Bivši rukometaš Borca: Dužni su mi, a neće ni da se jave, moram da ih tužim! Direktor kluba: Sve isplaćeno! 

Savo Slavuljica najavio tužbu protiv RK Borac zbog duga od najmanje 7.000 KM. Direktor kluba Vladimir Branković osporava potraživanja navodeći da mu je isplaćeno sve iz ugovora.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometni klub Borac u vrlo turbulentnoj prošloj sezoni ostao je bez trofeja, nije pomogao ni Veselin Vujović pa je vraćen trener Mirko Mikić, a u novu sezonu crveno-plavi ulaze sa uveliko promijenjenom I podmlađenom ekipom.

Osim trenera Veselina Vujovića, klub su ovog ljeta napustili i igrači Savo Slavuljica, Nikola Egić, Artsjom Podasinov, kao i Nemanja Vučićević, ali kako se ispostavilo, nekima od njih nisu isplaćena dugovanja pa Borcu prijete tužbe.

Savo Slavuljica, koji je prošle sezone nosio dres crveno-plavih u razgovoru za MONDO potvrdio je da planira da tuži RK Borac zbog neisplaćenih dugovanja koja iznose najmanje 7.000 KM.

"Svi mi otišli smo praktično njihovom voljom, tu nije bilo nikakvih razgovora o produženju. Kada sam došao dogovorili smo četiri plate, a nisu mi isplaćene skoro dve. Nakon toga kaznili su i ekipu sa po 20 odsto nakon onog stvarno sramnog poraza od Velenja, a druga je Vogošća. Gotovo je nemoguće reći koliko su mi dužni u ovom trenutku, jer oni sad uplaćuju po 100-150 KM, vjerovatno da ne bismo mogli da ih tužimo", rekao je Slavuljica za MONDO.

"Ostali su mi dužni oko platu i po, najmanje jednu cijelu i te ‘kazne’. Ja to nisam ni potpisao. Ko je uopšte mjerodavan da kaže da se neko do nas nije borio, da se nije zalagao? Svi smo kažnjeni zbog tih poraza. Nemam šta da krijem, moja plata je iznosila 5000 KM, a sporni su i iznosi kazni - dva puta po 20 odsto, dakle, to je još 2000 KM. Ima još taj neki dio koji mi nije isplaćen, ali tu više nemam ni uvid koliko to tačno iznosi, zbog tih sitnih uplata, a u međuvremenu više nemam ni broj na koji mi je stizalo stanje na računu. Ali, činjenica je da mi duguju najmanje 7.000 KM", istakao je bivši desni bek Borca.

Slavuljica je razočaran odnosom u proteklih nekoliko mjeseci tokom kojih je pokušavao da riješi stvar sa ljudima iz kluba.

"Kad sam se obraćao direktoru Brankoviću, prvo mi je davao neke datume ‘do srijede’, ‘do ponedjeljka’, na kraju je poručio da ako je neko oštećen da se obrati advokatu. A mene je blokirao na svim društvenim mrežama, viberu, whatsappu, ne mogu da ga dobijem više da pitam o čemu se radi. Ne preostraje mi ništa nego da tužim klub. Ali ne znam kakav je tu opšte process. Oni su mi prošle nedelje uplatili 150 KM, ne znam da li zbog nekog datuma, pa da ne može da se tuži. Ali tri mjeseca nisam dobio platu. Posljednji put pola plate dobili smo 20. maja. I nisam samo ja sporran, isto je koliko znam I sa Egićem I sa Veselinom, i sa Podasinovim, odnosno onima koji više nisu u klubu. Menadžer me savjetovao da se strpim, probali smo na fino, ali ovo više ne vodi nigdje", navodi Slavuljica.

Ističe da mu je žao što sve ovako završava.

"Nemam šta da ružno kažem o Borcu i Banjaluci. Ja sam dao sve od sebe, kao vjerovatno i svaki igrač, dao sam svoj maksimum. Sad to što nismo uzeli trofej mislim da nije razlog da se sve ovako završi. Nismo izgubili od neke lijeve ekipe nego do Izviđača koji je pokazao u tom trenutku da je bolji, spremniji I odlučniji od nas. Imali smo pritisak. Otkad sam došao u Borac imali smo pritisak, nekakve prijetnje i nije to ispalo kako je trebalo. Sa Veselinom je saradnja bila vrhunska, nije on mogao da da gol umjesto nas, mi smo tu podbacili kolektivn, kao ekipa. Stvarno mi je žao da se moj cjelokupni boravak svede na ovo, na advocate i tužbu".

U Borac je, kako kaže, došao sa velikim ambicijama, tada mu se činilo da je situacija u klubu odlična, u prilog čemu ide I milionska finansijska injekcija tokom prošle sezone, međutim, nije bilo ni blizu kako se nadao.

"Došao sam upravo zbog toga što sam čuo da je sređeno stanje, da će sve biti OK. Imao sam gdje drugo da igram, ali došao sam jer znam kakav je Borac klub, da je privilegija tu igrati i da je jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva u regionu. Tu je bio i rad sa Veselinom, stvarno sam došao otvorenog srca, ali na krjau je ispalo da sam namagarčen. Osjećam kao da sam nazadovao I psihički I igrački I finansijski”, zaključio je Slavuljica.

Direktor RK Borac Vladimir Branković u kratkoj izjavi za MONDO naveo je da klub nema dugovanja prema Slavuljici, kao ni prema ostalim igračima koji su ljetos napustili klub.

"Sve mu je isplaćeno. Sve što je u ugovoru i pravilniku je isplaćeno", rekao je Branković ne želeći da dalje komentariše.