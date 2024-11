Instagram uskoro mijenja pravila: Ovih 6 stvari nipošto nećete smjeti da radite!

Najpopularnija društvena mreža za dijeljenje fotografija od prvog dana 2025. godine uvodi nove Uslove korišćenja, zato vam donosimo neka od najbitnijih novih pravila

Kompanija Meta je nedavno najavila da od 12. novembra kreće sa uvođenjem jedinstvenog skupa standarda (Community Standards) za sve njene platforme: Facebook, Instagram, Messenger i Threads.

Ovi Standardi zajednice i smernice upućuju korisnike na to šta je, a šta nije dozvoljeno raditi na tim platformama. Riječ je o pravilima koja su do sada postojala na dva različita mesta, na jednom za Instagram i Threads, a na drugom za Facebook and Messenger.

Ona sada postaju jednostavnija i pristupačnija korisnicima pošto Meta formalno prelazi na samo jedan skup pravila. Sama pravila se ne mijenjaju, pa će Community Standards važiti za sve četiri platforme: Facebook, Instagram, Messenger i Threads.

Istovremeno, Instagram je najavio na toj društvenoj mreži počinju da važe nova Uslovi korišćenja (Terms of use) koja će se primenjivati od 1. januara 2025. godine.

Ko smije da koristi Instagram?

Da biste mogli da koristite Istagram morate imati najmanje 13 godina ili imati minimalnu zakonsku starost prema zakonu svoje zemlje. Ne smijete biti osuđeni seksualni prestupnik, niti neko kome je prethodno zbog bilo kakvog kršenja zakona i pavila Instagrama ugašen nalog.

Ne smijete lažno da se predstavljate kao druga osoba ili da pružate netačne informacije o sebi. To ne znači da morate javno da otkrivate svoj identitet na Instagramu, ali morate da pružite tačne i ažurne informacije (uključujući lične podatke pri registraciji), što može da podrazumijeva davanje ličnih podataka.

Ovih 6 stvari korisnik (ne)smije da radi!

1. Na Instagramu ne smijete da radite ništa protivzakonito, obmanjujuće, lažno ili u nezakonite i nedozvoljene svrhe. Ne smijete da kršite ili podstičete druge da krše ove Uslove korišćenja (Terms of use) niti Standarde zajednice (Community Standard) i ostale pojedinačne uslove i smjernice (koje možete naći na gornjem linku).

2. Ne smijete da pokušavate da kreirate naloge ili pristupate informacijama ili da ih prikupljate na neovlašćene načine (što podrazumijeva pristupanje ili prikupljanje informacija na "automatizovan način").

3. Ne smijete da prodajete, licencirate ili kupujete bilo koji nalog ili podatke dobijene od Instagrama ili Instagram usluge, bez obzira da li su takvi podaci dobijeni dok ste bili prijavljeni na Instagram nalog.

4. Ne smijete da postavljate tuđe privatne ili povjerljive informacije bez dozvole, niti da radite bilo šta što krši nečija prava, uključujući autorska i prava intelektualne svojine (npr. kršenje žiga, falsifikovanje sadržaja ili piraterija).

5. Ne smijete da modifikujete, prevodite, kreirate izvedena djela ili vršite obrnuti inženjering Instagram proizvoda ili njihovih komponenti, niti da koristite ime domena ili URL u svom korisničkom imenu bez – prethodne saglasnosti Instagrama.

6. Ne smijete da uradite, niti da pokušate da uradite bilo šta da biste zaobišli ili poništili bilo koje tehnološke mjere koje kontrolišu ili ograničavaju pristup uslugama ili podacima Instagrama.

Ovo su samo neka od najbitnijih pravila i obaveza koja uređuju odnos Instagrama i korisnika.

Šta Instagram "dobija" od korisnika?

Dozvole koje kao korisnik dajete Instagramu smatraju se dijelom ugovora imeđu dvije strane i potrebne su da biste mogli da koristite njegove usluge. Instagram ne polaže pravo na vlasništvo nad sadržajem korisnika, ali mu korisnici daju licencu da ga koristi.

Korisnik Instagramu, bez ikakve nadoknade, daje dozvolu za prikazivanje korisničkog imena, profilne slike i informacija o onome što radite ne platformi ili odnosima u vezi sa nalozima, oglasima, ponudama i drugim (sponzorisanim) sadržajem koji pratite u okviru Meta proizvodima.

Prihvatanjem uslova korišćenja, saglasni ste da Instagram može da preuzmima i instalira ažuriranja na vašim uređajima.

Kako se ostaje bez sadržaja i profila?

Instagram može da ukloni bilo koji sadržaj ili informacije koje korisnik dijeli, ukoliko one krše Uslove korišćenja, smjernice i Standarde zajednice ili mu to dozvoljava i na to ga obavezuje zakon.

Meta / Instagram mogu i da prekinu, obustave ili promene pružanje svojih usluga, uklone ili blokiraju sadržaj korisnika ili da prestanu dalje da pružaju cjelokupnu ili dio svojih usluga ako se utvrdi da je to neophodno kako bi se izbjegle ili ublažile štetne pravne posljedice

Ukoliko korisnik sam izbriše svoj nalog ili mu ga Instagram onemogući, ili korisnik sam prestane da koristi Instagram, svi Uslovi korišćenja će se i dalje primjenjivati čak i nakon što nalog korisnika bude ugašen ili onemogućen.

