Google ukida "Search" dugme?

Ukoliko postane dio zvanične aplikacija, ova promjena bi mogla biti dio većih unapređenja koja Google uvodi uporedo sa proširivanjem mogućnosti svog AI pretraživača Gemini

Izvor: Shutterstock

Google razmišlja o ukidanju donjeg "Search" tastera za pretragu svojoj Android aplikaciji, umjesto koga će "posao preuzeti" glavna traka za pretragu smještena u vrhu ekrana.

Iako zvanično objašnjenje ove izmene nije baš sasvim jasno, moguće je da podaci o angažovanju korisnika, kada je o upotrebi ovog tastera riječ, ukazuju na to da se donji taster za pretragu ne koristi previše često.

Google je prošlog mjeseca predstavio novi tab za pretragu u Play prodavnici, kako bi ga uskladio sa izgledom aplikacije. Uklanjanje kartice za pretragu u skladu je sa trenutnim podešavanjima korisničkog interfejsa, navodi Android Police koji je prvi izvijestio o ovoj promjeni.

Ova modifikacija korisničkog interfejsa za sada je primijećena samo u Google aplikaciji za Android, u verziji 15.32.37.28.arm64, ali nije poznato da li će se naći i u konačnoj verziji aplikacije.

Izvor: Shutterstock

Inače, ovakve promjene mogu biti dio većih ažuriranja i unapređenja koja Google uvodi uporedo sa proširivanjem mogućnosti svog pretraživača Gemini, koga pokreće veštačka inteligencija.

Google, prema objavama dojavljivača koje prenosi Android Headlines, eksperimentiše sa nekoliko različitih izgleda interfejsa, od kojih nijedan nema donju traku za pretragu.

Nikakva zvanična potvrda, niti objašnjenje njenog nestanka od Google-a do sada nije stiglo, a kako će sve to na kraju izgledati vidjećemo u mjesecima pred nama. A do tada se možda i Google oglasi...

BONUS VIDEO: