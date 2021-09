Mitar rizikovao zdravlje za Srbiju, oduševio Piksija!

Odluka "devetke" Srbije da na svoju odgovornost i sa povredama zaigra u Irskoj oduševila je selektora. Govorio je o njemu posebnim riječima u Dablinu.

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/Profimedia

Nažalost, Srbija se vraća iz Irske sa samo bodom, iako je po svemu viđenom do finiša utakmice bilo izvjesno da će osvojiti tri.

Međutim, poslije gola Sergeja Milinković-Savića naš tim nije koristio šanse, a onda je upravo Sergej u završnici napucao Nikolu Milenkovića u petercu, a lopta se odbila u gol Srbije za konačnih 1:1.

Selektor Dragan Stojković Piksi je i u razgovoru za sajt Fudbalskog saveza Srbije ponovio ocjenu da je naš tim sam sebi dao gol i da to ne zamjera, jer ne može da pokvari dobru sliku koju su "orlovi" poslali iz Dablina.

"Uspjeli smo nekako sami sebe praktično da kaznimo, ali to je fudbal. Nemam šta da zamjerim, pokazali smo stil fudbala kakav treba da igramo. Totalna dominacija sa naše strane, možemo samo da žalimo za šansama koje smo stvorili, bilo ih je zaista puno. Pretpostavljam da bi taj drugi gol riješio pitanje pobjednika. Mislim da smo apsolutno zaslužili da pobedimo večeras, ali u fudbalu je to tako. Sportska nesreća i to je to", rekao je Piksi.

Kratko je opisao i momenat gola domaćih.

"Nabačena lopta... Sergej je htio da izbaci, pogodio u grupi Milenkovića i to je bio poklon za irske navijače, da se raduju malo. Pošto sam vidio da su bili mnogo srećni kad je taj gol pao, ali dobro, idemo dalje, možemo samo da budemo ponosni zbog fudbala koji igramo. Moramo da nastavimo".

Pogledajte kako je Srbija primila gol:

Naravno, neizbježna tema bio je i nastup povređenog Aleksandra Mitrovića, koji je sa masnicama i podlivima na licu zaigrao od starta i borio se kao lav.

"Nevjerovatno je s kojom on željom i voljom igra. To je i večeras pokazao. Rijetko koji igrač bi sa tom vrstom povrede uopšte pomislio da izađe na teren, a kamoli da igra. Jednostavno, to zaslužuje apsolutni respekt. Borio se fenomenalno i rizikovao ne daj Bože da bude još teže povrijeđen, jer je ta povreda vrlo, vrlo nezgodna. Ali Bože moj. Kako on, tako su i svi igrači pružili ono što sam tražio od njih. To me raduje".

Mitrović je sa ovakvim povredama lica izašao na teren:

Vidi opis Mitar rizikovao zdravlje za Srbiju, oduševio Piksija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

Za kraj, Piksi je svoju ocjenu sveo u poruku:

"Imam punu satisfakciju zbog stila igre - napadački, za gol više, bez bojazni od imena rivala, toga da li je kod kuće ili na strani... Srbija mora da igra ovakav fudbal, navijači to prepoznaju i nastavićemo da budemo pozitivni, da pružamo lijep fudbal. To je ono što je moja želja".