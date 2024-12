Besplatno gledanje filmova: Ovih 6 striming platformi idealna su zabava za predstojeće praznike

Pored onih najpoznatijih servisa, kao što su Netflix ili HBO Max, postoje brojne onlajn platforme koje korisnicima nude veliki izbor filmova potpuno besplatno.

Na internetu postoji veliki broj sajtova i striming platformi koje korisnicima omogućavaju gledanje filmova.

Ti servisi su zgodan način da iz udobnosti svog doma uživate najrazličitijim filmskim ostvarenjima, a pored onih najpoznatijih, kao što su Netflix, Hulu, HBO Max ili Disney+, postoje i brojni sajtovi koji gledanje filmova nude potpuno besplatno.

Ove onlajn platforme su "podržane" oglasima, a na njima filmovi mogu da se gledaju bezbedno i potpuno legalno. Korisnicima nude veliki izbor filmova, najrazličitijih godišta i žanrova od novijih hitova, preko nezavisnih filmova, do kultnih klasika.

YouTube

Iako mnogi vjerovatno na to nisu obraćali pažnju, najveći video servis na internetu – YouTube, nudi solidan izbor besplatnih filmova. Ne, nije riječ o telefonom loše snimljenim videima iz bioskopa koje je postavio neki slučajni korisnik, već o pravim, dugometražnim, filmovima, potpuno legalnim za besplatno gledanje.

Neki od poznatijih naslova dostupnih za besplatno gledanje su: Idiocracy, Interstellar, The Truman Show, The Butler, The Mummy Returns...

Jedini bitniji nedostatak YouTube-a, za razliku od ostalih filmskih platformi, je nemogućnost pretraživanja samo besplatnih naslova. Međutim, neke kompanije koje distribuiraju filmove, kao što je Cineverse, imaju sopstvene profile na YouTube-u na kojima ih postavljaju.

- Plus: mogućnost ostavljanja komentara, ocene gledalaca, većina filmova ima titlove.

- Minus: malo različitih žanrova, komplikovana pretraga besplatnih filmova.

Plex

Plex je veoma zanimljiva platforma, koja korisnicima nudi ogromnu kolekciju besplatnih dugometražnih filmova i TV emisija, mogućnost gledanja TV programa uživo i sopstveni softver koji služi kao odličan kućni medijski server.

Ovde je moguće naći na desetine hiljada besplatnih filmova i emisija podijeljenih po tradicionalnim filmskim žanrovima, ali je moguće i pretraživanje po drugim kriterijumima, kao npr. po imenima glumaca.

A ukoliko na Plex-u ne možete da pronađete ono što želite, naslov koji vas zanima se i dalje može pojavljivati u rezultatima zajedno sa linkom ka traženom filmu.

- Plus: nije potreban korisnički nalog, više načina za pretraživanje filmova, mogućnost pravljenja liste željenih filmova za gledanje, velika većina naslova ima titlove.

- Minus: Dosta filmova nezanimljivih žanrova, veliki broj videa koji nisu sortirani ni u jedan žanr.

Filmzie

Filmzie je platforma primarno napravljena za strimovanje filmova nezavisnih filmskih stvaralaca, ali i manjih i velikih studija. I sajt i aplikacija su dobro dizajnirani i praktični za korišćenje.

Veliki broj ponuđenih naslova podijeljeni su u više od 20 tradicionalnih žanrova, a tu su i kategorije filmova u trendingu, novih i najgledanijih naslova, kao i rijetkih filmova.

Filmovi su odlično organizovani, a Filmzie nudi ogroman broj videa koji nisu toliko poznati i onih za koje nikada niste ni čuli, pa je idealna za one koji vole da istražuju i gledaju nešto potpuno novo.

- Plus: nije potreban korisnički nalog, platforma nudi TV emisije, pravljenje liste filmova za kasnije gledanje, od prikazivanja oglasa finansiranju se novi nezavisni filmski projekti i stvaraoci.

- Minus: nije moguće sortirati ili filtrirati liste žanrova, oglasi nekada baš smetaju.

Pluto TV

Pluto TV je platforma najbliža besplatnoj kablovskoj televiziji. U vlasništvu je kompanije Paramount i u potpunosti je podržan oglasima. Platforma nudi stotine kanala koji se mogu gledati uživo, od vijesti, preko filmova, do različitih emisija. Tu su i na hiljade filmova i TV emisija koje su dostupne na zahtjev.

Tu su i jedinstvene kategorije filmova na zahtjev, koji ponudu ove platforme čine bogatijom od ostalih koje se uglavnom drže tradicionalnih žanrova. Pluto TV ima i mobilnu aplikaciju i sopstveni desktop plejer.

- Plus: hiljade filmova na zahtjev; strimovanje TV emisija, vijesti, muzike; nije potreban korisnički nalog.

- Minus: filmovi koji se emituju uživo ne mogu se ponovo gledati na zahtjev, video se uvek reprodukuje i ne može se zaustaviti.

The Roku Channel

The Roku Channel nudi besplatno gledanje filmova, TV emisije i TV programa užuivo, sa računara, telefona ili tableta. U filmovima ima reklama, ali su zato kompromisi visok kvalitet videa i dobro poznati filmovi.

Kategorije na početnoj stranici su praktično postavljene. Iako postoje klasične liste žanrova koje možete da gledate, nijedna ne dozvoljava sortiranje po popularnosti ili filtriranje po ocjeni gledalaca ili godini proizvodnje filma.

Međutim, moguće je tražiti imena glumaca i reditelja da biste pronašli filmove sa kojima su povezani. Takođe, dobra opcijaje i mogućnost kasnije nastavka gledanje fima tamo gdje ste prekinuli.

- Plus: filmovi visokog kvaliteta; noviji naslovi; radi na računarima, mobilnim uređajima i televizorima; nije potreban korisnički nalog.

- Minus: nije moguće filtrirati ili sortirati liste žanrova, ne odvaja filmove od emisija na listama kategorija, postavlja plaćene video snimke pored besplatnih.

Crackle

Crackle je platforma za striming besplatnih filmova koja sadrži na stotine poznatih dugometražnih naslova i originalnog programa. Da biste je koristili moraćete ne morate da se registrujete, ali će vam otvaranje besplatnog naloga dati mogućnost da koristite više opcija.

Iako ćete tokom filmova morati da gledate i reklame, one su relativno kratke i na samo nekoliko mjesta prekidaju film. I ova platforma ima jedinstvene kategorije prema kojima sortira filmove u zanimljive žanrove, a titlovi su dostupni direktno iz video plejera.

- Plus: veliki izbor filmova uključujući najnovije naslove, dobar kvalitet videa, odlična mobilna aplikacija, nije potreban korisnički nalog.

- Minus: filmovi se ne mogu sortirati po popularnosti.

Potrebno je, na kraju, da pomenemo da su YouTube, Plex i Filmzie platforme koje su u potpunosti dostupne u Evropi i da za njhovo korišćenje ne postoje nikave prepreke. Pluto TV, The Roku Channel i Crackle su dostupne samo u određenim evropskim zemaljama, pa će vam za njihovo korišćenje najverovatnije biti potreban VPN.

