Španac napravio najveću izdaju u Italiji! Niko ovo nije uradio 36 godina!

Posljednji put je neko iz Rome u Lacio prešao davne 1985. godine. Sada je to učinio Pedro

Tradicija je prekinuta, izdaja je napravljena. Prvi put poslije 36 godina je neko prešao direktno iz Rome u Lacio.

Učinio je to Pedro! Potvrda je stigla od novog kluba koji je poželio dobrodošlicu "novoj devetki".

Do transfera nije došlo direktno, tačnije nisu postojali pregovori između dva kluba. Mauricio Sari je razgovarao sa Špancem, predočio mu svoje planove, a onda je on otišao i razgovarao sa predstavnicima "vučice". Njegova plata je ionako bila veliki problem za ekipu Žozea Murinja pa su mu dali ispisnicu, a on im je oprostio jednu platu.

Ubrzo poslije raskida saradnje je stavio paraf na novi ugovor i u Laciju će zaraditi 2.5 miliona evra za godinu dana.

Posljednji igrač koji je ovo uradio bio je golman Astutiljo Malđoglo koji je to učinio 1985. godine, četiri godine prije njega je napravljen transfer u suprotnom smjeru koji je učinio Karlo Perone.

Na listi onih koji su igrali iz za Romu i za Lacio u novije vrijeme su i dvojica srspkih igrača - Aleksandar Kolarov i Siniša Mihajlović. Ipak, ni jedan ni drugi nisu to učinili direktno kao Pedro. Siniša je poslije Rome igrao za Sampdoriju četiri godine, pa je otišao u Lacio, dok je Aleksandar između dolaska u Romu iz Lacija proveo sedam godina u Mančester sitiju.

