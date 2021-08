Zašto je prekinut meč Partizana? "Delegat je sišao zbog rasizma!" 

Partizan je pobijedio Santa Klaru, ali brine zbog situacije u 66. minutu kada je meč na kratko prekinut, ispostaviće se zbog rasizma.

Izvor: RTS/Screenshot

Meč između Partizana i Santa Klare prekinut je na kratko u 66. minutu kada se brazilski fudbaler Alano požalio kod četvrtog sudije na nešto što mu je smetalo, a u prvi mah nije bilo jasno o čemu se radi.

Ubrzo potom pozvan je glavni arbitar Kreg Poson iz Engleske, koji je saslušao kakve primjedbe ima Alano, da bi se situacija dodatno uozbiljila kada im je prišao i delegat utakmice. Pauza je potrajala nekoliko minuta i meč je nastavljen, a nezvanične informacije govore da se igrač Santa Klare žalio na rasizam.

To je poručio sudijski ekspert Dejan Nedić koji je poslije meča na RTS govorio o neuobičajenoj situaciji u Humskoj, a zbog koje je, između ostalog, i nadoknada vremena bila duža od osam minuta.

"Rijetko se dešava da delegat silazi dole na teren, sad je morao zbog rasizma. Žalio se igrač Santa Klare, neko ga je vrijeđao, a UEFA će to utvrditi sa svojim timom. Rijetko kada vidimo delegata, silazi samo po potrebi, sišao je po pozivu sudije i pogledaće potom snimak", poručio je Dejan Nedić u objašnjenju incidenta.

"UEFA se bori za nultu toleranciju kod rasizma", dodao je sudijski ekspert uz izražavanje želje da ćemo ove jeseni u Beogradu gledati šest sjajnih utakmica u Konferencijskoj ligi i Ligi Evrope.

Kakva je procedura poslije toga?

"Uzeće se izjava pomoćnog sudije, glavnog... Imaju kamere na utakmici, poslaće izvještaj. To se trenutno ne zna. Ne bih ulazio u priču o kazni, sve zavisi da li je publika ili redar. To je na njima, moderno je da se bave rasizmom, to mora da se radi, ali nadamo se na kraju da neće biti kazne. Nadamo se da će sve biti najbolje", izjavio je Dejan Nedić koji je godinama sudio na mečevima domaćeg prvenstva.

U međuvremenu se UEFA nije oglasila i saopštila da je u toku istraga, a podsjetimo da je Partizan pobijedio 2:0 i obezbijedio učešće u grupnoj fazi Lige Evrope.

Na današnjem žrijebu u 13.30 saznaće i ko će mu biti rivali ove jeseni.

