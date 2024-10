Gugl prva kompanija koja će imati nuklearne centrale – reaktori naručeni da napajaju data centre

Cilj internet giganta je da do kraja ove decenije za svoje potrebe proizvodi 500 megavata nuklearne energije iz malih modularnih reaktora, koja će se koristiti za napajanje globalnih data centara kompanije

Izvor: Shutterstock

Globalni internet gigant Google dodaje još jednu "djelatnost" u svoj portfolio. U saradnji sa startap kompanijom Kairos Power, Google planira izgradnju sedam malih modularnih nuklearnih reaktora (SMR) na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Izgradnja reaktora dio je Google-ovih napora da razvije i komercijalizuje "širok portfolio naprednih tehnologija čiste električne energije", a struja koju ti reaktori budu proizveli koristiće se za napajanje globalnih data centara i kancelarija kompanije.

Manje dimenzije i modularni dizajn ovih reaktora omogućiće njihovo dosta brže konstruisanje u odnosu na tradicionalne reaktore. Kako se njihove glavne komponente prave u fabrici, a ne na mjesta na kome se reaktori postavljaju, to će takođe smanjiti troškove njihove izgradnje.

Google ima cilj da do kraja ove decenije za svoje potrebe proizvodi 500 megavata nuklearne energije iz malih modularnih reaktora, od kojih bi prvi trebalo da počne sa radom do 2030, dok bi ostali trebalo da budu pušteni u pogon do 2035. godine.

Google gradi nuklearke Izvor: YouTube / Google

"To će dopuniti našu postojeću upotrebu varijabilnih obnovljivih izvora energije, kao što su sunce i vjetar, i pomoći nam da dostignemo ambiciozne ciljeve rada bez proizvodnje ugljen-dioksida 24 sata, 7 dana u nedelji", istakao je viši direktor Google-a za energetiku i klimu Majkl Terel.

Izgradnjom malih nuklearnih reaktora Google će dobijati struju za napajanje svojih servera u data centrima koji služe za podršku razvoju AI tehnologija.

"Ovaj sporazum pomaže da se ubrza nova tehnologija, kako bi se čisto i pouzdano zadovoljile energetske potrebe i otključao puni potencijal vještačke inteligencije", rekao je Terel.