Zrinjski sutra u derbiju gostuje Sarajevu: "Ovakvi mečevi su uvijek drugačiji, igra se sa 300 posto snage!"

Igrači Sergeja Jakirovića gostovaće sutra uveče aktuelnom vicešampionu BiH

Izvor: FENA/Denis Leko

Veliki derbi trećeg kola m:tel Premijer lige BiH odigraće sutra od 21.00 fudbaleri Sarajeva i Zrinjskog.

Bordo tim je u prošlom kolu, trijumfom nad Posušjem (0:2), "zaliječio rane" iz prvog kola, u kojem je poražen od Tuzla sitija (1:2), dok je Zrinjski za sada odigrao samo jedan meč.

Mostarci su remizirali bez pogodaka sa Širokim Brijegom, a utakmica drugog kola protiv Veleža je odgođena zbog obaveza "rođenih" na evropskoj sceni.

"Jasno mi je, svakako, nakon što sam pogledao utakmicu sa Posušjem, da ta utakmica Sarajeva neće imati nikakvih dodirnih tačaka sa našim predstojećim derbijem. Ovakvi mečevi su uvijek drugačiji, svi daju 300 posto snage. Očekuje nas teška utakmica, a otežavajuća okolnost za nas je da smo prije dvije nedjelje igrali prvo kolo. Sad ispada kao da nismo ni igrali i kao da nam tek sada kreće prvenstvo, ali bez obzira na to, probali smo sa dvije prijateljske utakmice prošle nedjelje da 'simuliramo'. Nije to nimalo lako jer nije to kvalitet rivala kao što je Sarajevo, ali dobro je da imamo ritam, podijelimo minutažu i vidimo koliko mogu da nam pomognu igrači koji su nam se priključili. Svi treniraju, rade sa nama, ali nisu spremni 100 posto. Krstovski radi, ali nije na maksimumu. U osnovi, on i Stanković još uvijek nisu ni registrovani. Škrijelj je počeo da radi sa ekipom ove nedjelje kao i Šipovac, pa ćemo vidjeti koga ćemo staviti u postavu", rekao je trener Zrinjskog Sergej Jakirović u najavi utakmice.

Aktuelni vicešampion BiH doživio je brojne promjene u pauzi između dvije sezone.

"Mislim da u prvoj postavi ima šest novih igrača. Svašta se izdešavalo, došao je i novi trener kojeg znam iz Hrvatske i koji je već radio u bh. fudbalu, te ima iskustvo Premijer lige. Mlad je, zanimljiv i željan dokazivanja, a sa Širokim Brijegom je već osvojio jedan trofej i to u Kupu BiH. Fanimo je taj koji nam uvijek stvara probleme. Posljednji put ovdje pod Bijelim brijegom stvarno je napravio vrhunski potez. Tu je i Dupovac koji sve drži, tu su i Cmiljanić i Bodul, zatim Bagarić... Ne smijem da zaboravim ni Đokanovića, koji je za mene jedan od najboljih mladih veznih igrača lige. Sad je pitanje koliko su oni spremni, ali analizirali smo ih kao i oni nas. Nadam se da ćemo se dobro predstaviti i da možemo da se nadamo pozitivnom rezultatu", istakao je Jakirović.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 3. kolo

Sloboda – Leotar (20.00)

Subota:

Željezničar – Posušje (19.00)

Sarajevo – Zrinjski (21.00)

Nedjelja:

Široki Brijeg – Radnik (21.00)

Ponedjeljak:

Velež – Rudar Prijedor (20.00)

Odgođeno:

Borac – Tuzla siti