Ronalda se plaše u Junajtedu! Zbog čuvenih dijeta svi su u strahu: Golman otkrio detalje - svi gledaju u Kristijana!

Brzo je postao centralna figura u klubu i jasno je da će biti lider tima kroz sezonu.

Izvor: Profimedia

Nije dugo trebalo Kristijanu Ronaldu (36) da postane uzor svim fudbalerima u svlačionici Mančester junajteda. Legendarni Portugalac preuzeo je stvar u svoje ruke čim se doselio u Mančester, a ostatak tima sa mnogo pažnje prati svaki njegov korak.

Anegdotu iz klupskog restorana ispričao je treći golman Li Grant, koji je otkrio da fudbaleri kluba sa Old Traforda mijenjaju loše navike zbog Ronalda. Od kako je on stigao iz Juventusa, više se ne uzimaju kolači nakon večere!

''Dakle, kao što znate, obično petkom uveče igrači iskoriste neki trik. Na meniju bude pita od jabuka, neki kolač, krem... Mogu da vam kažem da nijedan igrač to nije dodirnuo! Svi su sjedili, niko nije išao po kolače. Jedan od momaka me je upitao šta je u Kristijanovom tanjiru. Vjerujte, to je najzdraviji tanjir koji možete da zamislite'', otkrio je treći golman Mančester junajteda, iskusni Li Grant.

Poznato je da je Kristijano Ronaldo na veoma strogim dijetama i neobičnim režimima ishrane i da pazi na svaki zalogaj. Zbog toga izgleda nevjerovatno i u finišu karijere, dok neki od njegovih vršnjaka već uživaju u penziji.

''Ispričaću vam šta je bilo u jednom od njegovih tanjira, a imao ih je nekoliko. Kvinoja, avokado i par kuvanih jaja. Taj momak je u nevjerovatnoj formi'', otkrio je čuvar mreže.

Ronaldo se vratio na Old Traford nakon 12 godina, a na debiju je postigao dva gola protiv Njukasla. Pokazao je da će biti sjajan dodatak timu, ali vjerovatno neće nastupiti u prvom kolu grupne faze Lige šampiona.