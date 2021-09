Zeljković odgovorio Barbarezu i Begoviću: Sergej neće biti selektor bar 8 godina, Asmir zna šta je radio u prošlosti...

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH odgovorio je Sergeju Barbarezu i Asmiru Begoviću, čija prepiska na Tviteru je podigla buru

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Reprezentacija BiH savladala je sinoć selekciju Kuvajta u prijateljskoj utakmici (1:0) i stigla do prve pobjede nakon 656 dana, ali je ovaj meč imao i svojevrsno "treće poluvrijeme".

U večeri kad su "zmajevi" željeli da upišu prvu pobjedu nakon novembra 2019. godine i gostovanja Lihtenštajnu, oglasio se bivši golman državnog tima Asmir Begović, čija objava na Tviteru je podigla buru, a kojeg je drugom objavom podržao Sergej Barbarez, favorit dijela bh. javnosti za mjesto selektora.

Mogao bi ti da bi prodavo igrace za svoj intereshttps://t.co/pBzv5WobDA — Asmir Begovic (@asmir1)September 4, 2021

"Vico, Miske, Petev, grupa agenata (menadžera). Umjesto da budemo fudbalski tim koji ujedinjuje državu, postali smo eBay stranica za punjenje džepova kriminalaca. Eto vam...", napisao je čuvar mreže engleskog Evertona.

Na pres-konferenciji poslije utakmice selektor Petev mu je kratko odgovorio, a stigla je i reakcija od prvog čovjeka bh. fudbala.

"Konkretno, Barbarez je ljubomoran što nije selektor, a kako radi posao, odnosno ne radi ga nigdje, neće nikada ni biti selektor. Barem narednih osam godina, tako neka uživa u svojim komentarima i puna podrška od mene, ako ga to ispunjava. A Begović, to je čovjek bez karaktera koji će na sudu morati dokazati svoje izjave. Zna on dobro šta je radio u prošlosti, makar sam dobio takve informacije i zasluženo ga nema u reprezentaciji. Imamo Šehića koji je klasa. Žalosno je da na ovakav način proziva, prije svega, jednog Misimovića koji je za ovu reprezentaciju dao mnogo, pa i nakon kraja karijere. Dovoljno je da njegovim zaslugama danas u reprezentaciji imamo Ahmedhodžića, Saničanina i Hadžikadunića. Na kraju, dosta o njima. Želim čestitati selektoru na pobjedi, Džeki i saigračima na osvojenom bodu u Francuskoj. Večeras nam je najbitnija pobjeda", istakao je Zeljković, a prenio portal sportsport.ba.

Reprezentaciju BiH u utorak očekuje najvažnija utakmica u dosadašnjem toku kvalifikacija.

U Zenicu dolazi Kazahstan, a BiH bi, u slučaju trijumfa, zadržala korak za drugom pozicijom i nadu da bi mogla da se nađe u baražu za plasman na Mundijal 2022, drugi put u istoriji.