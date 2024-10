Loša vijest za vlasnike Samsung telefona - One UI 7 i Android 15 stižu tek sljedeće godine!

Novi operativni sistem i redizajnirani One UI korisnički interfejs biće lansirani zajedno sa Galaxy S25 serijom telefona.

Izvor: Stefan Stojanović

Na današnji dan prošle godine Android 14 stigao je na Pixel pametne telefone, što je za vlasnike svih drugih brendova značilo da će se novi operativni sistem uskoro naći i na njihovim uređajima. To se desilo već 6. oktobra, kada smo ovu nadogradnju vidjeli na prvim modelima koje nije proizveo Google. dok su korisnici Samsung flagship telefona istu dobili krajem mjeseca. Ako ste očekivali da i ove godine vidite sličan raspored, bojimo se da imamo loše vijesti za vas.

Google je sredinom avgusta lansirao Pixel 9 seriju telefona. Ono što je mnoge "ubolo u oči" je to da novi uređaji nisu pokretali Android 15 od prvog dana. Zapravo, u momentu pisanja ova verzija i dalje nije dostupna - stiže 15. oktobra. A da li to znači da ćemo par dana kasnije videti novi OS na prvim ne-Pixel telefonima? Možda, ali to još uvijek nije poznato. Ono što jeste poznato je da datum lansiranja One UI 7 korisničkog interfejsa za Samsung uređaje nije linearno pomjeren, pa ne samo da neće stići sredinom novembra, već uopšte neće stići ove godine!

Ova informacija stiže iz prve ruke, direktno od proizvođača, koji je na ovogodišnjem Samsung Developer Conference događaju najavio da će stabilna One UI 7 verzija biti lansirana zajedno sa telefonima Galaxy S25 serije, čija premijera će najvjerovatnije biti održana u januaru 2025. godine.

Samsung nije naveo razloge ove odluke, koja se kosi sa planom iz 2022. godine o brzoj nadogradnji na nove operativne sisteme, kao ni da li će ovo postati norma za budućnost. Ipak, ono što znamo je da će One UI 7 dobiti veliki redizajn, a znamo i kako će izgledati.

Zahvaljujući Sammobile sajtu, čiji članovi tima su posjetili Samsung Developer Conference i pronašli Galaxy S24 Ultra telefon koji pokreće ranu verziju One UI 7 softvera, može se vidjeti da tehnološki gigant planira da ponudi potpuno novo, pojednostavljeno korisnično iskustvo, sa novim ikonicama, UI elementima i animacijama. Pogledajte: