnosu na novi model južnokorejskog giganta Samsung, mada sa svojom debljinom od 10,2 mm i dalje nije na istom nivou kao HONOR i Xiaomi rješenja za 2024. godinu.

Pokreće ga isti Tensor G4 čipset kao i ostatak postavke, a isto je i obećanje od 7 godina softverske podrške. Ipak, senzori kamera su ono po čemu se Fold drastično razlikuje. Jednostavno, u savitljivim telefonima ne postoji dovoljno prostora da se nađu moduli kao u klasičnim pametnim telefonima, te Pixel 9 Pro Fold koristi inferiorniju glavnu kameru od 48 MP, kojoj u pomoć priskaču ultraširokougana i telefoto kamera (5x optički zum) rezolucije 10,5 odnosno 10,8 MP.

U poređenju sa ostalim Pixel 9 uređajima, Fold ima najmanju bateriju. Srećom, razlika nije drastična - u pitanju je rješenje kapaciteta 4.650 mAh, koje podržava žično i bežično punjenje.

Početna cijena Pixel 9 Pro Fold telefona u Evropi iznosi 1.899 evra za konfiguraciju 16/256 GB, što ga čini jednim od primamljivijih modela u ovom segmentu.

(MONDO)