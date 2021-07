Moglo je i bolje, ali u Realu ništa ne možeš da izgubiš! Luka Jović se oglasio, ima samo jednu želju u Madridu!

Napadač Real Madrida se nada da će ga poslužiti zdravlje, a za sve ostalo manje brine.

Izvor: Profimedia

Jović se vratio u Real Madrid poslije pozajmice u Ajntrahtu iz Frankfurta i spreman je da u trećoj sezoni pokaže da sa pravom nosi dres "kraljevskog kluba".

On je u intrevjuu za Tanjug istakao da zna svoje ciljeve, i da mu je jasno da je mogao i bolje da se pokaže u dresu Reala.

"Znam koji su moji ciljevi. Trudim se da ostavim pozitivan utisak i da pokažem ono što je najbolje. Mnogo toga se dogodilo u protekle dvije godine. Sigurno da je moglo da bude bolje, želim da konačno i bude bolje. Nisam slučajno došao u Real Madrid", rekao je Jović u intervjuu za Tanjug.

Ipak, ukoliko bi opet išao na pozajmicu Jovih ističe koji su faktori primarni u izboru kluba.

"Nekoliko stvari bi za mene bile važne - da to bude kvalitetna liga i da imam prostora da igram. Poslije ovoliko dugo vremena gdje sam bio više van terena nego na terenu, u mojim godinama ukoliko dođe do pozajmice prioritet je da budem u klubu koji će u meni prepoznati kvalitet dovoljan da budem konstantna opcija za startnih 11."

Na pitanje da li mu se čini da su prethodne dvije goldine u Realu, na neki način, izgubljene, Jović kaže da u tako velikom klubu ne može ništa da izgubi, naprotiv.

"U Realu ne možete da izgubite, možete samo da dobijete. Igrate sa najboljim svjetskim igračima, cilj je da uvijek budete najbolji u svakom takmičenju. Organizacija kluba je savršena. U takvom ambijentu ne možete da idete unazad."

Na konstatacije da nije izdržao pritsakJović dodaje da je pritisak sastavni dio profesionalnog sporta.

"Naravno da igranje u najvećem klubu na svijetu sa sobom donosi i veliku odgovornost. Nemam problem sa tim, niti da se nosim sa bilo kakvom vrstom pritiska. Vjerujem u sebe, vjerujem u svoj kvalitet. Znam koliko vrijedim. Nova sezona je ispred mene i prilika za novo dokazivanja. Jedino čemu se nadam jeste da će me poslije dugo vremena potpuno zaobićći povrede. Sve ostalo će dćii na svoje", smatra Jović.

Takođe, na česte kritike u španskim medijima, gleda kao sastavni dio života i posla.

"Poštujem medije i vjerujem da profesionalno rade svoj posao. Igrač Real Madrida je pod stalnim nadzorom javnosti i normalno je da će se pisati o svakom mom koraku. To me niti uznemirava, niti ometa. Prihvatio sam to kao sastavni dio mog života."

Srpski reprezentativac sem klupskih obaveza u sezoni koja dolazi boriće se i za plasman na Mundijal Kataru u dresu državnog tima.

"Nadam se plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Kataru. To je naš zajednički cilj. Nije važno koliko i kad ću igrati. Na selektoru je da procijeni ko u kom trenutku zaslužuje prostor na terenu, a na nama je da svaki od tih minuta iskoristimo maksimalno. Dobro smo počeli kvalifikacije, dolaskom Dragana Stojkovića stigla je i neka nova pozitivna energija u nacionalni tim, što se vidjelo i po rezultatima. Nadam se novom pozivu i jedva čekam nastavak u septembru."

Jović je dodao i da mu je jako teško palo što Srbija nije igrala na EURO 2020, pogotovo zbog načina na koji je u baražu eliminisana od Škotske.

"Gledajući EURO iz te perspektivne zaista nisam imao nekog favorita. Generalno mislim da je fudbal bio kvalitetan i negdje po mom ukusu. Interesantan mi je bio Portugal, koji je sigurno naš glavni rival u borbi za direktan plasman na Svjetski šampionat. Što se tiče finala, Italijani su od početka pokazali da su jedan od favorita za osvajanje titule. Mada, ne bi bilo nezasluženo ni da je Engleska postala šampion, nijanse su odlučile", zaključio je Jović.