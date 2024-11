Od 30 najboljih Netflix filmova, ovih 7 morate da odgledate: Akcije, trileri, dokumentarci i romanse koje stvarno "voze"

Ova ostvarenja zaslužuju da se nađu na vašoj top listi.

Brzo se približavamo kraju 2024. godine, a tokom posljednjih 46 nedjelja, tačno je 30 Netfliks filmova osvojilo titulu najboljih, i zauzelo prvo mjesto na globalnoj listi popularne striming platforme. Svaki od njih izazvao je značajno interesovanje kod pretplatnika i sakupio ukupne sate gledanja koji se mjere u milionima.

Lako bi bilo pretpostaviti da svaki film koji zauzme prvo mjesto na Netfliksovim listama automatski predstavlja hit, ali nažalost, to je daleko od istine. Tokom posljednjih 11 meseci, vidjeli smo mnogo promašaja kako dospjevaju na vrh Netfliksove liste najgledanijih. Među njima su "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver", "Atlas", i "Find Me Falling". Da budemo iskreni, ti filmovi su zaista loši.

Srećom, među mnogobrojnim ostvarenjima nalaze se i ona koja apsolutno zaslužuju prvo mjesto, a mi u nastavku izdvajamo one koji su tokom ove godine bili na prvoj poziciji, i zaslužuju vašu pažnju:

1. "The Equalizer 3"

Filmska franšiza "The Equalizer" od samog početka je bila jedna od najpopularnijih. Akciono-trilerski serijal prati Denzela Vošingtona u ulozi bivšeg državnog atentatora koji postaje osvetnik na ulicama, boreći se da zaštiti potlačene i ranjive u našem društvu. "The Equalizer 3" ne mjenja proveren "recept" – niti treba. Vošington je savršeno hladnokrvan u glavnoj ulozi Roberta Mekola, a lako je emotivno se uložiti u njegovu potragu za pravdom.

U ovom trećem dijelu franšize, Mekol se preselio u južnu Italiju. Nadajući se mirnoj penziji, njegovi planovi za opuštanje na slikovitoj Siciliji brzo se izjalove kada otkrije da njegove nove prijatelje zastrašuje i kontroliše lokalni kriminalni sindikat. Vraćajući se svojim starim navikama, bivši marinac preuzima borbu protiv moćne mafijaške porodice Kamora u ovom završnom poglavlju.

2. "The Greatest Night in Pop"

Ovaj dokumentarni film bilježi snimanje pjesme "We Are the World", legendarne pop numere objavljene 1985. godine koja je okupila neke od najvećih umjetnika tog doba, uključujući Majkla Džeksona, Lajonela Ričija, Stivija Vondera, Brusa Springstina i Sindi Loper. Prikazujući haos i kreativnost koji su proizašli iz okupljanja svih ovih svetski poznatih izvođača u jednom studiju, ovaj dokumentarac je obavezno štivo za ljubitelje muzike.

Čak i ako vas pjesma sama po sebi ne zanima, pravo je zadovoljstvo videti toliko pop ikona kako međusobno sarađuju, a uvid u proces pisanja i snimanja ove humanitarne hit pjesme je fascinantan.

3. "Hit Man"

"Hit Man" je mnogima bio jedan od favorita ovog ljeta. Režirao ga je Ričard Linklejter (poznat po trilogiji "Before" i filmu "Boyhood"), a koautor scenarija je Glen Povel. "Plaćeni ubica" je romantična komedija koja je u isti mah i dovoljno smiješna, ali i dovoljno romantična. Uz to, odvija se poput trilera s mnoštvom obrta i iznenađenja.

U "Hit Man-u", Povel tumači lik Gerija Džonsona, naizgled mirnog profesora filozofije koji se noću bavi neobičnim poslom – lažnim plaćenim ubistvima u okviru policijskih tajnih operacija. Preoblačeći se u razne kostime kako bi igrao ulogu ubice, Geri otkriva da je veoma vješt u ovom neobičnom poslu. Međutim, kada upozna mladu ženu po imenu Medison (Adrija Arhona), koja želi da unajmi ubicu kako bi se riješila svog nasilnog muža, Geri prelazi etičke granice i upušta se u nepromišljenu romantičnu vezu.

4. "Rebel Ridge"

Iako je Netflix tokom ljeta izbacio dobar broj prilično loših filmova, "Rebel Ridge" je prekinuo loš niz i opravdao titulu "osvježenja koje je svima trebalo". Mešavina trilera i akcije sve vreme "vozi" gledaoce, a snažna izvedba Arona Pjera u glavnoj ulozi i sjajna zabava osigurali su ovom ostvarenju prvu poziciju.

Teri Ričmond (Pjer), bivši marinac, stiže biciklom u grad Šelbi Springs kako bi platio kauciju za svog rođaka. Usput ga zaustavljaju dva korumpirana policajca, nezakonito ga zadržavaju i oduzimaju mu novac za kauciju bez opravdanog razloga. Odbijajući da se pomiri s ovom nepravdom, Teri pokreće borbu protiv lokalne policijske stanice kako bi povratio svoj novac. Ovo ga dovodi do akcijom ispunjenog obračuna sa egoističnim šefom policije, Sandijem Bernom (Don Džonson).

5. "The Menendez Brothers"

Netflix svake godine objavi veliki broj dokumentaraca o pravim zločinima, a dok je početni favorit ove godine bio "Šta je Dženifer uradila", prošlog mjeseca "Braća Menendez" postali su senzacija na društvenim mrežama i tema o kojoj su svi pričali. Objavljen ubrzo nakon serije "Čudovišta: Priča o Lajlu i Eriku Menendezu", kriminalističke drame koja prepričava njihov zločin (uz mnoge umetničke slobode zarad zabave), ovaj dugometražni dokumentarac ima za cilj da ispriča priču o kobnoj noći u avgustu 1989. iz perspektive same braće.

Za one koji nisu upoznati, Lajl i Erik Menendez osuđeni su 1996. za ubistvo svojih roditelja. Prvi put u tri decenije, ovaj dokumentarac donosi svedočenja braće o tome šta se dogodilo i, što je još važnije, zašto su počinili tako brutalan zločin. Takođe uključuje uvide članova porodice, pravnih stručnjaka i tužioca u ovom slučaju, čime "The Menendez Brothers" pružaju dubok pogled na zločin koji je šokirao cijelu naciju.

6. "Don't Move"

Ranjena ženi koja je progonjena kroz divljinu od strane zlokobne figure svakako nije strana tema u žanru trilera, ali ono što čini film "Don't Move" nešto intrigantnijim jeste činjenica da glavna junakinja ne može da pomeri nijedan mišić. U Iris (Kelsi Esbil) ubrizgano je paralitičko sredstvo od strane opasnog neznanca (Fin Vitrok), i mora da pobegne od ovog psihopatskog ubice dok joj telo polako otkazuje. To je inovativna ideja za triler, jer u ovom slučaju Iris može da se sakrije, ali ne i da pobjegne.

Iako "Don't Move" povremeno previše slobodno tretira tačno koliko Iris može da se pomjera, i dalje ostaje vrlo napet triler koji će vas natjerati da zadržite dah u najintenzivnijim trenucima. Posebno je upečatljiva sekvenca na sredini filma, u kojoj se pojavljuje ljubazni stariji čovek po imenu Bil (Morej Tredvel), a Vitrokova izvedba je odgovarajuće nestabilna. Kratko trajanje filma takođe doprinosi tome da ostanete angažovani od početka do kraja.

7. "Meet Me Next Christmas"

Netflix je počeo da objavljuje svoj praznični repertoar za 2024. godinu, i dok pretpostavljam da će filmovi poput "Hot Frosty" i "Our Little Secret" (premijera 27. novembra) zauzeti prvo mesto u narednim nedjeljama, za sada je film "Sretnimo se sledećeg Božića" privukao najviše pažnje među gledaocima Netflixa koji žele da uđu u praznični duh.

Ne može se pobeći od činjenice da je u pitanju veoma generična božićna romantična komedija, ali je uglađena i ima dovoljno harizmatičnih likova da vam izmami osmijeh. Samo nemojte očekivati ništa novo u pogledu priče.

"Meet Me Next Christmas" prati Lejlu (Kristina Milijan), koja juri kroz užurbane ulice Njujorka kako bi nabavila karte za rasprodat božićni koncert Pentatoniksa na Badnje veče. Na ovom koncertu nada se da će ponovo stupiti u kontakt sa čovekom svojih snova, Džejmsom (Kofi Siribo). Njena potraga za ovim teško dostupnim kartama dovodi je u kontakt s Tedom (Dejvel Elis), i dok se duo suočava s raznim preprekama na tom putu, Lejla shvata da bi prava ljubav mogla biti već pred njenim očima.

Svi filmovi sa Netflixa koji su bili #1 ove godine:

“The Equalizer 3”

“Lift”

“The Greatest Night in Pop”

“Despicable Me 3”

“Players”

“Mea Culpa”

“Code 8 Part II”

“Damsel”

“Irish Wish”

“Heart of the Hunter”

“What Jennifer Did”

“Rebel Moon - Part Two: The Scargiver”

“Unfrosted”

“Mother of the Bride”

“Atlas”

“Hit Man”

“Trigger Warning”

“A Family Affair”

“Beverly Hills Cop: Axel F”

“Find Me Falling”

"Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie"

"The Union"

"Incoming"

"Rebel Ridge"

"Uglies"

"Miss Peregrine's Home for Peculiar Children"

"The Menendez Brothers"

"Lonely Planet"

"Don't Move"

"Meet Me Next Christmas"

