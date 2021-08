Prijetili su nam srmću zbog Lukakua - i ćerkama i meni! Dramatična poruka agenta poslije transfera od 115 miliona evra

"Zahvaljivali su mi kada sam ga doveo, a sada ovako!", rekao je Italijan u emotivnom obraćanju povom prelaska snažnog napadača u Čelsi

Romelu Lukaku vratio se u Čelsi poslije sedam godina, plaćen je Interu 115 miliona evra, a za vrijeme pregovora njegov agent Federiko Pastorelo prolazio je kroz jako napete situacije.

On je u saopštenju poslatom medijima u petak uveče otkrio da je prijećeno smrću i njemu i njegovoj porodici.

Pastorelo je naglasio da je on prije svega zaslužan za to što je Lukaku uopšte 2019. došao u Inter iz Mančester junajteda, a poznato je koliki je Belgijanac imao uticaj na osvajanje titule "nerazura" prošle sezone.

"Mnogi od onih koji me danas vrijeđaju i prijete, zahvaljivali su mi svim srcem za to što sam ga doveo u Milano. Uvijek sam prihvatao - i tako će i ostati - kada me kritikuju konstruktivno i kada suočavamo stavove... Međutim, ono što apsolutno ne mogu da tolerišem su lažni navodi, insinuacije, uvrede i prijetnje koje smo primili moja porodica, moje ćerke i ja, koje prevazilaze granice civilizovanosti, pristojnosti i tolerancije", rekao je Italijan.

Agent je rekao da je Lukaku dugo razmišljao i da nije prešao samo zbog novca.

"Ekonomski aspekt jeste dio toga, ali nije glavni faktor koji određuje naše izbore. Što se tiče Intera, mogu da kažem da su izvršni direktor Đuzepe Marota, sportski direktor Pjero Ausilio i trener Simone Inzagi (on lično) uradili sve što su mogli da se ovaj transfer ne dogodi. Ali postoje okolnosti koje su izvan njihovih djelokruga i zavise od instrukcija vlasnika kluba", dodao je Lukauov agent.

Dok on iznosi pozadinu transfera, Lukaku je uveliko u ekipi Tomasa Tuhela i sprema se za novi početak u Čelsiju.

"Plavci" prvi meč Premijer lige igraju ove subote od 16 časova, protiv Kristal Palasa.

