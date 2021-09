Trener Zrinjskog pred okršaj sa Veležom: Derbi je uvijek više od utakmice, ali meni je ovo duel kao i svaki drugi!

"Pripremamo za gradski derbi koji je uvijek više od utakmice, vidim po javnosti, svemu... Meni lično je utakmica koja nosi tri boda kao i svaka druga", poručio je Sergej Jakirović

Izvor: Anadolija/Željko Milićević

Zrinjski i Velež odigraće večeras zaostali gradski derbi drugog kola m:tel Premijer lige BiH.

Mostarski okršaj trebalo je da se odvija krajem jula, ali je odgođen zbog obaveza "rođenih" na evropskoj sceni, odnosno u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Pred sutrašnji duel, koji počinje od 17 časova, Zrinjski je, nakon pobjede (0:1) nad Leotarom na drugom mjestu uz 15 bodova, četiri manje od Tuzla sitija, dok je Velež na petoj poziciji, uz četiri boda manje od "plemića".

"Nakon utakmice u Trebinju, odradili smo dva regeneracijska treninga, odnosno kompenzacijske za igrače koji nisu nastupili na tom meču ili su imali manju minutažu. Pripreme teku kao i pred svaku utakmicu, imamo jako gost raspored. U narednih 21 dan čeka nas sedam utakmica, tako da se moramo brzo 'šaltati'. Za nas je bilo veoma važno da pobijedimo u Trebinju. To smo napravili, sad se pripremamo za gradski derbi koji je uvijek više od utakmice, vidim po javnosti, svemu... Meni lično je utakmica koja nosi tri boda kao i svaka druga, ali naravno da je veliki rivalitet kad igraju dva kluba iz istog grada. Međutim, mi igramo kući, pred našim navijačima, probaćemo da se predstavimo najbolje što možemo kao što smo i do sada radili i nadamo se pobjedi. Svjesni smo da neće biti nimalo lako, da je Velež izuzetno respektabilan protivnik, da su pokazali i u Evropi da mogu da igraju na visokom nivou, tako da će biti veoma zanimljiva utakmica. To je ono što ljude i zanima, nadam se da će sve proteći u fer-pleju kako na terenu, tako i van njega", rekao je u najavi utakmice trener Zrinjskog Sergej Jakirović, kojeg može da raduje situacija po pitanju igračkog kadra.

Izvor: FENA/HŠK Zrinjski

"Sa jučerašnjim danom je sve bilo u redu. Imamo danas još jedan trening, svi su na dispoziciji i večeras ćemo se odlučiti kojih 20 će biti u kombinaciji za utakmicu."

Jakirović ističe da njegova ekipa djeluje veoma dobro u svim segmentima igre.

"Nema tajni, sve se vidi. Ja sam zadovoljan svim segmentima igre, napredovali smo otkako sam došao u klub. Naravno, promijenilo se i dosta igrača, što je i normalno nakon proljećne polusezone u kojoj nismo ostvarili cilj ali napravili smo jedan miks koji djeluje veoma dobro. Mislim da u svim segmentima fudbalske igre djeluje da smo napredovali. Naravno da uvijek može bolje, ali treba da znate da su to igrači, ljudi od krvi i mesa, skloni greškama. Mislim da smo ovih sedam kola igrali dobro, postigli smo dosta golova, a jako malo primili. Rijetko dozvoljavamo protivniku da kreira šanse što je jako dobro. Imamo zadovoljavajući broj bodova obzirom da smo u sedam kola pet puta gostovali i to ozbiljnim ekipama koje konkurišu za prva tri mjesta. Uvijek ima pluseva i minusa, ali sve u svemu zadovoljan sam i siguran sam da će ekipa još rasti jer nismo još na 100 posto."

Na pitanje koliko se Velež razlikuje od prethodnog međusobnog duela, Jakirović je odgovorio:

"Obzirom da vidim da kolega Dudić ima problema sa U-21 igračima, mislim da ne igra sa najboljim sastavom. To je sigurno. Doduše, nama je u prošloj sezoni većinom igrao, pa smo mi možda u tu u prednosti, što se tiče mladih igrača. Međutim, ima tu jako dobrih igrača, individualaca koji mogu da naprave 'dar-mar', ali jaki su i ekipno, što se vidjelo i prošle sezone, kada su imali dugačak niz mečeva bez poraza."

Izvor: FENA/Mario Obrdalj

Predstavnicima medija danas se obratio i kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija, koji će biti glavna prijetnja golmanu Veleža Slaviši Bogdanoviću i defanzivnoj liniji.

"Mišljenja sam da je ovu utakmicu trebalo i ranije da igramo, da ne dolazi u ovom momentu jer je raspored stvarno gust. Međutim, to je iza nas, čeka nas dosta utakmica i meni su čast i zadovoljstvo što ću opet igrati gradski derbi u vrhunskoj atmosferi. Svaki derbi je težak, svaka utakmica je teška, tako je i sada. Naravno da će biti teško, ali ekipa je spremna i daćemo maksimum", naveo je Bilbija.