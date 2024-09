Ubio 2 žene, pa se prijavio za kviz: Istinita priča na Netfliksu, svi gledaju originalni snimak masovnog ubice

Horor priča o ubici koji se prijavio u kviz nakon ubistva dvije žene i silovanja osmogodišnjeg djeteta

Na Netfliks uskoro stiže film, rediteljski debi Ane Kendrik, "Woman of the hour", istinita priča o masovnom ubici Rodniju Alkali, koji je ubio 100 žena i silovao djecu. Nakon prva dva ubistva, prijavio se za kviz "The dating game", a producenti su bez ikakve provjere dozvolili da Rodni Alkala učestvuje.