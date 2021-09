Komandovao Realom, pomagao ser Aleksu u Junajtedu, sad će u Egipat: Portugalac predvodi "faraone" ka Mundijalu 2022!

Karlos Keiroš novi je selektor Egipta

Izvor: EPA/JULIEN DE ROSA

Reprezentacija Egipta je u prva dva kola kvalifikacija za Mundijal 2022 u Kataru uknjižila četiri boda, što je učinak koji nije zadovoljio rukovodstvo Saveza, pa je umjesto dosadašnjeg selektora Hosama El Badrija doveden bivši trener Real Madrida Karlos Keiroš!

U prva dva kvalifikaciona meča, "faraoni" su savladali Angolu (1:0) i remizirali sa Gabonom (1:1) i u grupi F su trenutno drugoplasirani, što je pozicija koja nakon šest kola ne vodi u narednu fazu kvalifikacija.

Na prvoj je Libija sa maksimalnim učinkom, a upravo će u oktobru protiv Libijaca na klupi debitovati Portugalac koji više od jedne decenije ne radi u klubovima.

Trenersku karijeru 68-godišnji strateg počeo je kao selektor Portugala početkom devedesetih godina, poslije čega je radio u Sportingu i Njujorku, da bi prije nego što je došao na kormilo Madriđana bio pomoćnik Aleksa Fergusona u Mančester junajtedu, te komandovao najjačim državnim timovima Ujedinjenih Arapskih Emirata i Južne Afrike.

U Realu je bio od maja 2003. do juna 2004. godine, poslije čega se na period od četiri godine vratio na Old Traford, poslije čega su uslijedile samo selektorske obaveze i to u Portugalu, Iranu, gdje je proveo skoro osam godina, i Kolumbiji.

Inače, do sada su Egipćani tri puta bili učesnici Svjetskih prvenstva.

Debitovali su 1934. godine u Italiji kada su bili trinaesti, da bi na naredni plasman čekali 56 godina.

Na novom prvenstvu u Italiji bili su dvadeseti, zatim su propustili narednih šest Mundijala, a prvi naredni na kojem su se predstavili bio je onaj u Rusiji 2018. godine, kada su zauzeli 31. mjesto.

Još uvijek su bez pobjede na prvenstvima svijeta, a osim pet poraza, imaju i dva remija – oba 1990. godine.

Tada su podijelili bodove sa Holandijom (1:1) i Irskom (0:0).