Zvezdino ljetno lutanje - Stanković nema startnih 11: Crveno-bijeli izgubili kompaktnost, 8 utakmica i 26 igrača!

Trener Crvene zvezde na početku nove sezone pokušao da razigra veliki broj fudbalera, što za sada nije donijelo rezultat, ali mu se pokazalo da na neke od igrača ne može ozbiljnije računati.

Izvor: MN PRESS

Evropska sezona za Crvenu zvezdu nije gotova jer je prolaskom Kairata obezbjeđena makar grupna faza Konferencijske lige, ali poraz u dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Šerifa još boli. Ne ispada se protiv prvaka Moldavije, ako ste nakon impresivne sezone i novih ulaganja najavili da napadate grupnu fazu elitnog takmičenja.

Ono što smo vidjeli od Zvezdinog otvaranja sezone protiv Vojvodine (16. jula) do danas bilo je daleko ispod nivoa iz prošle godine. Za nešto manje od mjesec dana crveno-bijeli su odigrali osam mečeva i na njima je nastupilo čak 26 fudbalera, pa to u ovom trenutku ukazuje da stručni štab sa Dejanom Stankovićem nema jasnu sliku tima ispred sebe, ne računajući nekoliko "fiksnih" mjesta.

Veliki broj promjena se posebno odnosi na posljednju liniju tima, u kojoj se rotiralo sve što je moglo da se rotira, ali situacija nije mnogo bolja ni na ostalim pozicijama. Ali, da krenemo redom...

Ništa od Lige šampiona

Crvena zvezda ove sezone neće igrati Ligu šampiona, a za Ligu Evrope će morati da se namuči protiv neugodnog Kluža. Vremena za tugovanje nema jer će prvi meč protiv Rumuna biti na programu već narednog utorka...

Beogradski tim u međuvremenu neće igrati meč Superlige, pošto je utakmica protiv Radnika odložena, a Dejan Stanković imaće vremena da sklopi startnih 11 za prvi meč ključnog dvomeča. Čini se da je to jedan od krupnijih problema Zvezde.

Da je sve idealno, da su svi zdravi i bez kartona, nekadašnji kapiten Crvene zvezde, a zatim i čovjek impresivne karijere u Laciju i Interu, znao bi šta mu je činiti. Ovako, na meču protiv Šerifa morao je da se "kocka" i na kraju ništa nije dobio na tom ruletu.



Eksperiment Srnić

Kockao se prije svega Slavoljubom Srnićem, koji nije razlog za poraz u Moldaviji, ali je bio veoma neobičan izbor.

Bio je to pokušaj prepisivanja Srnićeve uloge iz beogradskog meča protiv Krasnodara u timu Vladana Milojevića, kada je krilni fudbaler dobio ulogu u veznom redu, gdje je Zvezdi nedostajalo borbenosti.

Ona kod momka iz Šapca nikad nije bila sporna. Defanzivne zadatke je i sinoć odradio korektno, vodio je tešku borbu protiv Kolovosa, ali Srnić nije Kanga!

Izvor: MN PRESS

Kakav god bio Gabonac kada mu se ne igra fudbal, kad je u elementu - Zvezdi je dobar! Srnić je Zvezdi donio stvari koje su joj bile potrebne, ali ne i presudne, dok su njegovo igranje na neprirodnoj poziciji gledali Nenad Krstičić, Veljko Nikolić i Njegoš Petrović.

Da biste dobili Srnića sa meča protiv Krasnodara na terenu u Tiraspolju, on mora da bude vaš vojnik, baš kako je to bio kod Milojevića. Bez obzira što meč od sinoć nije ličio na taj sudbonosni protiv ruskog tima, ali sa 35 minuta u dva superligaška meča ove sezone i nešto manje od 800 minuta u toku cijelog proljeća - to je jednostavno neizvodljivo.

Slična priča bila bi i kod Veljka Nikolića i Njegoša Petrovića, dvojice epizodista u novoj sezoni. Njihova uloga promijenila se kad su ''prerasli'' pravilo o ''bonus'' igračima, pa su na početku ove sezone dobijali minute tek da odmore prvotimce.

Eksperiment sa Srnićem nije prvi koji smo vidjeli od Stankovića ove sezone. To se odnosi i na štopere, više puta...

Dragović i?

Do sada su čak devetorica fudbalera igrala u posljednjoj liniji srpskog šampiona. Odbrana je često izgledala konfuzno, a i da stavimo na stranu Miloša Degeneka čije je neigranje bilo trn u oku navijača, starteri se gotovo nikada nisu znali.

Jedini siguran je najskuplji fudbaler tima Aleksandar Dragović, kome pravi partner još nije pronađen. Desno smo gledali Gajića, Gobeljića i Bakajoka, lijevo Rodića, Gajića i Gobeljića, a na bekovskim pozicijama povremeno smo viđali čak i Degenea i Erakovića.

Izvor: MN PRESS

Kada se doda da Pankov i Babić, koji je najavljen kao potpuno nov igrač nakon Portugala i za kog je odbijena ponuda, uopšte nisu uspjeli da iskoriste prve mečeve u sezoni kako bi se ustalili u timu, dolazi se do velikih problema.

Zvezda i dalje nije riješila veliki broj problema - odbranu tek treba sklopiti, a zatim i uigrati za velika evropska iskušenja.

Tandem Ivanić-Katai

Pored Borjana i Dragovića koji su manje-više zacementirani u timu, takav status na početku sezone imaju još samo dvojica igrača.

Najbolji iz prošle sezone, Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, igraju čak i kad su nespremni ili kada im treba odmor, što pokazuju posljednja dva meča. Mirko je morao da uđe u igru protiv Napretka, kako bi uozbiljio igru crveno-bijelih i donio pobjedu, a Aleksandar je nastupio u Tiraspolju, iako danima prije toga nije trenirao zbog povrede.

Gdje su ostali?

Iako je El Fardu Ben stekao kultni status među navijačima Crvene zvezde, njegovi minuti u ovoj sezoni ne govore o tome. Nastupio je na svih osam utakmica, ali je u Evropi čak tri puta ulazio sa klupe za rezerve.

U Tiraspolju je morao na teren već na poluvremenu, da zamijeni neprimjetnog Filipa Falka. Italijan koji je došao u januaru i kog je Crvena zvezda cijelo proljeće čekala da bi ovog ljeta bio pravi trenutno, jednostavno, nije pravi.

Izvor: MN PRESS

''Mesi iz Salenta'' ima gomilu fudbalskih poteza koji nisu uklopljeni u tim za koji igra, a njegova individualnost (za sada) ne donosi dovoljno. Za osam mjeseci života u Beogradu nije još pokazao da je pravo pojačanje crveno-bijelih i da će njegovi potezi praviti razliku.

Italijanski fudbaler nije napravio saradnju sa Milanom Gajićem, niti sa osovinom Zvezde u vidu tandema Katai-Ivanić, pa ostaje da se vidi kako to Falko može da se prilagodi timu i da mu da nešto više nego do sada.

Gol, sve bih dao ja za gol

Privikavanje je težak posao i za Loisa Dionija, koji muku muči sa mliječnom kiselinom u mišićima, jer je na pripreme stigao prekasno. Zato su minute imali i trenutno bolesni Milan Pavkov, ratoborni Nikola Krstović i maloljetni Marko Lazetić.

Da su ih iskoristili, baš i nisu!

U idealnoj situaciji, u timu Crvene zvezde protiv Šerifa našli bi se nesuspendovani Gejlor Kanga, potpuno spremni Nenad Krstičić ili zdrav Milan Pavkov. Ovako, moralo je da se eksperimentiše, osmi put u sezoni, baš u nevrijeme - u najvažnijoj utakmici ovog ljeta.

26!

Crvena zvezda je na prvih osam utakmica u sezoni koristila čak 26 fudbalera. Od prvotimaca srpskog šampiona, jedini koji nisu nastupili do sada su golman Zoran Popović, Aleksa Vukanović koji se zagrijavao protiv Napretka, a nije licenciran za Evropu i dvojica dečaka iz veznog reda, pojačanje iz Pančeva Petar Stanić i Nikola Stanković.

Previše...

Čini se da u beskrajno velikom igračkom kadru i previše podijeljenoj minutaži među igračima niko nije uspio da se snađe.

Tako se došlo do situacije da ''kestenje iz vatre'' vade Veljko Nikolić i Željko Gavrić, koji prije meča u Tiraspolju nisu stigli ni da se rastrče. Ne bi ih trebalo kriviti što nisu uspjeli u tome.